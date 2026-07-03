Desde BTS hasta Juan Gabriel, estas son las canciones que han acompañado a la Selección Mexicana en redes sociales

A lo largo del camino mundialista de la Selección Mexicana diversas canciones se han vuelto tendencia con videos para apoyar al equipo Mexicano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las redes sociales no dejan de apoyar a la Selección Mexicana en su camino por el Mundial 2026 a través de videos y canciones en cada partido del certamen.

Artistas como BTS, Caifanes, Juan Gabriel y hasta canciones de anime se hacen presentes para apoyar y motivar a la selección Mexicana.

Hasta que te conocí

La icónica canción del Divo de Juárez fue el estandarte e inicio de esta tendencia en redes sociales, acompañando a la Selección Nacional incluso antes del inicio del Mundial 2026.

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Esta pieza se hizo viral gracias a un video presentando la supuesta convocatoria de la Selección para la justa mundialista, el video fue publicado incluso antes de la presentación oficial de la lista.

La canción generó tal impacto y pertenencia en la comunidad nacional que fue tomada como el himno principal para la justa mundialista. La canción incluso fue utilizada para levantar los ánimos durante el retraso del partido en contra de Ecuador debido a una tormenta eléctrica.

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El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

BTS y el partido contra Corea del Sur

Uno de los partidos claves para la Selección Nacional fue el enfrentamiento con la Selección de Corea del Sur, en donde la famosa banda BTS fue clave en redes sociales.

Canciones como 2.0, Hooligan o They Don´t Know ´bout us pertenecientes a su más reciente álbum titulado Arirang fueron usadas por la misma comunidad ARMY de México para apoyar a la Selección Mexicana.

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Mediante videos con los goles y jugadas ante Sudáfrica, ARMY México se unió a la Selección para el partido, esta tendencia ya había iniciado para apoyar a equipos de la Liga MX como Chivas o Pumas.

Uno de los principales motivos de los diverso videos con las canciones de la famosa banda fue la entrega de los populares coleccionables conocidos como photocards en Palacio Nacional a las ARMY de Corea del Sur durante un concierto.

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De igual forma, tras el encuentro y victoria de México, ARMY México continuaba utilizando las canciones con frases como “Esto pasa por darles las photocards de Palacio Nacional a ARMY Corea” o “Eso pasa por dar más fechas para conciertos a Estados Unidos”.

El Noa Noa

Otra canción de Juan Gabriel ha sido utilizada por los usuarios de redes, en esta ocasión y tras las constantes vitorias de la Selección Mexicana el tema tomó fuerza con constantes videos en redes sociales.

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En estos videos se muestran los goles y acciones destacables de la Selección durante sus victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador.

Bajo la frase “Vamos al Noa Noa” la afición continúa apoyando y disfrutando los encuentros de la Selección Nacional.

Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

Aquí no es así

La más reciente de todas, con la confirmación del enfrentamiento entre México e Inglaterra y tras las declaraciones de Liam Gallagher, vocalista de Oasis, la canción de la famosa banda Caifanes habla sobre las diferencias de realidades entre una cultura y otra.

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La canción en si mismo refiere a un hecho histórico, la conquista española, sin embargo, internautas han notado relación entre la letra y el siguiente partido de la Selección Mexicana.

La letra hace alusión a un lugar donde no sale el sol y no hay calor, esto hizo que los usuarios lo relacionaran inmediatamente con el clima frio y lluvioso presente en Inglaterra.

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La banda dará dos shows en CDMX (Cortesía)

La nueva ola de canciones

En estas últimas horas se ha comenzado una tendencia con canciones de famosos animes como Dragon Ball y Naruto, esto gracias al conocido jugador Armando “Hormiga” González quien es fanático y consumidor de las famosas series japonesas.

Incluso Amando González recibió un mensaje especial antes del encuentro de México, Isabel Martiñón, famosa actriz de doblaje y conocida por dar voz a Naruto Uzumaki en español latino, envió un mensaje de apoyo para afrontar este reto.

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Isabel Martiñón usó la icónica frase de Naruto y le asignó una misión de clase S para animar al jugador de la Selección Nacional Mexicana, quien es fan de este anime (Instagram/@isa_martinon)