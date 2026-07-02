Luis Miguel rompe récord de reproducciones con ‘Ahora Te Puedes Marchar’, en medio de rumores sobre su estado de salud

El hito llega en un momento en que el llamado “Sol de México” permanece alejado de los escenarios en medio de versiones sobre una intervención quirúrgica cardíaca. (Photo credit should read FERNANDO ACEVES/AFP/Getty Images)

“Ahora Te Puedes Marchar” supera los mil millones de reproducciones en Spotify y se convierte en la primera canción de Luis Miguel en ingresar al ‘Billions Club’ de la plataforma, según anunció Warner Music México.

El hito llega en un momento en que el llamado “Sol de México” permanece alejado de los escenarios en medio de versiones sobre una intervención quirúrgica cardíaca.

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La canción, lanzada en 1987 como parte del álbum Soy como quiero ser, tardó casi cuatro décadas en alcanzar esta marca. Su vigencia en plataformas digitales refleja cómo el catálogo del artista mantiene presencia activa entre oyentes de distintas generaciones.

El primer billón de un catálogo sin límites

Warner Music México señaló en su comunicado que el catálogo completo del artista acumula miles de millones de streams en la plataforma, consolidándolo como una de las figuras más escuchadas de la música en español a nivel global. (Facebook: Luis Miguel Oficial)

El ‘Billions Club’ de Spotify agrupa las canciones con más de mil millones de reproducciones en la historia de la plataforma. Hasta ahora, ningún otro tema de Luis Miguel había cruzado esa barrera.

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Warner Music México señaló en su comunicado que el catálogo completo del artista acumula miles de millones de streams en la plataforma, consolidándolo como una de las figuras más escuchadas de la música en español a nivel global.

Una carrera construida durante más de cuatro décadas

Luis Miguel inició su trayectoria artística en la infancia y acumuló una de las discografías más extensas del pop latino. (Archivo/Redes Sociales)

Luis Miguel inició su trayectoria artística en la infancia y acumuló una de las discografías más extensas del pop latino. Su última gran gira, el Luis Miguel Tour 2023-2024, recorrió escenarios de México, Estados Unidos y América Latina.

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Desde el cierre de esa gira, el cantante de 56 años no ha anunciado nuevas presentaciones. Su agenda profesional permanece en pausa, y su equipo no ha confirmado fechas para 2026.

Rumores de cirugía cardíaca y hermetismo oficial

La revista española Semana publicó que el artista fue sometido a una “delicada intervención” y que su evolución era “totalmente favorable”. (Foto: Jovani Pérez/ Infobae México)

En mayo de 2026, medios de espectáculos comenzaron a reportar que Luis Miguel habría sido internado en el Hospital Mount Sinai de Nueva York por presuntos problemas cardíacos. La revista española Semana publicó que el artista fue sometido a una “delicada intervención” y que su evolución era “totalmente favorable”.

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El director de Semana, Jorge Borrajo, declaró en el programa de Telecinco El tiempo justo que la recuperación estaba siendo supervisada por el cardiólogo español Valentín Fuster. Borrajo indicó además que el equipo médico evaluaba darle el alta en los días siguientes a esa declaración.

Semanas después, la periodista Gelena Solano afirmó en El Gordo y La Flaca que pudo confirmar detalles adicionales: “Supuesta y alegadamente, porque no me atrevo a confirmar eso, a él lo operaron dos veces”. Solano precisó que el equipo médico trató al artista con un “trato muy especial” y que, según sus fuentes, ya estaba “fuera de peligro”.

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Versiones contradictorias y ningún comunicado oficial

Perfiles de fans vinculados al entorno del artista calificaron los primeros reportes de fake news y pidieron a los seguidores no difundir información no oficial. (Instagram)

No todos los reportes apuntaron en la misma dirección. La periodista Beatriz Cortázar señaló en Antena 3 que fuentes en México le confirmaron que Luis Miguel se encontraba en el país por motivos de trabajo y que no estaba hospitalizado al momento de su consulta. Esas mismas fuentes ubicaron a su pareja, la española Paloma Cuevas, en Madrid, en contradicción con los reportes de Semana, que la situaron acompañando al cantante en Nueva York.

Perfiles de fans vinculados al entorno del artista calificaron los primeros reportes de fake news y pidieron a los seguidores no difundir información no oficial. Michelle Salas, hija del cantante, validó en redes sociales un mensaje que interpretaba su silencio como una señal de que los reportes eran falsos.

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Hasta la fecha, ni Luis Miguel ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud. Versiones periodísticas indican que, tras recibir el alta, el cantante regresó a México, donde médicos le habrían recomendado reposo, seguimiento y precaución: “Esto ha sido un aviso ya serio, estás recién dado de alta de una intervención quirúrgica de corazón, que no es poca cosa”, según reprodujo el programa Sale el Sol de Imagen Televisión.