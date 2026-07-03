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Maná abriría el México vs Inglaterra con concierto en el Estadio Ciudad de México

La afición podrá disfrutar un espectáculo musical previo al encuentro que definirá el pase a Cuartos de Final del Mundial 2026

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El grupo liderado por Fher tocará sus éxitos antes del silbatazo inicial en el Estadio Ciudad de México. (Ilustración: Jovani Pérez)
El grupo liderado por Fher tocará sus éxitos antes del silbatazo inicial en el Estadio Ciudad de México. (Ilustración: Jovani Pérez)

El partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, apunta a convertirse en una de las noches más recordadas para la afición nacional. El encuentro no solo representa la oportunidad de que la Selección Mexicana dispute por primera vez un quinto compromiso dentro de una Copa del Mundo, también tendrá un ingrediente musical que elevará el ambiente en el Estadio Ciudad de México.

La agrupación mexicana Maná confirmó que formará parte de las actividades previas al duelo del domingo 5 de julio. La banda originaria de Guadalajara ofrecerá un concierto antes de que ruede el balón, en una presentación preparada para acompañar la llegada de los aficionados al inmueble capitalino.

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El espectáculo reunirá futbol, música y una de las bandas mexicanas con mayor proyección internacional. Para quienes asistan al estadio, el concierto será el primer gran momento de una jornada que podría quedar marcada en la historia del Tricolor.

¿A qué hora se presentará Maná antes del México vs Inglaterra?

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mana perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mana perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

De acuerdo con la información difundida por Azteca Deportes, Maná se presentará como parte de las amenidades organizadas para el encuentro entre México e Inglaterra. La actuación está prevista para comenzar alrededor de las 18:00 horas, minutos antes del inicio del partido.

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La banda liderada por Fher interpretará parte de su repertorio más reconocido. Aunque no se dio a conocer la lista oficial de canciones, se espera que el grupo incluya algunos de los temas que lo han mantenido como uno de los referentes del rock en español.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mana perform during the opening ceremony REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mana perform during the opening ceremony REUTERS/Eloisa Sanchez

El concierto tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, escenario que recibirá uno de los partidos más importantes para la Selección Mexicana dentro del Mundial 2026. La expectativa creció entre los seguidores del equipo nacional, ya que el espectáculo permitirá que la fiesta comience incluso antes de que los jugadores salgan al campo.

¿Qué pasó entre Liam Gallagher y Maná?

(Captura de pantalla/Fher de Mana)
(Captura de pantalla/Fher de Mana)

La participación de Maná en la previa del partido también llega después de un intercambio que llamó la atención en redes sociales. Liam Gallagher, integrante de Oasis, lanzó un comentario sobre el posible resultado del duelo entre México e Inglaterra y aseguró que la selección inglesa ganaría con un marcador de 5-0.

La declaración del músico británico generó reacciones entre seguidores mexicanos y usuarios de distintas plataformas. El mensaje llegó hasta Fher, vocalista de Maná, quien respondió al cantante de Oasis con una frase que rápidamente fue retomada por aficionados.

El cantante realizó una sátira contra el vocalista de Oasis (Ig@manaoficial)

El líder de la banda mexicana pidió al músico inglés que “se ubicara”, en una contestación que alimentó la conversación alrededor del partido. La disputa virtual se volvió parte de la previa de un encuentro que ha despertado interés tanto por el aspecto deportivo como por los elementos que lo rodean.

Con Inglaterra como rival, la afición mexicana tendrá una motivación adicional para seguir cada detalle del partido. El antecedente entre los músicos convirtió el concierto de Maná en un episodio que suma tensión, humor y orgullo nacional antes del silbatazo inicial.

¿Dónde ver México vs Inglaterra gratis?

Mexicanos e ingleses darán un partido inolvidable en el Estadio Ciudad de México.
Mexicanos e ingleses darán un partido inolvidable en el Estadio Ciudad de México.

Quienes no puedan asistir al Estadio Ciudad de México podrán seguir el encuentro a través de televisión abierta. El partido entre México e Inglaterra se transmitirá sin costo por Azteca 7 y Canal 5, señal de TUDN.

La cobertura comenzará a las 17:30 horas, con programas previos, análisis y enlaces desde el estadio. El duelo también estará disponible mediante la aplicación de ViX Premium para los usuarios que cuenten con la suscripción correspondiente.

México llegará a este compromiso luego de una actuación destacada en el torneo, mientras Inglaterra buscará confirmar su condición de potencia internacional. El ganador avanzará a los Cuartos de Final y mantendrá viva la ilusión de seguir peleando por el título mundial.

Para la Selección Mexicana, el encuentro representa una oportunidad de romper una barrera histórica. Para la afición, será una tarde de emociones que arrancará con música en vivo, continuará con el himno nacional y terminará con la esperanza de ver al Tricolor dar uno de los golpes más importantes de su historia.

Maná será el encargado de encender el Estadio Ciudad de México. Después, México tendrá 90 minutos, o más si el partido lo exige, para intentar que la fiesta continúe.

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