México

Liam Gallagher se enemista con los mexicanos tras pronosticar un 5-0 a favor de Inglaterra

El vocalista de Oasis subestima al Tri para el próximo partido contra la selección de su país

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Liam Gallagher da su pronostico para el próximo México vs Inglaterra. REUTERS/Temilade Adelaja
Liam Gallagher da su pronostico para el próximo México vs Inglaterra. REUTERS/Temilade Adelaja

Liam Gallagher agitó la previa entre México e Inglaterra al pronosticar una goleada de 5-0 para el equipo inglés en el cruce de octavos de final del Mundial 2026, un partido que se jugará el próximo domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México por el pase a cuartos.

La declaración apareció en X y cobró fuerza en la conversación del torneo porque llega después de que ambas selecciones aseguraron su lugar en la fase de eliminación directa. México avanzó con un triunfo de 2-0 sobre Ecuador, mientras Inglaterra remontó 2-1 ante la República Democrática del Congo.

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El vocalista de Oasis respondió de forma directa a una pregunta en redes sociales: “Creo que venceremos a México 5-0”. La publicación lo ubica como una de las voces más visibles entre los aficionados ingleses en la antesala del duelo.

El partido enfrenta a dos selecciones que llegan por rutas distintas. La Selección Mexicana terminó como líder del Grupo A tras vencer a Sudáfrica 2-0, a Corea del Sur 1-0 y a Chequia 3-0, antes de superar a Ecuador en la ronda previa.

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Inglaterra también cerró en la cima de su sector. El medio señaló que el conjunto europeo derrotó a Croacia 4-2 y a Panamá 2-0, además de empatar 0-0 con Ghana, antes de avanzar con su victoria sobre el equipo congoleño.

Wonderwall se volvió canto de tribuna para la afición inglesa

Wonderwall de nuevo en tendencia tras las victorias de Inglaterra en el Mundial 2026.
Wonderwall de nuevo en tendencia tras las victorias de Inglaterra en el Mundial 2026.

El comentario de Gallagher coincide con un momento de cercanía entre Oasis y la afición de Inglaterra durante este Mundial. “Wonderwall”, uno de los temas más conocidos de la banda, se convirtió en una especie de himno no oficial entre los seguidores del equipo.

Tras el triunfo inglés sobre la República Democrática del Congo, aficionados permanecieron en las gradas para cantar la canción junto con jugadores de la selección. Esa escena reforzó la asociación entre el regreso del grupo a los escenarios, la euforia mundialista y la figura pública de Liam Gallagher.

El cruce del próximo domingo tiene una carga especial para Inglaterra por el escenario del partido. El equipo inglés no pisa ese estadio desde el Mundial de 1986, cuando enfrentó a Argentina.

La respuesta del cantante también provocó reacciones de aficionados mexicanos en redes sociales. Varios usuarios contestaron con tono de burla y referencias a Juan Gabriel, en una cadena de mensajes que amplificó el pronóstico del músico.

Los Gallagher arrastran una vieja relación con el futbol mexicano

Con el regreso de Oasis se han revivido las polémicas de los integrantes
La vez que Noel Gallagher insultó a "Chicharito" Hernández Crédito: Reuters/Cuartoscuro

La familia Gallagher mantiene desde hace años una relación pública con el futbol. Liam y Noel son identificados como seguidores del Manchester City, una afición que ambos han expresado de forma constante.

Ese vínculo ya había tocado al futbol mexicano. En 2012, Noel Gallagher fue cuestionado sobre Javier Hernández, entonces jugador del Manchester United, rival directo del club al que apoya.

La respuesta de Noel fue sarcástica y despectiva hacia el delantero mexicano. Dijo: “Yo creo que es un idiota. Es un idiota; ¿sabías que la palabra ‘Chicharito’ significa ‘el pequeño idiota’?”.

En el caso de Liam, indicó que sí respalda a Inglaterra durante los Mundiales, mientras Noel simpatiza con Irlanda por el origen familiar de los Gallagher. Esa diferencia no cambia que el comentario sobre México aparezca en un contexto de fuerte exposición pública de la banda y de alta expectativa por el cruce de octavos de final.

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