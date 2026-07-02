Morena se fundó en 2012, pero acepta disculpa ofrecida a AMLO por presunta entrevista realizada en 1999

El diario afirmó que ajustó sus protocolos internos tras admitir que no pudo sostener la veracidad del contenido cuestionado. (Jesúe Abraham)

Morena difundió este 2 de julio una disculpa de El Universal que ya incluye al expresidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el diario admitió que no pudo sostener la veracidad de un texto atribuido a Carlos Monsiváis con señalamientos contra el tabasqueño y de que el partido exigió una rectificación directa por considerar que él fue el principal afectado.

La casa editorial afirmó en el mensaje fechado este jueves 2 de julio que ajustó sus protocolos internos para evitar que se repita un error de ese tipo en publicaciones futuras.

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Morena acompañó la publicación con un mensaje en redes sociales: “La mentira cuando no mancha, tizna”. También señaló que los desmentidos suelen tener menos alcance que la versión inicial y por eso decidió reproducir en sus cuentas la disculpa del diario al exmandatario.

El texto cuestionado se publicó el 18 de junio y fue retirado después

La polémica inició el pasado 18 de junio con un texto de Edmundo Cázarez en El Universal sobre un supuesto “homenaje” a Monsiváis. (Infobae-Jesúe Abraham)

La polémica comenzó el pasado 18 de junio, cuando el periodista Edmundo Cázarez publicó en El Universal un supuesto “homenaje” a Monsiváis a 16 años de su muerte. La pieza presentaba como recuperada una entrevista de hace 27 años e incluía un pasaje en el que el escritor habría dicho que dio refugio a López Obrador durante nueve meses cuando tenía 19 años, luego de que supuestamente salió de Macuspana tras matar accidentalmente a su hermano.

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Ese fragmento no aparecía en versiones previas de la misma entrevista publicadas en 1999, 2021 y 2024, de acuerdo con la comparación que hizo SinEmbargo. El contraste entre esas ediciones fue uno de los elementos que detonó el cuestionamiento público sobre la autenticidad del contenido.

El caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” señaló inconsistencias cronológicas en el relato. Indicó que cuando murió el hermano de López Obrador, el entonces futuro presidente tenía 15 años y no 19, y añadió que AMLO y Monsiváis se conocieron hasta 1992, durante el Éxodo por la Democracia, cuando el tabasqueño ya tenía 39 años.

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La familia del escritor también rechazó el contenido. Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis enviaron una carta al director de El Universal, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, en la que expresaron “profundo desconcierto e indignación” y sostuvieron que esas declaraciones no correspondían ni al estilo literario ni a la ética de Monsiváis.

Los familiares desmintieron además que López Obrador hubiera vivido en la casa que el escritor compartía con su madre. Afirmaron que ambos se conocieron casi dos décadas después de la fecha mencionada por Cázarez.

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La presidenta Sheinbaum califica el caso como “grotesco” en la mañanera

Sheinbaum rechazó la publicación de Cázerez y puso la canción “Ya Supérame” de Grupo Firme. (Infobae- Jesúe Abraham)

Cázarez aseguró en entrevista con Azucena Uresti que el respaldo de sus afirmaciones estaba en uno de los cerca de mil cassettes que conserva de su trayectoria. El periodista no entregó la grabación que permitiera sostener el contenido cuestionado.

También argumentó que la frase sobre López Obrador habría sido censurada en la publicación original de 1999 por instrucciones del entonces dueño de El Sol de México, Mario Vázquez Raña. Aun con esa explicación, el audio no fue presentado.

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Antes de la disculpa del diario, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al tema en su conferencia matutina del pasado 24 de junio. Calificó el contenido de “grotesco” y de “podredumbre periodística”, y pidió que se reprodujera la canción “Ya Supérame” de Grupo Firme.

Después, el 26 de junio, El Universal retiró el texto de su plataforma y ofreció una disculpa pública al reconocer que no cotejó el material con la grabación prometida por su excolaborador externo.

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El 30 de junio, Morena exigió en un comunicado que a AMLO también le correspondía una disculpa, “quien es el blanco principal de esta infamia”.