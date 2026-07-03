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Belinda reacciona a los memes tras cambiar la frase viral “¿y si sí?” por “a que sí”

La cantante fue bombardeada con chistes luego de su equivocación

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Belinda habló con los medios tras su show en el Mundial 2026 (ig/belindapop)
Belinda habló con los medios tras su show en el Mundial 2026 (ig/belindapop)

Belinda se convirtió en la mayor protagonista de las redes sociales durante el partido México vs Ecuador del Mundial 2026, no por su actuación en la inauguración del torneo ni por entregar el trofeo al mejor jugador del encuentro, sino por confundir la frase viral “¿Y si sí?” con un “¿A que sí?” que detonó una avalancha de memes en cuestión de minutos.

El desliz ocurrió durante una entrevista en el Estadio Ciudad de México, justo después del partido. El micrófono esperaba el grito que acompaña a la Selección Mexicana en este torneo; Belinda respondió con una variante propia que nadie anticipaba. La reacción de las redes fue inmediata.

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Belinda publica los memes en sus propias redes

Captura de pantalla del Instagram de Belinda
Captura de pantalla del Instagram de Belinda

Lejos de ignorar el episodio, la cantante tomó una decisión que pocos esperaban: publicó en su cuenta —con 18 millones de seguidores— varias de las imágenes humorísticas que circularon a raíz de la confusión. El pie de foto fue tan escueto como elocuente: “¿A que sí?”.

La maniobra transformó el tropiezo en un guiño con su audiencia. En lugar de que el momento quedara como un blooper ajeno a su control, Belinda lo adoptó como propio y lo devolvió amplificado a quienes lo habían convertido en tendencia.

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Captura de pantalla del Instagram de Belinda
Captura de pantalla del Instagram de Belinda

El alcance del clip original se multiplicó con cada nueva publicación que la cantante reposteó. El “¿A que sí?” pasó de ser un error a convertirse en la frase de la noche, y la cuenta de Belinda concentró buena parte del tráfico que generó el partido en redes sociales.

Belinda entregó el trofeo al mejor jugador del partido

Captura de pantalla del Instagram de Belinda
Captura de pantalla del Instagram de Belinda

La presencia de la cantante en el encuentro no se limitó a la entrevista. También fue la encargada de entregar el trofeo Superior Player of the Match al futbolista Julián Quiñones, quien se coronó como el mejor jugador del partido entre México y Ecuador.

Belinda asistió al estadio acompañada de sus padres y su hermano. En el mismo recinto fue vista junto al cantante Miguel Bosé, y en las gradas coincidió con su expareja Christian Nodal, quien acudió al juego con su esposa Ángela Aguilar. La noche reunió en un mismo espacio a varios de los nombres más seguidos del espectáculo mexicano.

Belinda interpretó “Por ella” en la inauguración del Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Belinda and Los Angeles Azules perform during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

El partido contra Ecuador no fue la primera aparición de Belinda en este torneo. Durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, la cantante subió al escenario para interpretar “Por ella” junto a Los Ángeles Azules, una de las actuaciones más comentadas de la noche inaugural.

Su vínculo con el futbol mexicano viene de antes. Belinda participa con frecuencia en campañas del seleccionado y suele alentar al equipo desde sus redes sociales. Su historia con el deporte incluye también su relación pasada con el futbolista Giovani dos Santos, capítulo que forma parte de la larga trayectoria pública de la cantante ligada al mundo del futbol tricolor.

El “¿Y si sí?” es el grito oficial de la afición en este Mundial

Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)
Fátima Bosch quiere ver triunfar a la Selección en su partido contra Ecuador (Ig/fatimaboschfndz)

La frase que Belinda confundió no es un detalle menor. “¿Y si sí?” es el grito de aliento que la afición mexicana adoptó como himno colectivo para acompañar a la Selección en el torneo que México coorganiza junto a Estados Unidos y Canadá.

El error de pronunciar “¿A que sí?” en lugar del grito oficial fue suficiente para que el clip circulara en todas las plataformas. La confusión entre dos frases tan parecidas en sonido, pero tan distintas en contexto, fue el combustible que necesitaban las redes para convertir el momento en tendencia nacional.

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