Morena comparte los 10 costos del resultado electoral de Calderón en el 2006

Morena vinculó el Operativo Michoacán y la “guerra contra el narco” con una escalada de violencia y con el caso de Genaro García Luna. | Foto: X @piojo22e

Felipe Calderón reabrió este 2 de julio la disputa por la elección de 2006 al reivindicar en X su triunfo presidencial, y Morena respondió con acusaciones de fraude y con una campaña gráfica que atribuye a ese resultado una guerra contra el narco, despidos masivos, gasolinazos y 12 años de retraso para la Cuarta Transformación.

En una de esas imágenes, difundidas por el partido en sus redes, Morena enlistó “10 cosas que México se habría ahorrado si el fraude de 2006 no hubiera ocurrido”. El material mencionó desde el Operativo Michoacán hasta el “abandono social y regional”, y sostuvo que hubo una “espera forzada” de 12 años antes de iniciar el proyecto político que hoy gobierna el país.

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Morena vinculó la elección de 2006 con violencia, despidos y privatizaciones

Morena atribuyó al sexenio de Calderón más de 40 mil despidos por la extinción de Luz y Fuerza del Centro y la quiebra de Mexicana de Aviación. Foto: Gobierno Federal

La serie de imágenes del partido resumió su acusación en 10 puntos. Los dos primeros señalaron la “guerra contra el narco” y el Operativo Michoacán como el arranque de una escalada de violencia que, según el material, dejó cientos de miles de muertes y desaparecidos, además del caso de Genaro García Luna como muestra del costo institucional de esa estrategia de seguridad.

En el tercer y cuarto punto, Morena mencionó la criminalización de víctimas en el asesinato de Jorge y Javier, estudiantes del Tec, así como la masacre de Villas de Salvárcar. También incorporó la tragedia de la Guardería ABC y el atentado al Casino Royale, donde hubo 52 fallecidos, como casos que, de acuerdo con el partido, exhibieron impunidad y descontrol del crimen.

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El quinto punto se centró en el frente laboral. Ahí ubica la extinción de Luz y Fuerza del Centro, con más de 40 mil despidos, y la quiebra de Mexicana de Aviación.

En el sexto se habló de “impacto al bolsillo y al Estado” por el aumento sostenido de combustibles, “gasolinazos”, y por seis años de privatizaciones que, afirma, debilitaron al gobierno. El séptimo colocó a la Estela de Luz como símbolo de sobrecostos, mala gestión y corrupción.

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Morena añadióen los puntos ocho, nueve y diez que ese periodo dejó mayor desigualdad económica, concentración de la riqueza, rezago para el sur-sureste y ausencia de programas universales para adultos mayores. El cierre del mensaje plantea que todo ello postergó durante 12 años el arranque de la Cuarta Transformación.

Ariadna Montiel negó legitimidad al gobierno de Calderón

La presidenta de Morena acusó que Calderón llegó a la Presidencia mediante “un fraude” y que impuso “una guerra irresponsable”. (Foto: Morena)

El expresidente Felipe Calderón escribió este 2 de julio que “hoy hace 20 años” ganó “las elecciones más competidas” de la “breve y joven democracia mexicana”. En el mismo mensaje agradeció a “los millones de mexicanos” que, dijo, hicieron posible ese resultado.

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La respuesta llegó desde la dirigencia del partido guinda. Ariadna Montiel, presidenta de Morena, le contestó en X que llegó a la Presidencia “mediante un fraude” y lo acusó de haber impuesto “una guerra irresponsable” para sostenerse “por la fuerza”.

Montiel también escribió que Calderón “nunca tuvo el respaldo del pueblo” y que llegó a la Presidencia “sin autoridad democrática ni legitimidad”. En su mensaje añadió que esa decisión desató “la etapa más sangrienta de nuestra historia” y dejó “miles de víctimas, familias fracturadas, soberanía vendida y una paz que nos arrebataron”.

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La dirigente morenista fue más allá y ligó el triunfo de Vicente Fox en 2000 con lo que llamó “el prólogo de tu engaño”. Remató que el gobierno de Calderón “no tuvo luces, solo sombras” y aseguró que “el pueblo tiene memoria de esa traición”.

En una publicación previa, la dirigente sostuvo que “hace 20 años” el “PRIAN nos arrebató la presidencia con un fraude”. También afirmó que la lucha iniciada en 2006 se convirtió en “triunfo del pueblo” en 2018.

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Montiel atribuyó esa transformación a Andrés Manuel López Obrador y a Claudia Sheinbaum. Además retomó la consigna que AMLO impulsó durante esa elección presidencial: “¡Voto por voto, casilla por casilla!”.