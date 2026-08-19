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Masad Altamimi se asusta al ver la ropa interior de Yanet García en La Casa de los Famosos 2026

Masad y Yanet protagonizaron curioso momento cuando el influencer árabe vio la ropa interior de la modelo

Masad y Yanet protagonizaron curioso momento cuando el influencer árabe vio la curiosa ropa interior de la modelo (Redes Sociales)
Masad y Yanet protagonizaron curioso momento cuando el influencer árabe vio la curiosa ropa interior de la modelo (Redes Sociales)
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Masad Altamimi y Yanet García protagonizaron un curioso momento este martes 18 de agosto dentro de La Casa de los Famosos México 2026, luego de que el influencer árabe tomara una prenda interior de la modelo, sin saber qué era.

El momento ocurrió en el vestidor de la casa, cuando Yanet se encontraba acomodando su ropa y Masad la estaba observando curioso de las prendas que tenía. El árabe tomó una prenda interior sin saber qué era y cuando se enteró, lo aventó asustado.

La modelo lo tomó con humor y soltó la carcajada ante el asombro de Masad, quien no podía creer que esa era una ropa interior. Yanet García le explicó en qué momentos y con qué otras prendas se utiliza ese tipo de ropa.

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Masad se asusta al tomar una prenda de Yanet García, no sabía que era ropa interior

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La modelo de OnlyFans estaba buscando algo dentro de su maleta, mientras Masad estaba de curioso observando. El influencer árabe tomó una prenda negra y le preguntó a Yanet “¿Qué es esto?“, cuando García le respondió que era ”un calzón", Masad lo aventó provocando la risa de la mexicana.

Masad cuestionó incrédulo si “en serio” era ropa interior y cómo era su función, ya que no era una prenda convencional y se utilizaba para vestir ropa especial, como vestidos que estuvieran descubiertos de los lados y que no se vean los tirantes de la prenda interior.

“Es cuando te pones un vestido que no quieres que se vea de los lados, se pega y pareciera que estás desnuda, pero no estás desnuda”, explicó Yanet García.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Yanet García le modela ropa a Masad Altamimi en La Casa de los Famosos

Luego del chistoso momento, la modelo mexicana comenzó a modelarle ropa a Masad Altamimi para conocer su opinión de lo nuevo que le había llegado. Los fans celebraron esta interacción entre los habitantes de la casa, asegurando que era un momento genuino y gracioso.

Masad y Yanet han protagonizado diversos momentos comentados en redes sociales, desde bromas sobre aparatos de belleza hasta advertencias y charlas cotidianas dentro de la casa, dejando a un lado una polémica que tuvieron en los primeros días cuando Masad golpeó accidentalmente el pecho de Yanet durante una prueba.

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Qué pasó entre Masad y Yanet García en el desafío Desconectados

Un golpe accidental durante el desafío Desconectados convirtió a Masad Altamimi y Yanet García en el tema del momento hace algunas semanas entre los seguidores de La Casa de los Famosos.

El incidente ocurrió cuando una de las alarmas del reto obligó a los participantes a correr hacia las máquinas instaladas en la casa para completar el enlace antes de que venciera el tiempo. En esa carrera, Altamimi golpeó sin querer el pecho de García mientras ambos buscaban llegar a su posición.

El desafío Desconectados funciona con un sistema de alarmas que activa carreras simultáneas entre los participantes. Cuando suena la señal, cada habitante debe llegar a una de tres máquinas y completar el enlace dentro del tiempo establecido. La velocidad que exige la dinámica fue, precisamente, lo que derivó en el choque entre los dos participantes.

Yanet y Masad -(Captura de pantalla)
Yanet y Masad -(Captura de pantalla)

La rapidez del momento sorprendió a quienes seguían la transmisión en vivo. El golpe fue involuntario y ocurrió en plena carrera, sin que ninguno de los dos pudiera anticiparlo.

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