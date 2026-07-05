México

Sheinbaum critica créditos “impagables” del Infonavit y entrega primeras casas de Vivienda para el Bienestar en Morelia

La presidenta aseguró que los antiguos esquemas hipotecarios del Infonavit beneficiaban a desarrolladores inmobiliarios y generaban deudas interminables

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Vivienda del Bienestar Morelia Michoacán Claudia Sheinbaum Infonavit
La presidenta Claudia Sheinbaum hizo entrega de hogares del programa Vivienda del Bienestar en Morelia, Michoacán (Gob. de México)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó en Morelia, Michoacán, la entrega de apoyos como parte del programa Vivienda para el Bienestar, donde lanzó fuertes críticas contra las políticas de vivienda implementadas durante los gobiernos neoliberales y aseguró que los antiguos créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) eran “pura robadera”.

Durante un acto realizado en el fraccionamiento Infonavit Campo Nubes, la mandataria afirmó que los esquemas hipotecarios anteriores estaban diseñados para beneficiar económicamente tanto al propio Infonavit como a desarrolladores inmobiliarios, dejando a miles de familias mexicanas atrapadas en deudas impagables.

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“Alguien pedía 80 mil pesos de crédito, pagaba 300 mil pesos en 15 años y debía un millón de pesos. ¡Alguien que me explique eso, pura robadera!”, expresó Sheinbaum ante beneficiarios del programa y autoridades locales.

Vivienda del Bienestar Morelia Michoacán Claudia Sheinbaum Infonavit
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que muchos de los préstamos del Infonavit eran pura "robadera" (Gob. de México)

La presidenta sostuvo que este tipo de créditos provocó el abandono de miles de viviendas en distintas regiones del país, debido a que muchas personas no pudieron continuar pagando los adeudos que crecían con el paso de los años.

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Sheinbaum subrayó que uno de los principales objetivos de la llamada cuarta transformación es garantizar el acceso a una vivienda digna para la población trabajadora, especialmente para quienes históricamente enfrentaron dificultades para adquirir una casa propia.

“Tener una casa propia es un sueño. Mucha gente trabajó toda su vida y no tenía esa posibilidad porque eran demasiados requisitos. Ahora estamos cumpliendo los sueños del pueblo de México”, afirmó.

Reducción de requisitos en el Infonavit

Vivienda del Bienestar Morelia Michoacán Claudia Sheinbaum Infonavit
Vivienda del Bienestar Morelia Michoacán Claudia Sheinbaum Infonavit (Gob. de México)

En el mismo evento, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, explicó que anteriormente el organismo solicitaba hasta 30 requisitos para otorgar un crédito hipotecario, lo que dificultaba el acceso de miles de trabajadores.

Indicó que, por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, el proceso fue simplificado para facilitar el acceso a los apoyos del programa Vivienda para el Bienestar.

Actualmente, detalló, los únicos requisitos para obtener este beneficio son ser derechohabiente del Infonavit, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no contar con un crédito hipotecario vigente.

Romero Oropeza destacó además que las viviendas entregadas dentro de este esquema tienen un valor comercial superior a un millón 200 mil pesos; sin embargo, gracias a acuerdos entre los distintos niveles de gobierno, el costo para los beneficiarios se reduce prácticamente a la mitad.

El funcionario explicó que esta disminución en el precio se logró mediante convenios entre estados, municipios y dependencias federales, los cuales permiten eliminar o reducir cobros relacionados con permisos, licencias y derechos de construcción.

“Con estas facilidades baja sustancialmente el precio de la vivienda y podemos ofrecer casas más accesibles para las familias trabajadoras”, señaló.

Como parte de esta jornada, se entregaron las primeras 32 viviendas del programa en el fraccionamiento Infonavit Campo Nubes, considerado uno de los proyectos prioritarios en materia habitacional para el actual sexenio.

El gobierno federal informó que la meta nacional contempla más de 80 mil acciones de vivienda nueva durante la administración de Claudia Sheinbaum, con el objetivo de ampliar el acceso a hogares dignos y combatir el rezago habitacional en distintas entidades del país.

La estrategia de Vivienda para el Bienestar forma parte de las políticas sociales impulsadas por el nuevo gobierno federal, enfocadas en garantizar mejores condiciones de vida para trabajadores de bajos ingresos y sectores históricamente excluidos del mercado inmobiliario formal.

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