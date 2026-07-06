México

Lo hallaron en Cuautitlán Izcalli con vehículos robados que valen más de 650 mil pesos e intentó sobornar a policías

La Fiscalía del Estado de México aseguró el inmueble y continúa las investigaciones para determinar la vinculación del detenido con el robo de las unidades recuperadas

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La Fiscalía del Estado de México aseguró el inmueble y continúa las investigaciones para determinar la vinculación del detenido con el robo de las unidades recuperadas. Crédito: FGJEM
La Fiscalía del Estado de México aseguró el inmueble y continúa las investigaciones para determinar la vinculación del detenido con el robo de las unidades recuperadas. Crédito: FGJEM

La Fiscalía del Estado de México (FGJEM) recuperó vehículos robados valuados en más de 650 mil pesos tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble de Cuautitlán Izcalli, donde además un hombre intentó sobornar a los elementos policiales que acompañaban al denunciante.

El operativo se originó a partir de una denuncia recibida el 2 de julio en la FGJEM. Ese día, el apoderado legal de un semirremolque tipo portacontenedor, acompañado de elementos de la Policía Estatal, se trasladó a un predio ubicado en la localidad de San Mateo Ixtacalco, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, porque existían indicios de que ahí se encontraba la unidad reportada como robada.

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El ofrecimiento de dinero a los uniformados constituyó un elemento de prueba que reforzó la solicitud ante el juez y permitió obtener el mandamiento judicial para ingresar al predio.

Al llegar al lugar, los uniformados confirmaron que las características del vehículo coincidían con las del semirremolque denunciado.

El intento de soborno que aceleró la investigación

Cuando el apoderado legal y los policías estatales se encontraban en el predio, salió un hombre que, según se informó, ofreció dinero en efectivo a los elementos para que abandonaran el lugar. Los uniformados rechazaron el ofrecimiento y procedieron al aseguramiento del individuo.

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Una mano extiende billetes de 200 pesos mexicanos hacia un oficial de policía que alza una mano en señal de detente, junto a un vehículo policial y un almacén.
Cuando el apoderado legal y los policías estatales se encontraban en el predio, salió un hombre que, según se informó, ofreció dinero en efectivo a los elementos para que abandonaran el lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese hecho precipitó las acciones legales. La FGJEM solicitó ante un juez una orden de técnica de investigación de cateo para el inmueble señalado, la cual fue concedida.

La rapidez con la que la Fiscalía escaló el caso de una denuncia ciudadana a una orden judicial de cateo en cuestión de días refleja el peso que el intento de soborno tuvo en el expediente.

Los vehículos hallados en el cateo

Al dar cumplimiento al mandamiento judicial, los elementos de la FGJEM localizaron en el interior del inmueble el portacontenedor marca Magú, modelo 2024, con un valor comercial estimado de 500 mil pesos. La unidad coincidía con las características del vehículo reportado como robado.

Entre enero y abril de 2026, el delito de robo a transportista en Cuautitlán Izcalli registró una disminución del 20% respecto al mismo periodo del año anterior.

Acoplado al portacontenedor se encontraba un tractocamión marca Kenworth, en color gris, que al momento del cateo no presentaba reporte de robo activo.

En el mismo predio se halló una motocicleta KTM, en color negro con naranja, con un valor estimado de 150 mil pesos y con reporte de robo vigente.

El aseguramiento del inmueble y la continuación de las diligencias

Una vez concluida la técnica de investigación de cateo, el agente del Ministerio Público a cargo ordenó el aseguramiento del inmueble. La medida busca preservar los indicios y garantizar la integridad del lugar mientras avanzan las investigaciones.

Una vez concluida la técnica de investigación de cateo, el agente del Ministerio Público a cargo ordenó el aseguramiento del inmueble. Crédito: FGJEM
Una vez concluida la técnica de investigación de cateo, el agente del Ministerio Público a cargo ordenó el aseguramiento del inmueble. Crédito: FGJEM

La FGJEM no precisó en su comunicado si el hombre detenido por el presunto intento de soborno tiene vinculación directa con el robo de los vehículos recuperados, ni si se realizaron detenciones adicionales durante el cateo.

El tractocamión Kenworth, al no contar con reporte de robo, quedó dentro del perímetro asegurado a la espera de que las diligencias ministeriales determinen su situación jurídica y la de su propietario o poseedor.

El municipio de Cuautitlán Izcalli forma parte de la zona metropolitana del Valle de México y concentra una intensa actividad logística y de transporte de carga.

Cuautitlán Izcalli, municipio con alta incidencia en robo de vehículos de carga

El municipio de Cuautitlán Izcalli forma parte de la zona metropolitana del Valle de México y concentra una intensa actividad logística y de transporte de carga. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ubican al municipio entre los puntos del país con mayor incidencia en robo a transportistas, junto con Ecatepec de Morelos y Tecámac.

Entre enero y abril de 2026, el delito de robo a transportista en Cuautitlán Izcalli registró una disminución del 20% respecto al mismo periodo del año anterior, al pasar de 109 a 87 denuncias, según estadísticas oficiales del SESNSP. No obstante, el robo de vehículos pesados persiste como uno de los ilícitos de mayor impacto económico en la entidad.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el índice de recuperación de equipo pesado robado en el país se ubicó en 60% durante el periodo febrero 2025–enero 2026, con 3 mil 405 semirremolques robados en ese lapso a nivel nacional.

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