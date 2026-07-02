¿Festejos pese a tragedias? Redes Sociales estallan tras la polémica decisión de Brugada sobre festejos en el Ángel

La mandataria capitalina sostiene que impedir la reunión en Reforma no evita riesgos y podría desplazar a la gente a otros sitios, luego del saldo mortal registrado durante la celebración por el triunfo de México ante Ecuador. (Jesúe Abraham)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, descartó este miércoles cerrar el Ángel de la Independencia o prohibir las concentraciones masivas de aficionados, pese a que cuatro personas murieron durante los festejos por la clasificación de la Selección Mexicana a octavos de final del Mundial 2026. El anuncio generó una ola de reacciones encontradas en redes sociales, donde el tema se convirtió en tendencia horas después de la conferencia.

Clara Brugada, identificada como la oradora principal, participa en una conferencia de prensa. La acompaña un hombre en traje y una intérprete de lenguaje de señas en la parte inferior derecha. Brugada aborda el tema de las vallas en Paseo de la Reforma y presenta las medidas de ordenamiento y atención preventiva que alista su administración.

Lo que dijo Brugada

“Prohibir el festejo del Ángel no resolvería el caso, sería peor”, afirmó la mandataria capitalina en conferencia de prensa. Según explicó, colocar vallas en Reforma solo generaría puntos de concentración con mayor enojo de la población.

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En su lugar, la jefa de Gobierno adelantó que la estrategia se enfocará en:

Descentralizar los puntos de reunión de quienes buscan celebrar los triunfos de la Selección.

Reforzar los protocolos de seguridad, salud y Protección Civil.

Difundir llamados a la responsabilidad a través de medios de comunicación y plataformas digitales, antes del próximo partido de México, programado para el domingo 5 de julio.

“La gente ve redes todo el tiempo, entonces por redes, por todos lados”, señaló Brugada, al referirse a la estrategia de comunicación que buscará implementar su gobierno para llegar a la población “en el momento oportuno”.

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CIUDAD DE MÉXICO, 18JUNIO2026.- Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para celebrar el triunfo de 1-0 de la Selección Mexicana ante Corea del Sur en la Copa Mundial 2026. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Lo que se sabe de las 4 muertes

De acuerdo con autoridades de salud capitalinas, tres personas murieron por asfixia tras ser encontradas inconscientes en inmediaciones del Ángel de la Independencia, mientras que una cuarta víctima falleció posteriormente tras presentar una crisis epiléptica y un paro cardiorrespiratorio.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió carpetas de investigación para deslindar responsabilidades y revisar las condiciones en que ocurrieron los hechos, por lo que hasta el momento no se ha determinado oficialmente una causa única ni responsables directos del incidente.

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Se estima que alrededor de un millón de personas acudieron a la zona para celebrar el triunfo de México ante Ecuador.

El reciente triunfo de la Selección Mexicana de futbol frente a Ecuador desató una ola de euforia sin precedentes en la capital del país. De acuerdo con Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los festejos rompieron todos los récords de asistencia en el espacio público, reuniendo a más de 1 millón de personas en las calles.

Redes sociales, divididas

El anuncio de Brugada detonó un intenso debate en plataformas digitales. Mientras un sector de usuarios respaldó la postura de no criminalizar el festejo popular y exigió mejores condiciones de control de multitudes, otro grupo cuestionó que se mantenga la misma dinámica de concentración sin cambios estructurales inmediatos, luego de un saldo mortal. Hasta el momento, no hay una postura unificada en la conversación digital, y el tema continúa generando reacciones conforme se acerca el próximo partido de la Selección.

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Lo que sigue

Brugada informó que antes del domingo 5 de julio —fecha del siguiente encuentro de México en el Mundial— su gobierno dará a conocer las modificaciones específicas en la organización de los eventos públicos relacionados con el torneo, así como nuevas estrategias para el control de asistentes.

“La mejor celebración es aquella en la que todas y todos regresamos a salvo a casa”, concluyó la mandataria capitalina.