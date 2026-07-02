Movimiento Ciudadano insiste y denuncia que Morena “le teme al sombrero”: exige que Congreso de Michoacán anule reforma electoral

Dos oradoras se dirigen a una audiencia desde un podio con micrófonos, mostrando un momento de un evento público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Movimiento Ciudadano cuestionó, una vez más, la reforma electoral en Michoacán y acusó a Morena de poner “trabas” y “obstáculos” a quienes buscan participar en la política sin partido. En un video publicado en las redes sociales de Laura Ballesteros, diputada federal, en compañía de Guadalupe Arias, defendieron a la alcaldesa de Uruapan, Michoacán, Grecia Quiroz, quien es la principal opositora de esta reforma.

En su mensaje, la diputada sostuvo que Morena “le tiene miedo a las urnas” y “al voto de la gente”, porque, según afirmó, “ya no cuentan con el respaldo popular”. A partir de esa premisa, presentó el caso de Grecia Quiroz como ejemplo de una disputa que, a su juicio, rebasa una contienda partidista y toca derechos constitucionales.

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Ballesteros y Guadalupe Arias plantearon que el debate no pasa solo por una reforma electoral local, sino por la posibilidad de que personas sin estructura partidista compitan por cargos públicos en representación de sus comunidades. “Nosotros siempre vamos a defender el derecho que tienen las personas de representar a su comunidad”, aseguraron y agregaron que también defenderán “el sueño” de quienes buscan ver cambios en sus entornos a partir de una participación directa.

Movimiento Ciudadano respalda a Grecia Quiroz, pide eliminar reforma electoral en Michoacán

Movimiento Ciudadano respalda a Grecia Quiroz

En el centro de la publicación aparece Grecia Quiroz, a quien Ballesteros presenta como una figura que dio “un paso al frente con valentía” para sostener a su comunidad tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien ayer 1 de julio cumplió 8 meses de haber sido acribillado. “Todas somos Grecia Quiroz”, y denunció que ahora se intenta cerrarle el paso por la vía electoral.

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La denuncia se centra en que la reforma electoral en Michoacán afectaría la posibilidad de participación de actores ciudadanos ajenos a los partidos tradicionales, como es el caso de Grecia Quiroz.

Ballesteros afirmó que “ninguna reforma puede estar por encima de la Constitución ni de nuestros derechos como ciudadanos”. Señaló que exigirá al Congreso del Estado que “eche para abajo esta reforma” y remarcó que Movimiento Ciudadano presentó, junto con Álvarez Máynez, una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

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“Vamos a luchar para que tus derechos puedan ser respetados y si sueñas con representar a tu comunidad, lo puedas hacer. Michoacán tiene derecho a organizarse y decidir. Las autoridades están para ampliar tus derechos, no para bloquearlos”, aseguró Laura Ballesteros.

Con ello, Movimiento Ciudadano no solo reitera su defensa y respaldo a Grecia Quiroz, sino que busca aclarar que la situación afecta a cualquier ciudadano que aspire a competir fuera de las estructuras partidistas en Michoacán.

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Grecia Quiroz y Carlos Manzo, en una fotografía compartida por la alcaldesa de Uruapan. (Crédito: X | )

Reforma electoral en Michoacán atenta contra partidos independientes

La reciente reforma electoral en Michoacán, aprobada por el Congreso estatal el 27 de mayo de 2026, ha generado un intenso debate político y social debido a los cambios significativos en las reglas para la competencia política, en especial para las candidaturas independientes y mecanismos para combatir la infiltración del crimen organizado en los procesos democráticos.

Una de las principales afectaciones es una posible barrera que pone a las candidaturas independientes: prohíbe que los aspirantes coordinen campañas conjuntas, compartan plataformas, símbolos, propaganda o estrategias entre sí, lo que, según críticos de esta reforma, busca “desarticular” movimientos ciudadanos como el Movimiento del Sombrero.

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Sus representantes, entre los que se encuentra Grecia Quiroz, acusan que estas restricciones los orillan a competir “solos, divididos, aislados y sin identidad”, mientras que los partidos mantienen estructuras colectivas.