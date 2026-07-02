Sobreviviente de la estampida en el Ángel envió audio de despedida a su familia: “Los amo, papá”

Mexicanos festejan en el Ángel de la Independencia el triunfo de la selección. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

En el Ángel de la Independencia se congregaron más de un millón de personas, producto de victoria del equipo mexicano frente a Ecuador en el duelo por los 16vos de Final del Mundial 2026.

Desde antes de comenzar el partido, mismo que se retraso por la posible llegada de la tormenta eléctrica, la zona de Paseo de la Reforma ya registraba la presencia de miles de aficionados que soñaban con ver ganar a la Selección Mexicana.

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Tras el silbatazo final, comenzaron los festejos monumentales en Reforma y el Ángel de la Independencia. Tanta era la euforia del público que llegaron a provocar una estampida humana que estuvo cerca de cobrar la vida de un aficionado, quien se llamaría Rodrigo.

Su caso se hizo viral porque un audio que le envió a su familia, en medio de cientos de personas, comenzó a sonar a lo largo y ancho de las redes sociales, dado que pudo ser el último que habría escuchado su señor padre, pero afortunadamente no fue así.

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México triunfó ante Ecuador en la Ciudad de México. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El joven que asistió a los festejos en el Ángel de la Independencia sobrevivió a la estampida y hoy su audio se escucha en todos lados, pues en su tono de voz se escucha a una persona asustada por la situación que pensó lo peor durante la noche del 30 de junio.

“Papá, los amo, los amo, papá. Esto está muy feo papá, los amo”, se escucha en el audio del fan mexicano que estuvo en la celebración del triunfo de la Selección Nacional sobre Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

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Estampida cobra vidas en el Ángel de la Independencia

Cuatro personas perdieron la vida en festejos del Mundial 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó este miércoles 1 de julio el fallecimiento de cuatro personas así como decenas de heridos por la estampida que, de acuerdo a los testigos, habría durado alrededor de 40 minutos durante las celebraciones en Paseo de la Reforma.

Servicios de emergencia, Protección Civil y personal de la Secretaría de Gobierno acudieron para atender a los afectados. Tres de las personas fallecidas se atribuyen a aplastamiento y asfixia; la cuarta, un hombre de aproximadamente 30 años, habría perdido la vida por complicaciones médicas después de ser trasladado a un hospital.

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La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se solidarizaron con los familiares de las personas fallecidas durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana frente a Ecuador.

“Nuestra solidaridad y apoyo a tres personas que ayer (martes) lamentablemente fallecieron”, expresó la mandataria Claudia Sheinbaum al inicio de su reunión matutina.

Más de un millón de personas fueron al Ángel para festejar el triunfo de México. REUTERS/Armando Vega

“A nombre del Gobierno de la Ciudad de México y en el mío propio, nuestro más profundo dolor por el fallecimiento de las personas que ayer perdieron la vida durante los festejos en el Ángel de la Independencia. A sus familias y seres queridos expresamos nuestras más sinceras condolencias, nuestra solidaridad y nuestro compromiso de acompañarlas y acompañarlos en estos momentos difíciles. No están solos. La ciudad estará a su lado y les brindará todo el apoyo humano e institucional que requieran", expuso Clara Brugada.

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“No hay palabras que puedan consolar los hechos que se dieron el día de ayer. Lo que debió ser un día alegre y de ilusión para nuestra ciudad se convirtió en una tragedia dolorosa para familias. A sus seres queridos les abrazo con el alma; comparto su dolor y les reitero que no están solos en este proceso, el Gobierno de la Ciudad de México los acompañará en todo momento”, publicó la jefa de gobierno en sus cuentas oficiales de internet.