Receta de pollo al limón: prepara en casa este clásico inspirado en la cocina china

El pollo al limón se inspira en la cocina tradicional china y combina pollo dorado y crujiente con una salsa de limón de sabor intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pollo al limón es una de las preparaciones inspiradas en la cocina tradicional china que mayor popularidad ha alcanzado en distintos países. Su característica principal es la combinación de piezas de pollo doradas y crujientes con una salsa de limón de sabor intenso, capaz de aportar un contraste fresco y ligeramente dulce. Esa mezcla de texturas y aromas ha permitido que este platillo permanezca entre los favoritos para disfrutar tanto en casa como en reuniones especiales.

Aunque muchas personas lo asocian con los restaurantes de comida oriental, también es una receta que puede elaborarse sin dificultad en la cocina del hogar. No requiere ingredientes difíciles de conseguir y el proceso resulta accesible para quienes desean experimentar con nuevos sabores sin invertir demasiado tiempo. El secreto está en cocinar el pollo hasta obtener una cubierta crujiente y preparar una salsa brillante que conserve el equilibrio entre la acidez y el dulzor.

PUBLICIDAD

Además de ser una alternativa para salir de la rutina, el pollo al limón puede acompañarse con arroz blanco, verduras al vapor o incluso una ensalada fresca. De esa manera se obtiene un platillo completo, ideal para una comida familiar o para sorprender a los invitados con una receta que destaca por su presentación y por el atractivo aroma que desprende al momento de servirse.

Un platillo que conquistó paladares por su contraste de sabores

La receta de pollo al limón se prepara en casa sin ingredientes difíciles de conseguir y con un proceso accesible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de una cubierta dorada con una salsa elaborada a base de limón es el sello distintivo de esta receta. Mientras el pollo conserva una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro, la salsa aporta un toque cítrico que realza cada bocado sin opacar el sabor de la carne. Esa armonía es uno de los motivos por los que esta preparación sigue siendo una de las más solicitadas.

PUBLICIDAD

Otro de sus atractivos es su versatilidad. Puede prepararse para una comida cotidiana o formar parte del menú de una celebración especial. Además, admite diferentes guarniciones que complementan el platillo sin restarle protagonismo, lo que facilita adaptarlo a distintas ocasiones.

Prepararlo en casa también brinda la posibilidad de controlar la intensidad del limón y el punto de dulzor de la salsa. Así, cada persona puede ajustar la receta a su gusto sin perder la esencia que ha convertido al pollo al limón en un referente de la cocina de inspiración china.

PUBLICIDAD

Ingredientes y preparación

El secreto del pollo al limón está en lograr una cubierta crujiente y una salsa brillante con equilibrio entre acidez y dulzor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con productos fáciles de conseguir y una preparación ordenada, este platillo ofrece un resultado lleno de sabor y con una presentación que invita a disfrutarlo desde el primer momento. La clave consiste en respetar cada paso para lograr una salsa con buena consistencia y un pollo perfectamente dorado.

Ingredientes:

2 pechugas de pollo en trozos

1 taza de fécula de maíz

2 huevos

Aceite para freír

1 limón (jugo y ralladura)

1 taza de caldo de pollo

2 cucharadas de azúcar

1 cucharada de salsa de soya

1 cucharada de fécula de maíz disuelta en agua

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Sazona el pollo con sal y pimienta.

Pasa cada pieza por huevo batido y después por la fécula de maíz.

Fríe el pollo en aceite caliente hasta que quede dorado y crujiente.

En una cacerola mezcla el caldo de pollo, el jugo y la ralladura de limón, el azúcar y la salsa de soya.

Lleva a ebullición y agrega la fécula de maíz disuelta para espesar la salsa.

Cocina unos minutos hasta obtener una consistencia brillante.

Baña el pollo con la salsa y sirve de inmediato.

Al momento de servir, lo recomendable es verter la salsa justo antes de llevar el platillo a la mesa. De esta forma, el pollo conserva mejor su textura y cada pieza queda cubierta con el característico brillo que distingue esta preparación.

PUBLICIDAD