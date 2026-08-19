Incendio consume negocio en la Colonia Centro: Bomberos de la CDMX evitan que el fuego se extienda a edificio

Las imágenes muestran a elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México combatiendo un incendio de grandes proporciones en un negocio de materiales para recubrimiento. El fuego consume la fachada y el interior del edificio de varios pisos en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc (Video: @JefeVulcanoCova/X)

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Un incendio se registró durante las primeras horas de este miércoles en un negocio ubicado en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, movilizando a elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos capitalino, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del inmueble, sin que se registraran heridos en la zona.

De acuerdo con el reporte difundido por el Jefe Vulcano Cova a través de su cuenta de X, el incendio se originó al interior de un inmueble de avenida Fray Servando, muy cerca de Eje Central, donde se encontraban diversos materiales para recubrimiento, losetas, además de un vehículo, objetos que fueron alcanzados por las llamas.

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La emergencia generó preocupación debido a las características del edificio, ya que cuenta con cuatro niveles en los que se encuentran almacenes y oficinas, además de una importante cantidad de materiales que podían representar un riesgo en caso de que el fuego se extendiera.

Bomberos evitan propagación del incendio

Ante la magnitud de la emergencia, los cuerpos de atención trabajaron para contener el incendio y evitar que las llamas alcanzaran los niveles superiores del inmueble.

Los bomberos lograron impedir que el fuego se propagara hacia los cuatro niveles del edificio, donde se almacenan varias toneladas de material, reduciendo con ello el riesgo de que la emergencia aumentara y pudiera afectar inmuebles cercanos.

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Las labores de los equipos de emergencia se concentraron en controlar completamente las llamas y posteriormente verificar las condiciones del inmueble para descartar la presencia de puntos calientes que pudieran provocar una nueva emergencia.

Controlan incendio en negocio del Centro Histórico

Incendio Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX (especial)

El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que el fuego finalmente fue extinguido, por lo que la situación quedó bajo control.

Una vez terminada la etapa de combate directo contra las llamas, los elementos comenzaron con trabajos de remoción y enfriamiento, para evitar que las altas temperaturas o materiales que permanecieran encendidos provocaran una reignición.

Estas labores también permiten revisar de manera más detallada el área afectada y localizar posibles focos de calor ocultos entre los materiales almacenados.

Hasta el momento, el reporte señala que el incendio quedó controlado y que los cuerpos de emergencia continuaron trabajando en el sitio para completar las labores correspondientes.

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Materiales almacenados aumentaban el riesgo

Los bomberos durante un incendio de gran magnitud en un negocio de recubrimientos, donde el exterior del inmueble presentó afectaciones visibles por fuego y humo. Mientras al interior del local contiene pilas de productos en cajas, algunos parcialmente afectados por el humo. La situación ocurre en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc (Video: @JefeVulcanoCova/X)

Uno de los principales factores de riesgo durante la emergencia fue la presencia de grandes cantidades de materiales dentro del inmueble. De acuerdo con el reporte de los bomberos, en los cuatro niveles del edificio había almacenes y oficinas que concentraban varias toneladas de material.

Por ello, la intervención oportuna de los cuerpos de emergencia fue fundamental para evitar que las llamas avanzaran hacia otras zonas y ocasionaran daños mayores.

El incidente ocurrió en una zona de alta concentración comercial de la Alcaldía Cuauhtémoc, donde una emergencia de este tipo puede representar riesgos adicionales debido a la cercanía entre establecimientos e inmuebles.

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Las autoridades continuaron con las labores de remoción y enfriamiento después de extinguir el fuego, mientras se esperaba conocer el balance final de los daños ocasionados por el incendio.

Por ahora, la prioridad de los equipos de emergencia fue garantizar que no quedaran puntos de calor y que el fuego no pudiera reactivarse dentro del inmueble.

El incendio fue controlado sin que se reportara, en el informe inicial, que las llamas alcanzaran los cuatro niveles del edificio, lo que permitió contener la emergencia y evitar una propagación hacia los materiales almacenados y oficinas ubicadas en la parte superior.