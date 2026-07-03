México

Aquí no es así: Caifanes se mantiene vigente con gira mientras Alejandro Marcovich continúa en recuperación

La popular banda de rock en español prepara su nueva gira a lo largo de la república mexicana, Centroamérica y Sudamérica, mientras su ex integrante Alejandro Marcovich continúa con su recuperación

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Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)
Caifanes dará dos shows en CDMX (Cortesía)

Caifanes prepara una extensa gira durante 2026 con su Gira de la Gratitud, la banda celebra su trayectoria con una serie de conciertos que terminarán hasta el mes de diciembre de 2026.

Esta gira contará con conciertos en Centroamérica y Sudamérica, destacando su concierto en la Ciudad de México el 11 de julio en el Estadio GNP Seguros.

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Caifanes vigente en redes sociales con el tema Aquí no es así

La famosa agrupación se mantiene más vigente que nunca gracias a su canción Aquí no es así, dicha canción se convirtió en el nuevo himno digital para la Selección Mexicana, los usuarios en redes sociales han adoptado la canción como insignia para su próximo encuentro en contra de su similar de Inglaterra.

No es la única vez que Caifanes se ha vuelto tendencia en redes sociales, durante el año 2024, la agrupación se volvió tendencia en redes sociales como TikTok gracias a la miniserie Nadie nos va a Extrañar, en dicho año varios usuarios realizaron diversos videos con la famosa canción Los dioses ocultos.

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México e Inglaterra se preparan para enfrentarse este 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026 (X@miseleccionmx | REUTERS)
México e Inglaterra se preparan para enfrentarse este 5 de julio en los octavos de final del Mundial 2026 (X@miseleccionmx | REUTERS)

Con solo 4 álbumes de estudio y sin estrenar uno desde 1994 la banda que marcó un antes y después en el rock en español continúa preparando su gira, mientras todo esto ocurre, uno de sus ex integrantes más célebres continúa hospitalizado y sin noticias sobre su estado de salud.

Alejandro Marcovich, quien fuera guitarrista de la banda y tras diversos problemas de salud continúa con un diagnostico reservado.

¿Quién es Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich de 66 años de edad es un músico de origen argentino quien formó parte de la alineación original de una de las bandas de rock en español más influyentes de la historia, Caifanes, por casi 10 años.

Como solista fue acreedor del premio Nuestro Rock como mejor guitarrista de rock en español en los años de 1991, 1993 y 1996.

El guitarrista se encuentra en coma y su pronóstico de salud es reservado (alejandro_marcovich)
El guitarrista se encuentra en coma y su pronóstico de salud es reservado (alejandro_marcovich)

¿Qué le pasó a Alejandro Marcovich?

Tras diversos problemas de salud desde hace más de una década y debido a un derrame cerebral el ex integrante de la agrupación Caifanes entró en estado de coma desde el 19 de mayo de 2026, esta información que se dio a conocer por medio de sus hijos a través de un comunicado en redes sociales.

El estado de salud del músico, quien suma ya 45 días en ese estado, se mantiene como reservado por parte de sus familiares.

La mayoría de los mensajes públicos de la familia han servido para desmentir información falsa que circula en internet.

El paso de Marcovich por Caifanes

El ex guitarrista de Caifanes ingresó formalmente a la banda en el año de 1989 en donde su guitarra formó parte fundamental de la agrupación, marcando el sonido de algunos de los discos más importantes de la agrupación

  • El diablito 1990
  • El silencio 1992
  • El nervio del volcán 1994, en donde Marcovich también fue coproductor del disco

Su presencia en la banda siempre estuvo acompañada de diversos conflictos y roces con los otros integrantes, especialmente con la cara principal y vocalista del grupo, Saúl Hernández.

Imagen dividida de primeros planos de dos hombres. Izquierda: Hombre con cabello rizado y barba. Derecha: Hombre con cabello largo y rizado, con rostro parcialmente sombreado
Saúl Hernández expresó su solidaridad con su excompañero de Caifanes, Alejandro Marcovich, quien se encuentra en coma. (Alejandro Marcovich, Sapul Hernández / facebook)

Dichos conflictos derivaron en la separación de la banda en el año de 1995. Posteriormente Caifanes decidió volver como agrupación para el año de 2011, sin embargo, en el año de 2014 Marcovich quedó fuera oficialmente de la agrupación tras una reestructuración interna.

Para el año 2022 la Sociedad de Autores y Compositores le otorgó un reconocimiento por sus 25 años de trayectoria.

La trayectoria de Caifanes continúa activa con su gira, mientras el estado de salud de Marcovich permanece reservado.

La banda sigue sumando presentaciones y presencia en redes sociales, consolidando su impacto en la escena musical. Por su parte, familiares y seguidores de Marcovich permanecen atentos a cualquier información sobre su recuperación.

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