México

Pato Merlín salvaría a otros animales de ser explotados: en esto consiste la ley para proteger especies con “valor económico”

Buscan que se destine parte de las ganancias a su cuidado y protección

Guardar
Google icon
Merlín, un pato que viste la camiseta de la selección mexicana de fútbol ('El Tri'), que saltó a la fama después de que un encuentro casual en la Avenida Reforma se volviera viral tras el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, pasea por Chinatown en la Ciudad de México, México, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola Garcia
Merlín, un pato que viste la camiseta de la selección mexicana de fútbol ('El Tri'), que saltó a la fama después de que un encuentro casual en la Avenida Reforma se volviera viral tras el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, pasea por Chinatown en la Ciudad de México, México, el 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola Garcia

Ante la fiebre por el Pato Merlín, quien ha cautivado a México y el mundo durante este Mundial 2026, surgió la necesidad de regular de manera legal la situación de animales que se vuelvan mediáticos para evitar su explotación y garantizar, en todo momento, su bienestar.

En ese contexto, la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México con el objetivo de garantizar el bienestar de los animales que generan un valor económico.

PUBLICIDAD

La propuesta, conocida como “Ley Merlín”, busca que los animales no solo estén protegidos contra el maltrato y el abandono, sino que también, si su presencia genera recursos económicos, una parte sea destinada para su bienestar y cuidado.

La legisladora de Movimiento Ciudadano explicó ante el Congreso capitalino que, en la actualidad, la ley no contempla el destino de los recursos obtenidos cuando un animal se convierte en una figura mediática o comercial. Ante el impacto mediático que tuvo el Pato Merlín, quien ya cuenta con registro oficial ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), redes sociales y hasta ‘merch’, surge la necesidad de regular el aspecto económico, pues evidenció la ausencia de mecanismos legales claros para proteger a los animales que pasan de ser mascotas a convertirse en generadores de recursos.

PUBLICIDAD

“Si un ser sintiente contribuye a generar valor, lo mínimo que podemos hacer como sociedad es procurar que ese valor también contribuya a garantizar su bienestar”, declaró la IA
La mandataria intentó acariciar a la mascota no oficial del Mundial 2026. (Presidencia)

¿Por qué urgen a crear esta ley?

La iniciativa plantea que una parte de los beneficios obtenidos por la participación de animales en campañas publicitarias, eventos culturales, recreativos o digitales se destine a mejorar su alimentación, atención veterinaria, medicamentos, rehabilitación, cuidados especializados, enriquecimiento ambiental y calidad de vida general.

“Lo que comenzó como una historia espontánea de cariño y convivencia, pronto se convirtió en un fenómeno nacional. Miles de personas querían conocerlo; los medios de comunicación comenzaron a entrevistarlo; empresas manifestaron públicamente su interés en trabajar con él; programas de televisión, campañas publicitarias y marcas buscaron acercarse a su familia”, puntualizó.

La propuesta no busca convertir a los animales en sujetos patrimoniales ni crear cuentas bancarias para sus dueños, sino asegurar que el bienestar animal sea una prioridad en contextos donde generan valor económico. La Mesa Directiva del Congreso capitalino turnó la iniciativa a la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictaminación.

“La ‘Ley Merlín’ no protege el dinero; protege el bienestar. No regula la fama; regula la responsabilidad. No busca cambiar la naturaleza jurídica de los animales; busca fortalecer el principio del interés superior de los seres sintientes”, subrayó la legisladora.

Pato blanco con pico amarillo y patas anaranjadas, vestido con camiseta verde con rayas blancas y cuello rojo. Collar rojo con colgante transparente. Fondo con estantería blanca, libros y figuras. Pato Merlín
El Pato Merlín se convirtió en el amuleto de la Selección Mexicana y en la mascota no oficial del Mundial 2026, su popularidad ha causado revuelo en redes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ley Merlín: protección frente a la explotación comercial

La “Ley Merlín” surge como respuesta a un fenómeno social cada vez más frecuente, donde animales de compañía alcanzan notoriedad y se integran a actividades económicas. La reforma busca garantizar que el bienestar animal no quede subordinado al interés comercial y que, en cualquier caso, los beneficios obtenidos por su presencia se traduzcan en mejoras tangibles para ellos.

