México

Precios de la gasolina hoy en México: Litro de Magna, Premium y Diésel este sábado 4 de julio

El valor de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Guardar
Google icon
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)
Consulta cuál es el precio promedio de las gasolinas en el país este día. (Cuartoscuro)

Los precios de los combustibles nacionales varían diariamente, por lo que resulta esencial consultar las tarifas diarias proporcionadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para conocer los valores máximos y mínimos actuales de la gasolina, el gasóleo y el diésel por litro. Estos son los precios de los principales carburantes nacionales de este sábado 4 de julio de 2026.

Este es el precio de los carburantes de hoy

La gasolina magna está en un promedio de 23.7 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se vende en un promedio de 28.478pesos por litro.

Finalmente, el diésel se encuentra en un promedio de 27.124 pesos por litro.

Los cambios en el precio de la gasolina en México

La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)
La CNE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

PUBLICIDAD

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

PUBLICIDAD

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio de la Gasolina en MéxicoPrecio de la Gasolina en Nacionalesmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcus Rashford dedica emotivas palabras a Gilberto Mora previo al juego entre México e Inglaterra

El atacante inglés reconoció en el mediocampista de 17 años a una de las figuras del Mundial 2026

Marcus Rashford dedica emotivas palabras a Gilberto Mora previo al juego entre México e Inglaterra

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este sábado 4 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este sábado 4 de julio

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 4 de julio en Puebla?

El costo de las gasolinas en México puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos e incluso la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 4 de julio en Puebla?

Ciudad de México: cuál es el precio de la gasolina este 4 de julio

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Ciudad de México: cuál es el precio de la gasolina este 4 de julio

Precio de la gasolina en Nuevo León este 3 de julio

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Precio de la gasolina en Nuevo León este 3 de julio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan sin vida a Alex Serna, periodista y activista ambiental desaparecido en Guerrero tras denunciar presuntos daños ecológicos

Hallan sin vida a Alex Serna, periodista y activista ambiental desaparecido en Guerrero tras denunciar presuntos daños ecológicos

Comando armado ataca la casa de Spiterman, creador de contenido de Acapulco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 3 de julio: por qué usan minas explosivas terrestres en Michoacán

Masacre de Tehuitzingo: capturan a cuarto implicado en el ataque que dejó 10 víctimas en Puebla

Fiscalía Edomex procesa a 33 ex servidores y particulares por red de manipulación de plazas: 26 ya vinculados a proceso

ENTRETENIMIENTO

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

The Warning cancela concierto: este fue el problema de salud de Paulina Villarreal

Los mejores memes que dejó el estreno de Confessions II de Madonna en México

Renata Notni aclara rumores tras su encuentro con Diego Boneta en el Mundial

Maná confirma espectáculo de medio tiempo en el partido de México contra Inglaterra

Angélica María acusa a Lucía Méndez de bloquear su carrera y ella responde con amenaza de demanda

DEPORTES

Marcus Rashford dedica emotivas palabras a Gilberto Mora previo al juego entre México e Inglaterra

Marcus Rashford dedica emotivas palabras a Gilberto Mora previo al juego entre México e Inglaterra

Federación Ecuatoriana de Futbol presenta reclamo formal por lo ocurrido vs México en el Mundial 2026

México vuelve a encontrarse con Alireza Faghani, el silbante que llevó el duelo con Alemania en el Mundial de 2018

Este es el estadio en el que jugaría México si vence a Inglaterra y avanza a cuartos de final

¿Cuántas veces ha perdido México en el Azteca? Este es el historial que favorece al Tri frente a Inglaterra