México

Beca Rita Cetina: confirman fecha del siguiente pago para estudiantes de primaria

La beca busca garantizar la permanencia escolar y mejorar las condiciones educativas de los niños y niñas de escuelas públicas en todo el país

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Madre mexicana sonriente con dos hijos en uniformes escolares frente a una escuela en Ciudad de México. Niña de secundaria, niño de primaria. Logo 'Beca Rita Cetina'.
Una madre sonríe junto a sus dos hijos en uniforme escolar, una adolescente y un niño, frente a una escuela pública en la Ciudad de México, destacando el apoyo de la Beca Universal Rita Cetina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La beca Rita Cetina es un programa social impulsado por el Gobierno de México que otorga apoyo económico a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que asisten a escuelas públicas.

Su finalidad es evitar la deserción escolar y ayudar a las familias a cubrir los gastos de útiles y uniformes escolares, facilitando que los alumnos continúen sus estudios.

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Y aunque durante el periodo vacacional de julio y agosto no suele haber depósitos existe una excepción y se trata del apoyo para uniformes y útiles escolares llegará en agosto a quienes resultaron beneficiarios de primaria y se inscribieron a la Beca Rita Cetina durante el mes de marzo.

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El monto del apoyo es de 2,500 pesos por estudiante, depositados mediante una tarjeta del Banco del Bienestar. El registro se realiza en línea y es necesario presentar documentos oficiales tanto del alumno como del padre, madre o tutor.

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Además, si una familia tiene más de un hijo inscrito, recibe 700 pesos adicionales por cada alumno extra.

La beca busca garantizar la permanencia escolar y mejorar las condiciones educativas de los niños y niñas de escuelas públicas en todo el país.

Vista cenital de útiles escolares nuevos, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina en una hoja, sobre mesa de madera clara.
Útiles escolares, una tarjeta del Banco del Bienestar y el logo de la Beca Rita Cetina simbolizan el apoyo integral a la educación y el bienestar estudiantil en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo saber si ya llegó mi depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito.

Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

Documentos y cómo registrarse a las becas cuando se abra convocatoria

Tomando en cuenta convocatorias anteriores, el registro para ambas becas se realiza en sus plataformas oficiales: www.becaritacetina.gob.mx y www.becabenitojuarez.gob.mx.

El proceso es totalmente gratuito y requiere datos personales, información escolar y un comprobante de domicilio digitalizado, así como una cuenta Llave MX.

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte) | digitalizado
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses) | digitalizado

Del beneficiario

  • CURP del menor

Por otra parte, el proceso para obtener la Llave MX comienza al ingresar a www.llave.gob, donde se debe introducir la CURP, confirmar la veracidad de la información personal que aparece automáticamente, y proporcionar el código postal junto con la colonia correspondiente. Posteriormente, se solicita ingresar datos de contacto, como un número de teléfono celular o correo electrónico.

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