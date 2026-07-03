¿Elton John regresa a México? Esto sabemos sobre un posible concierto en el país

(REUTERS/Jonathan Bachman)

Los rumores sobre un posible regreso y concierto de despedida en la Ciudad de México por parte del reconocido cantautor británico, Elton John, ha tomado mucha fuerza gracias a una publicación en redes sociales por parte de Banorte.

Aún sin confirmar, todas las pistas apuntan a que el autor de canciones como Rocket Man, I´m Still Standig o Goodbye Yellow Brick Road ofrecerá un último concierto en la Ciudad de México, específicamente en el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México.

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Aún no hay más detalles como fechas, boletos u horarios, pero la noticia ha despertado la euforia entre sus seguidores tras más de una década de ausencia del cantante en México.

¿Cuál fue el mensaje compartido por Banorte?

Bajo la frase “Y nuestro estadio será testigo de una despedida histórica”, la cuenta de TikTok de Banorte compartió una fotografía de unos lentes sobre un piano, elementos altamente relacionados con el cantante.

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A pesar de que en ningún momento se mencionó el nombre del cantante, estos elementos tan reconocibles han despertado la emoción y expectativa en redes sociales.

Tras una publicación de Banorte en TikTok los rumores de un concierto de Elton John en Ciudad de México han tomado fuerza (Captura de pantalla: TikTok/Banorte) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál podría ser la fecha de su concierto?

Con toda la información en el terreno de la especulación, los usuarios de redes sociales prevén que el concierto pueda llegar a darse entre los meses de septiembre a diciembre del 2026.

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Estas especulaciones debido a que Sir Elton John tiene programada una presentación en el Festival Rock in Río, Brasil, para el día 7 de septiembre.

¿Cuál fue la última vez que Elton John visitó México?

Las ultimas presentaciones de Elton John en territorio nacional tuvieron lugar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México con una serie de conciertos en octubre de 2001. Ese mismo año hubo una actuación privada en el Castillo de Chapultepec.

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Dicha presentación en el Castillo de Chapultepec generó una gran polémica ya que el presidente en ese entonces, Vicente Fox Quezada, festejó su toma de posesión del poder, junto a su esposa, Martha Sahagún, para dicha toma de posesión se organizó una cena concierto privada.

En dicha velada el principal atractivo fue la presencia de Sir Elton John, la cena tenía como objetivo presentar ante los empresarios más influyentes del país su fundación Vamos México.

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Posteriormente, en marzo de 2012, se realizó una serie de conciertos en el Estadio Omnilife en Jalisco y nuevamente en la Ciudad de México los días 2 y 3 de marzo del mismo año.

Estos conciertos formaron parte de su gira titulada Greatest Hits Tour. Esos conciertos en el año de 2012 fueron las últimas visitas oficiales registradas a México por parte de Elton John.

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FOTO DE ARCHIVO: Elton John habla durante la ceremonia de inauguración del Centro de Visitantes del Monumento Nacional Stonewall en el Stonewall Inn para conmemorar el 55 aniversario de los disturbios de Stonewall de 1969 en Greenwich Village, Nueva York, EE. UU., el 28 de junio de 2024. REUTERS/Elizabeth Frantz

La vuelta del retiro

Elton John anunció su retiro de las giras en el año 2018, con la gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, la cual se extendió hasta julio de 2023.

La última gira del musico británico contó con más de 300 conciertos a lo largo de Europa, América del Norte y Oceanía, extendiéndose durante 5 años.

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La gira ofreció su último concierto en Estocolmo, Suecia, el 8 de julio de 2023, desde ese año, Elton John se retiro de las giras y presentaciones oficiales en vivo, a pesar de todo esto, el cantante ha realizado colaboraciones y grabaciones estos últimos años.

FILE PHOTO: Elton John performs "Bennie and the Jets" as he wraps up the U.S. leg of his 'Yellow Brick Road' tour at Dodger Stadium in Los Angeles, California, U.S. November 20, 2022. REUTERS/David Swanson/File Photo

Por el momento, la expectativa su posible regreso sigue en pie y el tema continua como uno de los más comentados entre sus seguidores a pesar de la ausencia de infamación oficial.

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De confirmarse, el concierto marcaría un reencuentro histórico con el público mexicano y también el cierre de un ciclo para una de las figuras más influyentes de la música internacional.