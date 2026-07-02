México

Movimiento Ciudadano insiste y denuncia que Morena “le teme al sombrero”: exige que Congreso de Michoacán anule reforma electoral

Desde que fue promulgada, han criticado que esta reforma pone en riesgo a las candidaturas independientes

Guardar
Google icon
Dos mujeres en primer plano; una con gafas y camiseta negra, la otra con sombrero, blusa rosa, cadena y pendientes; ambas frente a micrófonos y atril.
Dos oradoras se dirigen a una audiencia desde un podio con micrófonos, mostrando un momento de un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimiento Ciudadano cuestionó, una vez más, la reforma electoral en Michoacán y acusó a Morena de poner “trabas” y “obstáculos” a quienes buscan participar en la política sin partido. En un video publicado en las redes sociales de Laura Ballesteros, diputada federal, en compañía de Guadalupe Arias, defendieron a la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien es la principal opositora de esta reforma.

En su mensaje, la diputada sostuvo que Morena “le tiene miedo a las urnas” y “al voto de la gente”, porque, según afirmó, “ya no cuentan con el respaldo popular”. A partir de esa premisa, presentó el caso de Grecia Quiroz como ejemplo de una disputa que, a su juicio, rebasa una contienda partidista y toca derechos constitucionales.

PUBLICIDAD

Ballesteros y Guadalupe Arias plantearon que el debate no pasa solo por una reforma electoral local, sino por la posibilidad de que personas sin estructura partidista compitan por cargos públicos en representación de sus comunidades. “Nosotros siempre vamos a defender el derecho que tienen las personas de representar a su comunidad”, aseguraron y agregaron que también defenderán “el sueño” de quienes buscan ver cambios en sus entornos a partir de una participación directa.

Movimiento Ciudadano respalda a Grecia Quiroz, pide eliminar reforma electoral en Michoacán

Movimiento Ciudadano respalda a Grecia Quiroz

En el centro de la publicación aparece Grecia Quiroz, a quien Ballesteros presenta como una figura que dio “un paso al frente con valentía” para sostener a su comunidad tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien ayer 1 de julio cumplió 8 meses de haber sido acribillado. “Todas somos Grecia Quiroz”, y denunció que ahora se intenta cerrarle el paso por la vía electoral.

PUBLICIDAD

La denuncia se centra en que la reforma electoral en Michoacán afectaría la posibilidad de participación de actores ciudadanos ajenos a los partidos tradicionales, como es el caso de Grecia Quiroz.

Ballesteros afirmó que “ninguna reforma puede estar por encima de la Constitución ni de nuestros derechos como ciudadanos”. Señaló que exigirá al Congreso del Estado que “eche para abajo esta reforma” y remarcó que Movimiento Ciudadano presentó, junto con Álvarez Máynez, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

“Vamos a luchar para que tus derechos puedan ser respetados y si sueñas con representar a tu comunidad, lo puedas hacer. Michoacán tiene derecho a organizarse y decidir. Las autoridades están para ampliar tus derechos, no para bloquearlos”, aseguró Laura Ballesteros.

Con ello, Movimiento Ciudadano no solo reitera su defensa y respaldo a Grecia Quiroz, sino que busca aclarar que la situación afecta a cualquier ciudadano que aspire a competir fuera de las estructuras partidistas en Michoacán.

Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )
Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )

Reforma electoral en Michoacán atenta contra partidos independientes

La reciente reforma electoral en Michoacán, aprobada por el Congreso estatal el 27 de mayo de 2026, ha generado un intenso debate político y social debido a los cambios significativos en las reglas para la competencia política, en especial para las candidaturas independientes y mecanismos para combatir la infiltración del crimen organizado en los procesos democráticos.

Una de las principales afectaciones es una posible barrera que pone a las candidaturas independientes: prohíbe que los aspirantes coordinen campañas conjuntas, compartan plataformas, símbolos, propaganda o estrategias entre sí, lo que, según críticos de esta reforma, busca “desarticular” movimientos ciudadanos como el Movimiento del Sombrero.

Sus representantes, entre los que se encuentra Grecia Quiroz, acusan que estas restricciones los orillan a competir “solos, divididos, aislados y sin identidad”, mientras que los partidos mantienen estructuras colectivas.

Temas Relacionados

Laura BallesterosGrecia QuirozMovimiento CiudadanoJorge Álvarez MáynezMichoacánPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los dos nuevos partidos políticos en México que podrán competir en las elecciones del 2027

El INE formalizó el inicio de actividades de dos nuevos Partidos Políticos Nacionales

Estos son los dos nuevos partidos políticos en México que podrán competir en las elecciones del 2027

“Batman” de Lagos de Moreno es un mito: fiscal de Jalisco desecha teoría y apunta a dos personas detrás de capturas de supuestos ladrones

El titular de la fiscalía estatal afirmó que someter y retener a una persona requiere la participación de varias personas; confirmó que aún no hay detenidos por estos hechos

“Batman” de Lagos de Moreno es un mito: fiscal de Jalisco desecha teoría y apunta a dos personas detrás de capturas de supuestos ladrones

La evolución del feminismo en México: del voto femenino a la lucha contra la violencia de género

En México, el derecho al voto fue reconocido en 1953, permitiendo a las mujeres ser candidatas en elecciones federales a partir de 1955

La evolución del feminismo en México: del voto femenino a la lucha contra la violencia de género

Mundial 2026: Protección Civil CDMX emite recomendaciones para asistentes a eventos masivos; pide evitar aglomeraciones y alcohol

La autoridad capitalina llamó a quienes acudirán a partidos, Fan Fest y zonas de transmisión a seguir medidas preventivas para reducir riesgos durante la Copa Mundial

Mundial 2026: Protección Civil CDMX emite recomendaciones para asistentes a eventos masivos; pide evitar aglomeraciones y alcohol

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

Rolando “N” fue acusado de secuestro y de delitos contra la salud

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

Qué se sabe sobre Gilda Lozoya Austin, la hermana de Emilio implicada en Agronitrogenados

Fiscalía de Jalisco niega que sean 11 las personas secuestradas, fueron cinco: matan a tres y liberan a dos

Ucrania rechaza acusaciones de Rusia sobre presuntos vínculos con cárteles mexicanos

Quiénes son las víctimas mortales del festejo en Reforma tras el triunfo de México vs Ecuador

ENTRETENIMIENTO

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién es Quackity, el mexicano que comentará La Velada del Año 6?

Manu Chao en Edomex: cuándo y dónde revivir su concierto histórico del Zócalo

“Aquí no es así”: Letra completa de la canción de Caifanes que mexicanos adoptaron como himno vs Inglaterra

Adrián Marcelo critica festejos en el Ángel durante el Mundial 2026 tras trágica estampida: “Ponerte en riesgo te hace culpable”

DEPORTES

Esta es la increíble coincidencia que pondría a México como el campeón del Mundial 2026

Esta es la increíble coincidencia que pondría a México como el campeón del Mundial 2026

Becas Benito Juárez y Rita Cetina: ¿Cuándo abren nuevas convocatorias?

CMLL revela a los primeros invitados del Grand Prix 2026: AEW, NJPW y MLW estarán presentantes

Mundial 2026: Gobierno del Reino Unido accede a ampliar horarios de pubs por partido entre Inglaterra y México

Mundial 2026: ¿Cómo ver los octavos de final de México de forma segura?