Estos son los mejores memes para esperar el México vs Inglaterra

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México enfrenta a Inglaterra este domingo en el Estadio Azteca en un partido de octavos de final del Mundial 2026 que definirá quién avanza a cuartos. La selección anfitriona llega invicta al cruce, con una sola anotación en contra en todo el torneo, mientras los “Tres Leones” vienen de remontar ante RD Congo gracias a un doblete de Harry Kane en los últimos 15 minutos.

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El duelo tiene un elemento adicional de incertidumbre: la FIFA evalúa modificar el horario del partido ante la amenaza de una tormenta eléctrica sobre la Ciudad de México. La decisión no estaba cerrada al cierre de la previa, lo que añade presión logística a un encuentro que ya acumula tensiones extracancha.

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La delegación inglesa llega con quejas a la capital

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La concentración de Thomas Tuchel no ha transcurrido sin contratiempos. Aficionados mexicanos protagonizaron incidentes a la llegada de la delegación inglesa a la Ciudad de México y durante su estancia en el hotel de concentración. La queja formal de la Federación Inglesa ante la FIFA suma otro frente abierto antes del silbatazo inicial.

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El ambiente en torno al partido refleja la magnitud del choque: México como anfitrión, con el Azteca a reventar, frente a una selección que carga con la presión de no haber ganado un Mundial desde 1966 y que acumula dos finales perdidas de Eurocopa en años recientes.

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Javier Aguirre apuesta por el orden y la velocidad

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El técnico Javier Aguirre llega al partido con una propuesta clara: sostener el bloque defensivo que le ha permitido recibir apenas un gol en el torneo y aprovechar la velocidad en las bandas para hacer daño en las transiciones. La alineación proyectada coloca a Jorge Sánchez, Montes, Vásquez y Gallardo en la zaga; Lira, Romo y Gilberto Mora en el mediocampo; y Quiñones y Alvarado como extremos, con Raúl Jiménez como referencia en el ataque.

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La altitud de 2,000 metros en la capital es un factor que Aguirre conoce y que históricamente ha pesado sobre los visitantes en el Azteca. Tuchel lo sabe: sus jugadores llevan días de aclimatación, aunque el desgaste del partido ante Congo dejó huellas físicas en el plantel.

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Tuchel ajusta su once con dudas en las bandas

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Del lado inglés, Tuchel sigue sin cerrar su alineación. Anthony Gordon se perfila para iniciar, pero la disputa entre Noni Madueke y Bukayo Saka por un lugar en el once no estaba resuelta en la víspera. La recuperación de Reece James es otra incógnita: si llega al partido, entraría de inicio en el lateral derecho.

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El esquema inglés proyectado ubica a James, Konsa, Guehi y O’Reilly en defensa; Anderson y Declan Rice en el doble pivote; Saka, Jude Bellingham y Gordon detrás de Kane. La calidad individual del equipo no está en discusión, pero la falta de rodaje colectivo bajo Tuchel sigue siendo una variable.

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Faghani arbitrará el duelo en el Azteca

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El árbitro designado para el partido es el iraní Alireza Faghani, con experiencia en torneos de la FIFA. En la portería, Guillermo Ochoa —o en su caso Rangel— defenderá el arco mexicano, mientras Jordan Pickford haría lo propio por Inglaterra.

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El ganador de este cruce avanza a cuartos de final del Mundial 2026, donde espera el vencedor de otro duelo de eliminación directa. Para México, el partido representa la posibilidad de avanzar a una etapa que la selección no alcanzaba desde hace décadas en casa. Para Inglaterra, es la oportunidad de demostrar que el ciclo Tuchel tiene fondo de campeonato.

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