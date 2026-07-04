México

Cómo evitar fraudes al tramitar el pasaporte mexicano: las claves para no caer en estafas

El fraude en el trámite de pasaportes mexicanos ha ido en aumento durante 2026, afectando a cientos de solicitantes que confiaron en gestores falsos o sitios web apócrifos

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Hombre rellena solicitud de pasaporte mexicano. En la mesa: pasaporte verde, documentos y bolígrafo. Una funcionaria atiende detrás, con la bandera de México.
Un ciudadano mexicano completa la solicitud para su pasaporte en una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un proceso común para la obtención de documentos de viaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude en trámites de pasaporte aumentó en México durante los primeros meses de 2026. La Policía de Investigación (PDI) emitió una alerta pública tras detectar un incremento en casos de personas que perdieron su dinero ante gestores falsos y sitios web apócrifos que imitan los portales del gobierno.

Estas son las 14 recomendaciones que debes seguir para protegerte:

  • Verifica que el sitio web sea oficial

El portal legítimo de la SRE termina siempre en .gob.mx. Cualquier dirección que use extensiones como “.com.mx”, “.net” o “.org” no pertenece al gobierno mexicano y puede ser una trampa para robar tus datos.

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  • Agenda tu cita únicamente en canales autorizados

La SRE dispone de tres vías oficiales para agendar citas: el sitio web citas.sre.gob.mx, el teléfono 55 8932 4827 y el mismo número por WhatsApp. No existe ningún otro canal autorizado para este fin.

Una persona entrega un pasaporte verde mexicano y papeles a un funcionario en un mostrador de una oficina de trámites.
Una persona entrega su pasaporte y documentos a un funcionario durante el proceso de trámite de pasaporte en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Desconfía de los gestores que ofrecen adelantar tu cita

La SRE confirmó que no existen intermediarios autorizados para agilizar el trámite de pasaporte. Toda persona que ofrezca conseguirte una cita más rápida a cambio de dinero es un defraudador.

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  • No realices pagos en tiendas de conveniencia

El pago del pasaporte no se efectúa en tiendas de conveniencia, en efectivo ni mediante transferencias a cuentas personales. La dependencia fue directa en su advertencia: “El pago del trámite de tu pasaporte no se realiza en tiendas de conveniencia, cuentas personales ni mediante enlaces en redes sociales”.

  • Revisa la razón social antes de hacer cualquier depósito

Antes de transferir cualquier cantidad, verifica que los datos bancarios de la referencia de pago muestren como beneficiario a una institución gubernamental. Si no aparece la razón social oficial, no deposites bajo ninguna circunstancia.

  • Paga solo en bancos autorizados

El pago de derechos se realiza exclusivamente en instituciones bancarias como BBVA, Banorte, Citibanamex, Santander, HSBC y otras participantes del sistema. Tu banco más cercano o la aplicación de banca móvil son las vías seguras.

Muestra un portal de solicitud de pasaporte con secciones de seguridad. Una mano señala la pantalla de la computadora portátil en un escritorio.
Una pantalla de computadora portátil muestra un portal de solicitud de pasaporte con medidas de seguridad contra fraudes en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • No compartas tu información personal en redes sociales

Ningún trámite oficial de pasaporte requiere que envíes documentos, fotografías o datos personales por mensajes directos en redes sociales. Cualquier solicitud de este tipo es una señal de alerta inmediata.

  • No proporciones datos financieros a terceros

Tu número de cuenta, CLABE interbancaria o información de tarjetas no forman parte del proceso de solicitud de pasaporte. Ningún funcionario ni representante de la SRE te los pedirá por ningún medio.

  • Descarga la línea de captura desde el portal oficial

Una vez que agendas tu cita en el portal oficial, el sistema genera un formato único de pago con tu línea de captura. Ese documento es el único instrumento válido para liquidar el trámite en el banco.

  • Conoce los precios oficiales vigentes para 2026

Los costos establecidos en la Ley Federal de Derechos son tres: mil 730 pesos mexicanos por 3 años de vigencia, dos mil 350 pesos por seis años y cuatro 120 pesos por 10 años. Si alguien te cobra una cantidad diferente, el trámite no es legítimo.

  • Verifica si tienes derecho a descuento

Las personas mayores de 60 años, con discapacidad comprobable y los trabajadores agrícolas con contrato vigente en Canadá tienen derecho a un descuento del 50 por ciento sobre el costo del trámite. Este beneficio aplica directamente en el banco, con la documentación que lo acredite.

Mano de persona sujetando pasaporte abierto, documentos, letrero de "Trámite de Pasaporte", bolígrafo y fotografías tamaño carnet sobre una mesa de madera.
Una persona revisa un pasaporte mexicano con otros documentos y un cartel de trámite en una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Lleva tus documentos en original y con datos coincidentes

La SRE exige que la información contenida en el acta de nacimiento y en la identificación oficial coincida en su totalidad. Los documentos con tachaduras, borraduras o enmendaduras pierden validez y pueden retrasar o cancelar tu trámite.

Recuerda que el trámite es estrictamente personal. Nadie puede presentarse en tu lugar ni gestionar el proceso a distancia por cuenta propia. Tu presencia en la oficina de la SRE es un requisito sin excepción.

Para aclarar requisitos, confirmar pagos o reportar intentos de fraude, comunícate al 55 8932 4827 o visita gob.mx/sre. La orientación oficial es gratuita y está disponible todos los días hábiles.

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