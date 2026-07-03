Detienen a funcionario del Edomex por presunto secuestro y delincuencia organizada. Crédito: RRSS

Lino Rodríguez González, coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste del Estado de México, fue detenido el jueves 2 de julio por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en el marco del Operativo Enjambre, la estrategia contra servidores públicos con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según consta el Registro Nacional de Detenciones el detenido se encuentra en traslado. Los delitos que se le imputan son secuestro y delincuencia organizada, aunque la FGJEM no ha confirmado oficialmente estos cargos.

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Cargo en la cúpula del gobierno mexiquense

Rodríguez González ocupaba el cargo de coordinador general de Gobierno de la zona sur-sureste desde el inicio de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El puesto está adscrito a la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular es Horacio Duarte Olivares.

Documento expedido por el Registro Nacional de Detenciones.

Su jefe directo era Alejandro Viedma Velázquez, subsecretario general de Gobierno. En esa posición, el ahora detenido fungía como enlace entre los municipios de la zona sur y el gabinete estatal: gestionaba demandas de alcaldes y alcaldesas ante funcionarios de alto nivel y ante la propia gobernadora.

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El cargo le otorgaba presencia en distintos frentes de la política regional. Participaba en mesas de seguridad de los municipios de la zona sur, en reuniones sobre la distribución de programas sociales de la Secretaría del Campo y en encuentros de coordinación interinstitucional.

La reunión del día anterior a su arresto

Un dato que subraya la normalidad aparente con la que operaba el funcionario: la tarde del martes 1 de julio, apenas unas horas antes de su detención, Rodríguez González participó en la mesa de la transformación de la región 19, con sede en Tejupilco.

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Apenas unas horas antes de su detención, Rodríguez González participó en la mesa de la transformación de la región 19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese encuentro fue encabezado por el secretario del Bienestar, Juan Carlos Rodríguez González. La reunión forma parte de los mecanismos de coordinación entre el gobierno estatal y los municipios para la implementación de programas sociales en la región sur.

Su presencia en ese espacio oficial, horas previas a la ejecución de la orden de aprehensión, revela que la FGJEM actuó sin que el funcionario tuviera conocimiento de las diligencias en su contra.

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Trayectoria política: del PRD a la administración de Morena

Lino Rodríguez González es originario de Temascalcingo, municipio ubicado en el extremo noroeste del Estado de México, donde dio sus primeros pasos en la política. Es hijo de Joaquín Rodríguez Díaz, exlíder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esa demarcación.

Es hijo de Joaquín Rodríguez Díaz, exlíder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en esa demarcación. (Foto: Facebook/PRDMexico)

En su municipio natal se desempeñó como regidor y posteriormente como secretario del ayuntamiento. Esa trayectoria local le permitió escalar hacia cargos de mayor alcance en la administración estatal, hasta llegar a la coordinación regional que ocupaba al momento de su arresto.

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Operativo Enjambre suma otro funcionario estatal

El Operativo Enjambre es la ofensiva conjunta de autoridades federales y estatales que desde 2024 ha derivado en la detención de más de 85 servidores públicos en México por presuntos nexos con grupos criminales, según declaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en junio de 2026. La estrategia se ha extendido a varios estados e involucra a alcaldes, mandos policiacos y funcionarios de distintos niveles de gobierno, con al menos siete presidentes municipales en funciones entre los capturados.

La detención de Rodríguez González representa un escalón distinto al de casos anteriores: no se trata de un funcionario municipal, sino de un coordinador adscrito directamente al gobierno estatal, lo que amplía el alcance de las investigaciones hacia la estructura administrativa de la entidad.

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