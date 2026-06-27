Registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud inicia el 29 de junio: sedes, documentos y horarios

La credencial es el documento central de una reforma que el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum impulsa para unificar la atención médica pública del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Credencial del Servicio Universal de Salud abre una nueva semana de registro a partir del 29 de junio de 2026, con un calendario escalonado por letra de apellido que beneficia a adultos mayores de 65 años y a personas con discapacidad permanente ya inscritas en la Pensión para el Bienestar.

La credencial es el documento central de una reforma que el Gobierno federal de Claudia Sheinbaum impulsa para unificar la atención médica pública del país. A partir del 1 de enero de 2027, cualquier persona que cuente con ella podrá acudir a hospitales y centros de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o la red de IMSS-Bienestar sin importar su afiliación previa ni su lugar de residencia.

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Qué apellidos se registran del 29 de junio al 4 de julio

Para 2028, las autoridades prevén avanzar hacia un modelo de suministro universal de medicamentos y consultas de especialidad en todo el territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La semana del 29 de junio corresponde a la primera y tercera semana del mes, por lo que los turnos están asignados a quienes tienen apellidos con iniciales de la A a la L. La distribución diaria es la siguiente:

Lunes 29 de junio: Letras A y B

Martes 30 de junio: Letra C

Miércoles 1 de julio: Letras D, E y F

Jueves 2 de julio: Letra G

Viernes 3 de julio: Letras H, I, J, K y L

Sábado 4 de julio: Rezagados con apellidos de la A a la L

Los sábados están habilitados para quienes no pudieron asistir en la fecha asignada, con el fin de evitar aglomeraciones y agilizar la atención en los módulos.

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Para qué sirve la credencial y quién puede obtenerla

La Credencial del Servicio Universal de Salud sustituirá de forma gradual los carnets tradicionales del IMSS y el ISSSTE. Con ella se creará un expediente médico digital al que médicos y enfermeros podrán acceder para revisar los antecedentes de cada paciente, y que el propio usuario podrá consultar desde dispositivos móviles.

El registro en esta etapa está dirigido a dos grupos: adultos de 65 años o más que ya pertenezcan al programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y beneficiarios de la Pensión de las Personas con Discapacidad Permanente. La presidenta Sheinbaum precisó que en una primera fase el programa convocó únicamente a adultos de 85 años; esta etapa amplía el alcance a todos los mayores de 65 y a las personas con discapacidad permanente.

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Requisitos para el trámite

Una vez concluido el trámite, las autoridades notificarán al solicitante vía SMS o llamada telefónica para indicarle cuándo recoger su credencial física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso es exclusivamente presencial. Quienes acudan a los módulos deben llevar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a tres meses

Teléfono de contacto

Una vez concluido el trámite, las autoridades notificarán al solicitante vía SMS o llamada telefónica para indicarle cuándo recoger su credencial física.

Dónde registrarse

La inscripción se realiza en los 2,136 módulos de la Secretaría del Bienestar distribuidos en toda la República Mexicana. Para localizar el más cercano al domicilio, el Gobierno federal habilitó el portal gob.mx/bienestar.

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El calendario completo de registro opera desde el 27 de mayo y estará vigente hasta el 14 de noviembre de 2026, con turnos que rotan cada dos semanas: la primera y tercera semana de cada mes corresponden a apellidos de la A a la L, y la segunda y cuarta semana a apellidos de la M a la Z.

Origen del programa y próximas etapas

El trámite, disponible desde el 2 de marzo, contempla módulos equipados y personal especializado que revisará documentos, tomará datos biométricos y vinculará a cada usuario con su expediente digital individual. (Facebook/ Ariadana Montiel Reyes)

El Servicio Universal de Salud fue anunciado por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como un nuevo modelo para unificar la atención médica pública del país. En su primera fase, la credencialización convocó únicamente a adultos de 85 años o más; posteriormente se amplió a todos los mayores de 65 años y a las personas con discapacidad permanente, que conforman la etapa actual.

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Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, informó que el sistema entrará en operación plena el 1 de enero de 2027. A partir de esa fecha, quienes cuenten con la credencial podrán recibir atención en cualquier institución pública del país sin importar su afiliación previa.

Para 2028, las autoridades prevén avanzar hacia un modelo de suministro universal de medicamentos y consultas de especialidad en todo el territorio nacional. Hasta el momento, el Gobierno federal no ha anunciado una fecha para abrir el registro al público en general más allá de los grupos prioritarios que contempla la convocatoria vigente.

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