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Cuerpos recuperados en Venezuela se duplican: México reporta 80 víctimas halladas por brigada mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que fueron enviados 264 elementos de la Secretaría de la Defensa para labores de búsqueda y rescate

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Cruz Roja Mexicana en Venezuela
Foto: X/@CruzRoja_MX

A doce días de los terremotos en Venezuela que provocaron hasta el momento 3 mil 342 personas muertas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que son 264 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otros cuerpos de rescate los que se aún se mantienen brindando apoyo en ese país para las labores de búsqueda.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria detalló que además de los militares también se encuentran 18 binomios caninos, quienes han logrado rescatar a dos personas, recuperar 80 cuerpos y a un perro.

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Estas cifras representan el doble de los cuerpos recuperados hasta el pasado 2 de julio por el Ejército Mexicano, quienes hasta ese día habían realizado el rescate de 2 personas y la recuperación de 40 cuerpos, así como de un perro.

Las acciones las realiza el cuerpo de rescate “Yureme”, el cual está integrado por elementos de la Defensa, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Edificios dañados tras los terremotos del 24 de junio en Maiquetía, La Guaira, Venezuela, el 5 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Edificios dañados tras los terremotos del 24 de junio en Maiquetía, La Guaira, Venezuela, el 5 de julio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Con el paso de los días, las cifras de personas lesionadas y fallecidos han aumentado exponencialmente en una clara muestra de la magnitud del desastre que provocaron los terremotos de 7.2 y 7.5 en la escala que Richter que afectaron el pasado 24 de junio a Venezuela.

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La emergencia provocó que decenas de cuerpos de búsqueda y rescate fueran desplegados para apoyar a las víctimas, entre ellos elementos de la Defensa, el cuerpo de Topos y la Cruz Roja Mexicana.

Consultas médicas y más de 71 toneladas de insumos: así ha apoyado México

Sheinbaum ayuda a Venezuela
Foto: Captura de pantalla

La presidenta detalló que la ayuda brindada por el Estado, a través de la Defensa, también incluyen:

  • Mil 988 consultas médicas
  • Una intervención quirúrgica
  • Ocho plantas generadoras de electricidad
  • 13.1 toneladas de medicamentos entregados
  • 71.2 toneladas de insumos

Respecto a las labores de los militares, Sheinbaum destacó que los elementos y los binomios caninos enviados fueron condecorados como “Héroes de Venezuela” y “Héroes Caninos de Venezuela”, respectivamente, esto debido a sus labores de rescate ante la magnitud de la emergencia.

Además, la presidenta informó que salieron dos barcos rumbo a Venezuela que llevan medicamentos, alimentos no perecederos y otros insumos, los cuales fueron donados tanto por la sociedad como por el gobierno.

Dicho envío se realizó este domingo a través de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con la salida de dos buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) que zarparon desde el puerto de Veracruz con aproximadamente 2 mil 003 metros cúbicos de insumos, equivalentes a cerca de 388 toneladas de ayuda.

El operativo marítimo fue ejecutado por la Secretaría de Marina como parte del puente humanitario hacia Venezuela.
El operativo marítimo fue ejecutado por la Secretaría de Marina como parte del puente humanitario hacia Venezuela.

Los terremotos devastaron La Guaira, al norte de Caracas, y generaron un escenario de destrucción amplia, provocando también más de 16 mil 500 lesionados y cientos de personas desaparecidas.

De acuerdo con datos de medios de ese país, de los 77 equipos de rescate llegados desde 31 países, solo permanecen unos 25 en terreno.

Sebastián Mocarquer, integrante del equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres, explicó a EFE: “A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica”. Agregó que la mayoría trabajó junto a equipos locales en la recuperación de cuerpos.

La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela registró reportes de más de 31 mil personas cuyo paradero se desconocía, lo que refleja la magnitud del desastre.

Residentes caminan entre los escombros cerca de un edificio destruido tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 5 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo
Residentes caminan entre los escombros cerca de un edificio destruido tras los terremotos del 24 de junio, en La Guaira, Venezuela, el 5 de julio de 2026. REUTERS/Ricardo Arduengo

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) detectó un aumento en la salida de personas desde La Guaira hacia regiones menos afectadas.

Los estados de Táchira, Zulia y Delta Amacuro recibieron parte de esa población.

El ministro de Educación Héctor Rodríguez informó que 10 mil 702 personas fueron alojadas en 79 campamentos temporales habilitados tras los terremotos. Según OCHA, esos espacios funcionarían aproximadamente durante un mes, tras el cual se evaluaría el destino de quienes perdieron su vivienda.

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