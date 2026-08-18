México
Agregar Infobae enGoogle

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estatus de las operaciones del AICM

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)
Guardar

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto pública el estatus en en tiempo real de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

PUBLICIDAD

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 18 de agosto: reporte completo por alcaldías y municipios

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 05:00

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 18 de agosto: reporte completo por alcaldías y municipios

Kiyoshi Kurosawa, el cineasta japonés recibirá tributo a su obra en el Festival FICUNAM 16

El director llega a la CDMX con una retrospectiva de su obra, la entrega de la Medalla Filmoteca UNAM y la presentación de su más reciente película

Kiyoshi Kurosawa, el cineasta japonés recibirá tributo a su obra en el Festival FICUNAM 16

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 18 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 18 de agosto?

Quién es El Tanque, operador del CJNG que estaría vinculado a los amigos de los hijos de AMLO

Grabaciones reveladas muestran a Luis Alberto Olán, amigo de los López Beltrán, presumiendo su relación con El Tanque

Quién es El Tanque, operador del CJNG que estaría vinculado a los amigos de los hijos de AMLO

Cynthia Klitbo revela que ronca porque tiene la nariz rota en tres pedazos por violencia de una expareja

La actriz rompió en llanto al revelar que sobrevivió a maltratos por parte de una expareja, incluyendo intentos de estrangulamiento

Cynthia Klitbo revela que ronca porque tiene la nariz rota en tres pedazos por violencia de una expareja
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 17 de agosto: detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Con cabezas de cerdo y narcomanta: amenazan a fiscal de Baja California por supuesta “venta de plazas” a grupos criminales

Detienen a cuatro personas con un arsenal, más de 4 mil cartuchos y droga en Mapimí, Durango

Gobernador de Michoacán reconoce falta de vigilancia en cárceles tras homicidio de “El Marino”, sujeto que asesinó a adolescente

Rescatan a 18 adolescentes de posible reclutamiento del narco en Morelia: fenómeno afecta a miles de menores en el país

ENTRETENIMIENTO

Kiyoshi Kurosawa, el cineasta japonés recibirá tributo a su obra en el Festival FICUNAM 16

Kiyoshi Kurosawa, el cineasta japonés recibirá tributo a su obra en el Festival FICUNAM 16

Cynthia Klitbo revela que ronca porque tiene la nariz rota en tres pedazos por violencia de una expareja

La Casa de los Famosos México 2026 en vivo hoy: Gema es la nueva líder de la semana

Mariana Ochoa desmiente rumores de información externa tras su nominación en La Casa de los Famosos México y revela que no tuvo celular

Mariana Ochoa es nominada de forma directa por Gema Garoa en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Cruz Azul anuncia acciones legales contra influencers de ‘Pláticas del Mal’ por comentarios misóginos contra su equipo femenil

Cruz Azul anuncia acciones legales contra influencers de ‘Pláticas del Mal’ por comentarios misóginos contra su equipo femenil

Secretaría de las Mujeres y Liga MX Femenil reprueban comentarios denigrantes contra jugadoras de Cruz Azul

León vence a Necaxa con un hombre menos: goles, jugadas, expulsiones y quién anotó

Liga MX presenta nuevos horarios para la Jornada 5 por la Leagues Cup

Olympiacos va por la Hormiga González, reportan acuerdo con Chivas