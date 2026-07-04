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¿Quieres mejorar tu salud mental? Estos hábitos diarios pueden hacer una gran diferencia en tu bienestar

El especialista de la UNAM señaló que ante cualquier condición que altere la calidad de vida, siempre es recomendable buscar apoyo profesional

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Una mujer sentada en posición de loto con los ojos cerrados, rodeada de un cuenco con arándanos, kiwi y naranjas, una botella de agua y una planta.
Una mujer medita en posición de loto sobre una esterilla beige, rodeada de frutas frescas, una botella de agua y una planta de interior que simbolizan el bienestar y el autocuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud mental es un estado que va mucho más allá de la ausencia de enfermedades psicológicas o de una vida sin presiones. Así lo explicó el especialista Gerardo Sánchez Dinorín durante un conversatorio, señalando que el equilibrio emocional depende de la interacción continua entre el cerebro y el resto del cuerpo, y no es inmune a los desafíos cotidianos. Alcanzar este bienestar requiere de acciones sencillas y sostenidas en el tiempo, en lugar de cambios extremos o poco realistas.

Durante la charla “¿Cómo regular mi cuerpo para mejorar mi salud mental?”, el investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM destacó que la estabilidad emocional permite a las personas afrontar los momentos difíciles, aprender, trabajar y desarrollar habilidades para la vida. Sin embargo, el modo en que cada individuo experimenta ese sentimiento es diferente, por lo que no existe una fórmula única aplicable a todos.

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El académico recalcó que el sistema nervioso no solo dirige las funciones corporales, sino que también recibe señales de la postura y del estado interno de los órganos. Esta comunicación bidireccional influye en la forma en que las personas procesan la información y responden a las exigencias diarias, lo que convierte al autocuidado físico en un aliado indispensable para la regulación emocional.

Factores corporales que influyen en la salud mental

La alimentación es uno de los pilares fundamentales para lograr una fortaleza mental. Derivado de esto, el especialista resaltó que la microbiota intestinal cumple funciones clave en el cuerpo humano y la mente: facilita el metabolismo, fortalece las defensas, actúa como barrera y contribuye a procesos fisiológicos esenciales. Cuando existe variedad y concentración adecuada de microorganismos en el intestino, la persona puede mantener un estado de alerta óptimo y responder mejor a situaciones complejas.

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Infografía con título Hábitos físicos que fortalecen la salud mental, ilustración de cuerpo humano, cerebro y órganos, e iconos con texto explicativo.
Un esquema visual explica la interconexión entre el cuerpo y la mente, detallando los hábitos físicos que promueven la estabilidad emocional y el bienestar mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es otro factor determinante. La privación crónica de sueño puede desencadenar problemas graves como obesidad, diabetes, enfermedades vasculares, depresión, ansiedad, deterioro cognitivo e incluso Alzheimer. Un descanso adecuado permite la restauración de las redes neuronales y protege la salud a largo plazo. Para mejorarlo, se recomienda fijar horarios, crear rituales nocturnos, regular el ambiente, evitar estimulantes y restringir el uso de pantallas y ejercicio nocturno.

Movimiento, respiración y atención: claves para el bienestar emocional

El movimiento no solo implica ejercitarse, sino también atender y tratar el dolor oportunamente, así como identificar y modificar los hábitos que obstaculizan la actividad física. La respiración, por su parte, debe ser ajustada de manera consciente según la demanda del momento, pues una correcta gestión de este proceso puede mejorar la variabilidad cardíaca y contribuir al equilibrio emocional.

Sánchez Dinorín manifestó que estas estrategias son accesibles para la mayoría de las personas, pero ante cualquier condición que altere la calidad de vida, siempre es recomendable buscar apoyo profesional. Las clínicas especializadas pueden orientar y brindar herramientas para fortalecer la salud mental, demostrando que el autocuidado es un proceso continuo y adaptable a cada realidad personal.

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