Se vuelve necesario, sobre todo cuando, ante un vacío legal, los animales se ven en una situación de vulnerabilidad, aún más cuando son especies silvestres que por naturaleza no están acostumbradas a la domesticación, como en el caso de perros o gatos, por ejemplo.

Así lo explica la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), la cual ha detallado que los patos —en el caso específico del caso Merlín— son aves de corral que tienen necesidades muy específicas; no son animales de compañía.

No obstante, la historia de Merlín trascendió tanto que incluso llegó a la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 22 de junio, donde la mandataria ofreció todo su apoyo y respaldo a la familia para registrarlo ante el IMPI, ante la amenaza de que otras personas querrían apropiarse del nombre y lucrar con él.

Temas Relacionados

Pato MerlínMundial 2026mascotaspatosbienestar animalmaltrato animalCDMXCongreso de la CDMXPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de pollo al limón: prepara en casa este clásico inspirado en la cocina china

Descubre cómo elaborar un platillo de sabor equilibrado, con una salsa cítrica y una textura crujiente que conquista desde el primer bocado

Receta de pollo al limón: prepara en casa este clásico inspirado en la cocina china

Periodista confronta a Clara Brugada tras sobrevivir a estampida en el Ángel: “Di por hecho que moría”

El reportero estuvo presente en los festejos y mandó un audio a sus familiares de despedida cuando quedó envuelto en la agolmeración

Periodista confronta a Clara Brugada tras sobrevivir a estampida en el Ángel: “Di por hecho que moría”

Pagos Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Hay depósitos en julio a las beneficiarias?

Cabe recordar que la distribución de los recursos se organiza en cinco grupos distintos, divididos según la inicial de la CURP de cada beneficiaria

Pagos Mujeres con Bienestar Edomex 2026: ¿Hay depósitos en julio a las beneficiarias?

Proponen la “Ley Merlín” en CDMX: así busca proteger a animales que generan ganancias en redes y publicidad

La iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX plantea que los animales que participen legalmente en actividades que generen valor económico reciban mayores garantías de bienestar

Proponen la “Ley Merlín” en CDMX: así busca proteger a animales que generan ganancias en redes y publicidad

El trabajo sexual se mueve a las sombras: violencia transforma la actividad en Culiacán

El cierre de table dances y casas de citas provocó el desplazamiento de trabajadoras sexuales hacia cantinas y bares, mientras las autoridades alertan por la drástica caída en los controles sanitarios y el riesgo de enfermedades de transmisión sexual

El trabajo sexual se mueve a las sombras: violencia transforma la actividad en Culiacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo”, líder de los Cárteles Unidos en Michoacán

EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo”, líder de los Cárteles Unidos en Michoacán

El trabajo sexual se mueve a las sombras: violencia transforma la actividad en Culiacán

Chihuahua entre los 10 estados con más violaciones a derechos humanos, revela CNDH

Cae “El Bomba”, segundo al mando de Los Salazar en Sonora

FBI dona a museo el avión usado en la captura de “El Mayo” Zambada

ENTRETENIMIENTO

La actriz Ana Brenda Contreras advierte que el Ángel de la Independencia “no es un lugar para niños” tras euforia de festejos en el México vs. Ecuador

La actriz Ana Brenda Contreras advierte que el Ángel de la Independencia “no es un lugar para niños” tras euforia de festejos en el México vs. Ecuador

“Fue un niño héroe”: Fátima Bosch comparte mensaje para Gilberto Mora y fans piden romance cuando cumpla 18

Paulina Villarreal de The Warning se pronuncia tras colapsar en pleno concierto: “Me desmayé un chirris”

Cruz Roja revela cuántos atendidos hubo en los festejos masivos del Ángel tras México vs. Ecuador

Referencias pop y comparaciones culturales previo al México vs Inglaterra inundan redes

DEPORTES

Las tres selecciones anfitrionas avanzan y rompen marca histórica para CONCACAF en el Mundial 2026

Las tres selecciones anfitrionas avanzan y rompen marca histórica para CONCACAF en el Mundial 2026

Entre sorpresas y favoritos calificados: así quedan los Octavos de Final del Mundial 2026 al momento

Tala Rangel sigue los pasos de leyenda rojiblanca y rompe su récord en Mundiales

La curiosa estadística que favorece a Raúl Jímenez contra Jordan Pickford

México vs Inglaterra en el Mundial 2026: ¿qué diferencia hay entre hooligans y barras bravas?