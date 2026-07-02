Segob y FGR abren mesa de diálogo con colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos en Tabasco

Familias de personas desaparecidas llevan sus exigencias ante Segob y FGR en Tabasco.

La Secretaría de Gobernación (Segob), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gobierno de Tabasco encabezaron este miércoles una mesa de diálogo con familiares y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas de la región sur-sureste del país, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional, escuchar de manera directa a las víctimas y avanzar en nuevas estrategias para la localización e identificación de personas.

El encuentro se realizó en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Villahermosa, y fue encabezado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; y el gobernador Javier May Rodríguez.

PUBLICIDAD

A la reunión también asistieron representantes de fiscalías estatales, comisiones de búsqueda, organizaciones civiles, especialistas y familiares de personas desaparecidas provenientes de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Tabasco.

Tabasco fortalece la búsqueda de personas desaparecidas con mesas de diálogo

Durante la inauguración, el gobernador Javier May afirmó que Tabasco se suma a la estrategia impulsada por el Gobierno de México para abrir espacios permanentes de diálogo con las familias y los colectivos de búsqueda, al considerar que su participación resulta indispensable para fortalecer las acciones institucionales.

PUBLICIDAD

El mandatario señaló que estos encuentros permiten conocer de primera mano las distintas realidades que enfrentan las familias y construir mecanismos de coordinación con mayor sensibilidad y responsabilidad.

Asimismo, expresó que el gobierno estatal asume este compromiso con respeto ante una problemática que calificó como histórica y que exige una atención permanente.

Segob y FGR presentan nuevas estrategias para atender desapariciones

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que las mesas de trabajo tienen como propósito revisar los avances alcanzados desde reuniones anteriores y recoger las propuestas de las familias sobre las estrategias que impulsa el Gobierno de México, entre ellas diversas reformas legales orientadas a fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de la búsqueda de personas.

PUBLICIDAD

Por su parte, la fiscal general Ernestina Godoy sostuvo que la desaparición de personas representa uno de los desafíos más complejos y sensibles que enfrenta el país, por lo que destacó la importancia de mantener un diálogo directo con quienes viven esta problemática.

Durante la jornada también fueron presentados diversos proyectos nacionales, entre ellos la Nueva Estrategia de Identificación, la actualización del Protocolo Homologado de Investigación en Materia de Desaparición de Personas y los avances relacionados con el Diagnóstico de Capacidades Forenses, el Banco Nacional de Datos Forenses y los registros nacionales especializados.

PUBLICIDAD

Acciones recientes para atender la crisis en Tabasco

El encuentro ocurre pocos días después de la instalación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizada el pasado 26 de junio, con el propósito de consolidar una estrategia coordinada entre autoridades y sociedad civil para mejorar la búsqueda, atención y acompañamiento de las familias.

Entre las acciones que recientemente se han impulsado en la entidad destacan:

Instalación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Revisión periódica de fotografías y prendas en el Servicio Médico Forense para facilitar la identificación de personas

Jornadas de búsqueda en municipios como Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco y Centro

Recorridos en centros penitenciarios para obtener información sobre posibles paraderos

Fortalecimiento de las mesas de diálogo entre autoridades federales, estatales y colectivos de búsqueda

Colectivos mantienen la exigencia de justicia

En Tabasco, la cifra de personas desaparecidas supera las 3,900, situación que ha motivado el trabajo constante de colectivos como Voces que no Callan y Madres Buscadoras Jireh, quienes realizan búsquedas en campo, revisiones de expedientes forenses y participan en movilizaciones para exigir avances en las investigaciones.

PUBLICIDAD

Los colectivos también han manifestado la necesidad de contar con mayores condiciones de seguridad, transporte y respaldo institucional durante sus jornadas de búsqueda, además de solicitar una respuesta más efectiva por parte de las autoridades para acelerar los procesos de localización e identificación.

Gobierno apuesta por una coordinación permanente

Las autoridades federales y estatales coincidieron en que el diálogo con las familias será un eje permanente de la estrategia nacional para atender la desaparición de personas.

PUBLICIDAD

Además de las titulares de Segob y la FGR, en el encuentro participaron funcionarios del Gobierno de Tabasco, entre ellos el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra; y el fiscal general del estado, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros.

Con estas mesas regionales, el Gobierno de México busca fortalecer la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda, autoridades estatales y organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que incorpora las propuestas de los colectivos en la construcción del Programa Nacional de Búsqueda y de nuevas herramientas para atender una de las crisis humanitarias más sensibles que enfrenta el país.

PUBLICIDAD