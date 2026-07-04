Fue capturado Omar, lo buscaban por robo de camioneta y resultó ser tratante de personas

Omar era buscado en el Estado de México y fue detenido en Tizayuca, Hidalgo: Foto: SSPEM

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Hidalgo y policías municipales de Zumpango y Tizayuca recuperan una camioneta con reporte de robo con violencia y detuvieron a Omar “N”, de 37 años, por su probable participación en hechos delictivos, tras un operativo en la carretera federal México-Pachuca, en límites del Estado de México e Hidalgo, según la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

De acuerdo con la SSEM, el despliegue deriva de un reporte de robo con violencia ocurrido en la colonia San Sebastián, en Zumpango, y del seguimiento coordinado desde el C5, que canaliza la atención del incidente y apoya a las corporaciones en campo para ubicar la unidad.

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La autoridad detalla que, tras localizar el vehículo, uniformados le marcan el alto al conductor en la México-Pachuca y realizan la intervención. Con base en una “sospecha objetiva razonada” relacionada con el reporte y la ubicación de la camioneta, aplican controles provisionales preventivos y concretan la detención.

Durante la actuación, las corporaciones aseguran un arma de fuego tipo revólver calibre 38 mm, cartuchos útiles y un cargador para arma larga tipo AR15, según la SSEM. También decomisan dos paquetes de aproximadamente un kilogramo cada uno, 20 envoltorios con características similares a la marihuana y dinero en efectivo.

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Omar, de 37 años, fuye ubicado en esta camioneta con reporte de robo, pero se le investigó y resultó que había cometido diversos crímenes además de las armas que traía y droga Foto: SSPEM

La Secretaría de Seguridad del Estado de México precisa que los indicios quedan bajo cadena de custodia. Después de informarle los motivos de su detención y los derechos que le confieren la Constitución y las leyes, los agentes trasladan al detenido, junto con la camioneta recuperada y lo asegurado, ante la autoridad ministerial competente, instancia que determinará su situación jurídica.

En su comunicado, la SSEM indica que, de acuerdo con las primeras indagatorias, el detenido podría pertenecer a una célula delictiva dedicada al traslado e internación de personas y mercancía desde países de Centroamérica y Sudamérica hacia Estados Unidos.

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La dependencia estatal agrega que mantiene disponibles las líneas 089 de Denuncia Anónima y 9-1-1 para emergencias, las 24 horas.

Recuperan una camioneta con reporte de robo con violencia y detienen a Omar “N” de 37 años , según la SSEM .

Aseguran un revólver calibre 38 mm, cargador AR15, 2 paquetes de 1 kg y 20 envoltorios con características similares a marihuana.

El caso queda a disposición del Ministerio Público, que determinará la situación jurídica del detenido.

Polleros y secuestrados de migrantes en el Edomex

En el Estado de México, el secuestro y tráfico de migrantes es operado principalmente por grandes organizaciones criminales transnacionales y cárteles locales que controlan el territorio.

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Saturada oficina de COMAR por migrantes, en Naucalpan Edomex (Alerta Operaciones Especiales/Facebook)

Estos grupos utilizan el secuestro como un negocio altamente lucrativo, reteniendo a las personas en “casas de seguridad” para exigir rescates a sus familias.

Las principales células delictivas identificadas incluyen:La Familia Michoacana: con fuerte presencia en la región sur y el Valle de México, es uno de los grupos dominantes en el cobro de piso, extorsión y secuestro.

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Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): opera células dedicadas al tráfico de personas y extorsión en zonas limítrofes con la Ciudad de México y regiones urbanas mexiquenses.

Bandas Locales: células como “Nuevo Imperio” (en Naucalpan y Nicolás Romero) o “Los Peluches” (en la zona de Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli). Frecuentemente operan en alianza con los cárteles más grandes o de manera independiente interceptando el flujo de migrantes.

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(Foto: Twitter/ @INAMI_mx)

Grupos Transnacionales y Pandillas: se ha detectado la presencia de grupos extranjeros operando en el centro del país que, en ocasiones, participan en la cooptación o extorsión de migrantes en tránsito.

Modus Operandi: los migrantes son captados o interceptados durante su tránsito por rutas ferroviarias y carreteras, o tras ser engañados por supuestos “guías” o “polleros”. Posteriormente, son llevados contra su voluntad a inmuebles clandestinos, donde se les priva de la libertad y se contacta a sus familiares en Estados Unidos o sus países de origen para exigir el pago de rescates.

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Acciones de seguridad y denuncia:Debido a la naturaleza itinerante y clandestina de estos delitos, autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizan operativos constantes de rescate y detención de estas células. Si requieres denunciar un caso o solicitar apoyo institucional, puedes acudir a los Grupos Beta de Protección a Migrantes o comunicarte con la línea de emergencia nacional.