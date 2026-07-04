Embajada Británica destaca la importancia del México vs Inglaterra y emite recomendaciones para el partido

La Embajada Británica destacó el segundo choque entre ambas selecciones de este domingo como una ocasión histórica. REUTERS/Isabel Infantes

La Embajada Británica en México subrayó la relevancia especial del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, que se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca.

El encuentro, que marcará apenas la segunda ocasión en que ambos equipos se enfrentan en una Copa del Mundo, destaca por la diplomacia británica como una oportunidad para celebrar siglos de relación entre ambas naciones.

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La representación británica en el país pidió a aficionados y visitantes vivir la jornada del Mundial 2026 en un entorno seguro, respetuoso y apegado a la ley mexicana. REUTERS/Victor Medina

Ante la llegada de miles de visitantes extranjeros y la expectativa internacional por el evento, la representación diplomática llama a disfrutar la jornada futbolística en un entorno seguro y respetuoso.

Un partido con historia y lazos entre México e Inglaterra

El duelo de octavos de final entre México e Inglaterra representará mucho más que un enfrentamiento deportivo.

Para la Embajada, este evento es símbolo de una amistad que inició con la llegada de mineros británicos a Hidalgo y se ha extendido a la educación, la cultura y el comercio.

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Segundo enfrentamiento mundialista : la última vez que estas selecciones se encontraron en una Copa Mundial fue en 1966 , en Wembley, triunfo que se llevaron los ingleses.

Vínculos históricos: la embajadora Susannah Goshko sostuvo que el futbol refleja valores compartidos como la unidad y el respeto, y que este partido representa una “celebración de la amistad que une a nuestros países”.

México e Inglaterra se enfrentan por segunda vez en una Copa del Mundo, tras el antecedente de 1966 en Wembley. (Ilustración: Jesús Aviles)

Así, el mensaje oficial destacó que la experiencia mundialista es una oportunidad para mostrar la hospitalidad de México y la pasión de ambas aficiones.

Alerta y recomendaciones para los festejos

El Gobierno Británico emitió una alerta dirigida a sus ciudadanos tras recientes incidentes en la capital mexicana durante celebraciones futboleras.

Se pide extremar precauciones en zonas de alta afluencia y evitar riesgos innecesarios.

Riesgos detectados : la Embajada advirtió sobre el incremento de robos de celulares, adulteración de bebidas y riesgos en aglomeraciones, especialmente en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia .

Medidas de prevención: portar siempre el pasaporte original, no dejar objetos sin supervisión y consultar sólo información oficial.

El Gobierno Británico emitió una alerta para sus ciudadanos por incidentes en la capital mexicana y advierte sobre robos de celulares, adulteración de bebidas y riesgos en aglomeraciones en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Así, la autoridad diplomática insistió en el respeto a las leyes mexicanas, la colaboración con las autoridades y la atención a las medidas preventivas para que la jornada transcurra sin incidentes.

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Los Tres Leones ya concentran en la CDMX bajo fuerte resguardo

La Selección Inglesa arribó a la capital este viernes 3 de julio y se instaló en un hotel de Santa Fe, bajo un operativo de seguridad que incluyó a la Guardia Nacional, el Ejército y la policía de la CDMX.

Blindaje especial : el cuerpo técnico de Thomas Tuchel implementó medidas para evitar distracciones como serenatas o disturbios nocturnos.

Entrenamiento cerrado: la preparación del equipo se realiza en la Cantera de Pumas, en un ambiente privado y enfocado en la adaptación a la altitud de la Ciudad de México.

Thomas Tuchel y sus dirigidos ya realizan entrenamientos a puerta cerrada en la Cantera de Pumas. REUTERS/Henry Romero

La logística y el resguardo buscan garantizar que el plantel llegue en las mejores condiciones al esperado partido, en medio de una de las mayores expectativas deportivas del torneo.

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