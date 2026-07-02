México

Morena se fundó en 2012, pero acepta disculpa ofrecida a AMLO por presunta entrevista realizada en 1999

El partido reproduce el pronunciamiento del diario luego de que la editorial reconoció que no pudo comprobar el contenido

Guardar
Google icon
El diario afirmó que ajustó sus protocolos internos tras admitir que no pudo sostener la veracidad del contenido cuestionado. (Jesúe Abraham)
El diario afirmó que ajustó sus protocolos internos tras admitir que no pudo sostener la veracidad del contenido cuestionado. (Jesúe Abraham)

Morena difundió este 2 de julio una disculpa de El Universal que ya incluye al expresidente Andrés Manuel López Obrador, después de que el diario admitió que no pudo sostener la veracidad de un texto atribuido a Carlos Monsiváis con señalamientos contra el tabasqueño y de que el partido exigió una rectificación directa por considerar que él fue el principal afectado.

La casa editorial afirmó en el mensaje fechado este jueves 2 de julio que ajustó sus protocolos internos para evitar que se repita un error de ese tipo en publicaciones futuras.

PUBLICIDAD

Morena acompañó la publicación con un mensaje en redes sociales: “La mentira cuando no mancha, tizna. También señaló que los desmentidos suelen tener menos alcance que la versión inicial y por eso decidió reproducir en sus cuentas la disculpa del diario al exmandatario.

El texto cuestionado se publicó el 18 de junio y fue retirado después

La polémica inició el pasado 18 de junio con un texto de Edmundo Cázarez en El Universal sobre un supuesto “homenaje” a Monsiváis. (Infobae-Jesúe Abraham)
La polémica inició el pasado 18 de junio con un texto de Edmundo Cázarez en El Universal sobre un supuesto “homenaje” a Monsiváis. (Infobae-Jesúe Abraham)

La polémica comenzó el pasado 18 de junio, cuando el periodista Edmundo Cázarez publicó en El Universal un supuesto “homenaje” a Monsiváis a 16 años de su muerte. La pieza presentaba como recuperada una entrevista de hace 27 años e incluía un pasaje en el que el escritor habría dicho que dio refugio a López Obrador durante nueve meses cuando tenía 19 años, luego de que supuestamente salió de Macuspana tras matar accidentalmente a su hermano.

PUBLICIDAD

Ese fragmento no aparecía en versiones previas de la misma entrevista publicadas en 1999, 2021 y 2024, de acuerdo con la comparación que hizo SinEmbargo. El contraste entre esas ediciones fue uno de los elementos que detonó el cuestionamiento público sobre la autenticidad del contenido.

El caricaturista Rafael Barajas “El Fisgón” señaló inconsistencias cronológicas en el relato. Indicó que cuando murió el hermano de López Obrador, el entonces futuro presidente tenía 15 años y no 19, y añadió que AMLO y Monsiváis se conocieron hasta 1992, durante el Éxodo por la Democracia, cuando el tabasqueño ya tenía 39 años.

La familia del escritor también rechazó el contenido. Beatriz, Araceli, Rubén y Felipe Sánchez Monsiváis enviaron una carta al director de El Universal, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, en la que expresaron “profundo desconcierto e indignación y sostuvieron que esas declaraciones no correspondían ni al estilo literario ni a la ética de Monsiváis.

Los familiares desmintieron además que López Obrador hubiera vivido en la casa que el escritor compartía con su madre. Afirmaron que ambos se conocieron casi dos décadas después de la fecha mencionada por Cázarez.

La presidenta Sheinbaum califica el caso como “grotesco” en la mañanera

Sheinbaum rechazó la publicación de Cázerez y puso la canción “Ya Supérame” de Grupo Firme. (Infobae- Jesúe Abraham)
Sheinbaum rechazó la publicación de Cázerez y puso la canción “Ya Supérame” de Grupo Firme. (Infobae- Jesúe Abraham)

Cázarez aseguró en entrevista con Azucena Uresti que el respaldo de sus afirmaciones estaba en uno de los cerca de mil cassettes que conserva de su trayectoria. El periodista no entregó la grabación que permitiera sostener el contenido cuestionado.

También argumentó que la frase sobre López Obrador habría sido censurada en la publicación original de 1999 por instrucciones del entonces dueño de El Sol de México, Mario Vázquez Raña. Aun con esa explicación, el audio no fue presentado.

Antes de la disculpa del diario, la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al tema en su conferencia matutina del pasado 24 de junio. Calificó el contenido de grotesco y de podredumbre periodística”, y pidió que se reprodujera la canción “Ya Supérame” de Grupo Firme.

Después, el 26 de junio, El Universal retiró el texto de su plataforma y ofreció una disculpa pública al reconocer que no cotejó el material con la grabación prometida por su excolaborador externo.

El 30 de junio, Morena exigió en un comunicado que a AMLO también le correspondía una disculpa, “quien es el blanco principal de esta infamia.

Temas Relacionados

MorenaAMLOCarlos MonsivaisPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Derrrumbe de losa en la colonia Álamos deja tres heridos

Entre las personas afectadas dentro de la vivienda se encontraba un menor

Derrrumbe de losa en la colonia Álamos deja tres heridos

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

La Selección Nacional busca agrandar su historia en esta Copa del Mundo cuando reciba al equipo de la rosa en el estadio Ciudad de México

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

El británico sigue la controversia luego de pronosticar goleada de Inglaterra sobre México en el Mundial 2026

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio: manifestantes bloquean Av. Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy jueves 2 de julio: manifestantes bloquean Av. Miguel Ángel de Quevedo en Coyoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

Operación encubierta de EEUU confisca 138 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50

Seis jóvenes desaparecen en Jalisco antes y después de graduarse: Fiscalía alerta de posible reclutamiento del narco

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

Qué se sabe sobre Gilda Lozoya Austin, la hermana de Emilio implicada en Agronitrogenados

ENTRETENIMIENTO

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién es Quackity, el mexicano que comentará La Velada del Año 6?

Manu Chao en Edomex: cuándo y dónde revivir su concierto histórico del Zócalo

“Aquí no es así”: Letra completa de la canción de Caifanes que mexicanos adoptaron como himno vs Inglaterra

DEPORTES

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026

Esta es la increíble coincidencia que pondría a México como el campeón del Mundial 2026

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

CMLL revela a los primeros invitados del Grand Prix 2026: AEW, NJPW y MLW estarán presentantes

Mundial 2026: Gobierno del Reino Unido accede a ampliar horarios de pubs por partido entre Inglaterra y México