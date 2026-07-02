PAN presenta denuncia penal contra funcionarios de CDMX por muerte de cuatro personas en festejos de la Selección Mexicana

La presunta negligencia en la organización dejó cuatro personas muertas durante los festejos del Tri en Reforma.

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra diversos funcionarios del Gobierno capitalino por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro personas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador, realizados en Paseo de la Reforma en el marco del Mundial 2026.

La denuncia fue promovida por el diputado federal Federico Döring Casar, vocero del PAN en la Ciudad de México, acompañado por Priscila Vera Hernández, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido, quienes solicitaron que se investiguen las posibles omisiones en la organización del evento masivo y que se deslinden responsabilidades.

PUBLICIDAD

Döring aseguró que las autoridades convocaron a la ciudadanía garantizando condiciones de seguridad que, afirmó, no se cumplieron.

“La negligencia de Clara Brugada ha dejado cuatro muertos. No basta con que nos digan que ahora reforzarán los operativos; el hecho es que aseguraron que existían protocolos de actuación y hoy, después de cuatro fallecimientos, anuncian que lo harán mejor”, declaró.

PUBLICIDAD

Funcionarios señalados en la denuncia por los festejos en Reforma

La querella presentada por Acción Nacional incluye a la jefa de Gobierno, Clara Brugada; al secretario de Gobierno, César Cravioto; al secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; a la secretaria de Cultura, Ana Francis López; y al secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto.

El PAN sostiene que las autoridades tenían la obligación de garantizar medidas adecuadas de protección civil, control de aforos, rutas de evacuación, atención médica y coordinación entre dependencias para un evento de gran concentración.

PUBLICIDAD

César Cravioto informó el reforzamiento de operativos tras los hechos ocurridos en los festejos del Tri en Reforma. (Foto: Cuartoscuro)

Cronología de los hechos

El Gobierno capitalino confirmó la muerte de cuatro personas durante los festejos posteriores al partido México vs. Ecuador .

Tres de los fallecimientos fueron atribuidos a asfixia en medio de las aglomeraciones .

La cuarta víctima murió tras presentar una crisis convulsiva , intoxicación y un paro cardiorrespiratorio .

Las autoridades informaron que la Fiscalía capitalina abrió carpetas de investigación para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, alrededor de 1.4 millones de personas participaron en los distintos puntos habilitados para seguir el encuentro.

PAN exige investigación y responsabilidades por las cuatro muertes

Durante la presentación de la denuncia, dirigentes panistas afirmaron que miles de personas acudieron al evento confiando en las condiciones de seguridad anunciadas previamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

El PAN presentó una denuncia penal contra funcionarios de CDMX por la muerte de cuatro personas en festejos del Tri.

Priscila Vera señaló que las disculpas públicas no sustituyen la obligación de investigar lo sucedido y sancionar a quienes resulten responsables.

Por su parte, Héctor Barrera, secretario general del PAN en la capital, aseguró que durante los momentos de mayor concentración hubo personas desmayadas y con crisis de pánico, además de que el personal de seguridad y auxilio fue insuficiente para atender la emergencia.

PUBLICIDAD

Asimismo, el diputado Daniel Chimal consideró que las autoridades no calcularon correctamente la magnitud de la asistencia ni implementaron de forma adecuada los protocolos de Protección Civil.

Gobierno de CDMX anuncia reforzamiento de operativos para próximos partidos

Tras los hechos, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que la administración capitalina reforzará los dispositivos de seguridad para los siguientes encuentros de la Selección Mexicana.

PUBLICIDAD

Gobierno de CDMX anuncia el reforzamiento de operativos de seguridad para próximos partidos de la Selección Mexicana. (Foto: Cuartoscuro)

El funcionario explicó que entre las medidas adoptadas se encuentra la prohibición de la venta de alcohol, el incremento de personal operativo y la instalación de más pantallas en distintos puntos de la ciudad para evitar que los aficionados se concentren únicamente en el Ángel de la Independencia.

También indicó que la estrategia busca distribuir a los asistentes en espacios como el Monumento a la Revolución, Avenida Juárez, el Zócalo, el Palacio de los Deportes y otros puntos habilitados como sedes alternas.

PUBLICIDAD

Autoridades llaman a la corresponsabilidad durante las celebraciones del Mundial

Cravioto reconoció que la afluencia registrada durante los festejos representó un desafío operativo debido a la enorme cantidad de asistentes y sostuvo que la seguridad en los próximos eventos dependerá tanto del trabajo de las autoridades como de la colaboración de la ciudadanía.

Autoridades llaman a la corresponsabilidad ciudadana durante las celebraciones del Mundial 2026. REUTERS/Armando Vega IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El funcionario exhortó a los aficionados a respetar las indicaciones oficiales, evitar acudir a zonas saturadas y moderar el consumo de alcohol para reducir riesgos durante las celebraciones.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas de los fallecimientos y establecer si existieron responsabilidades por parte de las autoridades encargadas de la organización y operación del evento masivo.