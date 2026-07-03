México

Centro Ceremonial Otomí: la construcción moderna dedicada a una cultura milenaria y que rivaliza en belleza con sitios turísticos populares

Desde la capital, el camino más directo va por la autopista México-Toluca y la carretera Toluca-Naucalpan; también hay autobuses desde Cuatro Caminos y traslado local hasta el paraje

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Centro Ceremonial Otomí
Su diseño estuvo a cargo del arquitecto y antropólogo Iker Larrauri, quien también participó en la consolidación del Museo Nacional de Antropología. Centro Ceremonial Otomí (Gob. Edomex)

El Centro Ceremonial Otomí, en medio del bosque del municipio de Temoaya, Estado de México, alberga uno de los complejos monumentales más desconocidos del centro del país: enormes estructuras de piedra, plazas con simbología hñähñu y un museo dedicado a la primera cultura de Mesoamérica, todo a menos de dos horas de la Ciudad de México.

Construido en 1980 sobre el Cerro de la Catedral, el recinto ocupa 50 hectáreas dentro del Parque Estatal Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, a una altitud de entre 2,800 y 3,200 metros sobre el nivel del mar. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto y antropólogo Iker Larrauri, quien también participó en la consolidación del Museo Nacional de Antropología.

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El Centro Ceremonial Otomí forma parte del Área Natural Protegida Parque Ecológico, Turístico y Recreativo Zempoala La Bufa, conocido como Parque Otomí-Mexica, una reserva de 105,875 hectáreas distribuidas en 17 municipios del Estado de México con bosques de pino y encino a más de 2,800 metros sobre el nivel del mar.

Dentro del parque están permitidos el campismo, el senderismo, el ciclismo de montaña, el excursionismo y la fotografía de paisaje. Las instalaciones del recinto incluyen área de campamento, palapas, senderos señalizados, sanitarios y caseta de vigilancia.

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La altitud del parque —que supera los 3,000 metros en sus puntos más altos— lo convierte también en destino de atletas de alto rendimiento que buscan entrenar en condiciones de hipoxia. Venados cola blanca, ardillas, conejos y diversas aves habitan el bosque que rodea las estructuras ceremoniales.

A unos 4 kilómetros por el lado oriente del Centro Ceremonial se localiza la estatua del guerrero otomí Botzanga, conocido como “lagartija negra”, accesible a pie por los senderos del parque. Dentro del recinto también hay un estanque con truchas, patos y gansos.

Simbología en piedra: cada escalón cuenta algo

Centro Ceremonial Otomí
TEMOAYA, EDOMEX, 21DICIEMBRE2014.- El Centro Ceremonial Otomí fue edificado en 1981 con el objetivo de proporcionar un espacio para las celebraciones religiosas del pueblo otomí así como para fomentar el desarrollo de la región por medio del turismo. Este complejo arquitectónico incluye además del recinto ceremonial, un museo, un mercado de artesanías, cabañas, un lago, y espacios para acampar. FOTO: TONATIU CRUZ /CUARTOSCURO.COM

El sitio se organiza en dos plazas principales. La Plaza del Sagitario concentra la mayor densidad simbólica: 365 escalones que representan los días del año, 52 columnas en forma de serpientes entrelazadas que aluden al ciclo del calendario prehispánico, y 12 conos en forma de caracol —símbolo del agua— que evocan los meses del año.

En el centro de esos conos se alza el monumento a Tata Jiade, el Dios Sol de los otomíes, esculpido en piedra roja. En el piso de la plaza, un mural de tres llamas representa la voluntad, el cuerpo y el espíritu.

La Plaza del Coloso alberga el mural Dámishy, obra del escultor y pintor Luis Aragón, construido íntegramente con piedras naturales de distintos colores. La pieza condensa la ideología otomí: serpiente, tradición, memoria ancestral y rito.

El edificio del Consejo Supremo y el museo

El edificio principal tiene tres niveles. En el segundo funciona el Museo de la Cultura Otomí —conocido en lengua hñähñu como Nguu Ro Ya Hnhnu—, con una exposición permanente de artefactos, historia del pueblo otomí y artesanías antiguas y contemporáneas.

En la parte alta se encuentra el Salón del Consejo Supremo Otomí, que reproduce las reuniones religiosas y cívicas otomíes anteriores al siglo IX. La fachada del edificio tiene siete columnas asociadas a los siete días de la semana, las siete notas musicales y los colores del arcoíris.

Un lugar que sigue vivo: ceremonias abiertas al público

Caifanes
Cada 18 de marzo se celebra la Ceremonia del Quinto Sol, una de las conmemoraciones más relevantes del calendario hñähñu. FOTO: TONATIU CRUZ /CUARTOSCURO.COM

El Centro Ceremonial no es solo un monumento: sus rituales continúan activos. El segundo domingo de cada mes, ancianos y autoridades religiosas otomíes realizan una ceremonia para honrar los cuatro elementos —fuego, agua, aire y tierra— y a los dioses representados en el recinto.

Cada 18 de marzo se celebra la Ceremonia del Quinto Sol, una de las conmemoraciones más relevantes del calendario hñähñu.

Tour combinado con Metepec desde $952 pesos

La agencia Espíritu Aventurero ofrece un recorrido que combina el Centro Ceremonial Otomí con un paseo en tranvía por el Pueblo Mágico de Metepec. El costo es de $952 pesos por persona e incluye transporte redondo desde la Ciudad de México, visita guiada, coordinador de viaje y seguro a bordo.

La entrada al Centro Ceremonial se paga por separado: $30 pesos para el público general, con estacionamiento a $25 pesos. Los estudiantes con credencial vigente no pagan acceso.

Cómo llegar

El sitio se ubica en el kilómetro 12 de la carretera Centro Ceremonial Otomí, en Temoaya, a 37 kilómetros de Toluca y aproximadamente 85 kilómetros de la Ciudad de México.

En automóvil, la ruta más directa toma la autopista México-Toluca, conecta con la carretera Toluca-Naucalpan y sigue la señalización hacia Temoaya. El trayecto desde la capital toma alrededor de una hora con 40 minutos.

En transporte público, se puede abordar un autobús con destino Temoaya desde afuera del Metro Cuatro Caminos. Ya en el municipio, taxis y combis locales completan el recorrido hasta el recinto.

El horario de visita es de lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.

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