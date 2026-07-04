CDMX ampliará Ley Seca por partido México vs Inglaterra: te décimos el horario y las colonias en las que aplicará

CDMX ampliará Ley Seca por partido México vs Inglaterra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de la Ciudad de México anunció este viernes la implementación de la “Ley Seca” para el próximo 5 de julio por el partido México contra Inglaterra, la medida busca mitigar el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público ante las celebraciones mundialistas.

La disposición fue dada a conocer durante una conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, donde participó parte de su gabinete para precisar el operativo que se llevará a cabo el domingo en los distintos puntos de mayor afluencia.

PUBLICIDAD

Ley Seca aplica en siete colonias, incluidas Roma Norte y Condesa

La restricción rige desde las cero horas del 5 de julio hasta las 7:00 horas del 6 de julio y aplica exclusivamente para la venta de alcohol para llevar en establecimientos mercantiles. Los locales con licencia para consumo en interiores podrán operar con normalidad, siempre que no permitan que sus clientes salgan con bebidas.

Las colonias donde aplica la restricción son:

Juárez

Cuauhtémoc

Centro Histórico

Tabacalera

San Rafael

Roma Norte

Condesa

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, explicó que Roma Norte y Condesa se suman al polígono de ediciones anteriores porque en partidos previos se detectó venta de alcohol del otro lado de avenida Chapultepec, en esas colonias colindantes.

PUBLICIDAD

Cravioto Romero informó que 12 establecimientos en la zona ya están clausurados y no reabrirán antes del domingo. Quienes no acaten las instrucciones administrativas serán clausurados. El operativo de verificación contará con 213 verificadores del INVEA (Instituto de Verificación Administrativa) y 21 elementos de la Secretaría de Gobierno.

CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados celebran en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador durante los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Más de 17 mil policías resguardarán el estadio, el Zócalo y Reforma

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, detalló que el partido entre México e Inglaterra corresponde a la fase de Octavos de Final de la Copa Mundial de Futbol y representa el último encuentro que el Estadio Ciudad de México alberga como sede del torneo.

PUBLICIDAD

Por instrucciones de Brugada, la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará más de 17 mil policías de las subsecretarías de Operación Policial, Tránsito, Participación Ciudadana, Inteligencia, y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.

En el estadio se desplegarán 7 mil 500 elementos, quienes implementarán un polígono de Última Milla para ordenar el arribo de aficionados y realizarán cierres parciales a la circulación desde las primeras horas del día.

PUBLICIDAD

Limitarán acceso al Ángel de la Independencia

El FIFA Fan Festival en el Zócalo contará con 3 mil 300 elementos de seguridad. Los filtros de acceso incluirán revisiones aleatorias para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos en los cinco accesos: 5 de febrero, 20 de noviembre, Pino Suárez, Tacuba y Madero. Cuando el Zócalo alcance su máxima capacidad, los asistentes serán redirigidos a 12 pantallas instaladas en calles aledañas.

Los aficionados mexicanos celebran cerca del Ángel de la Independencia tras la victoria de México en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Corea del Sur, en Ciudad de México, México, el 18 de junio de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REENVÍO - REPETICIÓN POR MOTIVOS DE CALIDAD

En el corredor Paseo de la Reforma, desde la fuente de la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución, la Policía de la Ciudad de México incrementará su despliegue en cerca del 50 por ciento, con poco más de 6 mil elementos. Se establecerá un perímetro de seguridad entre la Diana Cazadora y el Ahuehuete, con un segundo cinturón externo que se extenderá hasta avenida Chapultepec y avenida de los Insurgentes.

PUBLICIDAD

La capacidad máxima estimada para el Ángel de la Independencia es de 25 mil personas, equivalente a cuatro personas por metro cuadrado. Al alcanzarse ese límite, se limitará el ingreso a la zona y el flujo se redirigirá hacia otros puntos del corredor. Un equipo de orientadores mundialistas apoyará la distribución ordenada de los asistentes. Los filtros de acceso también endurecerán las medidas para el aseguramiento y desecho de pirotecnia o cualquier objeto que represente un riesgo.