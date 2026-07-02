México

Felipe Calderón recuerda que se cumplen 20 años de su triunfo electoral, Ariadna Montiel le responde

El exmandatario sostiene que se trató de las contiendas “más competidas” de la democracia mexicana

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El militante del PT además respondió al dirigente nacional del PRI
Felipe Calderón agradeció a los millones de mexicanos que, según dice, hicieron posible el resultado electoral. Crédito: Cuartoscuro

El expresidente Felipe Calderón afirmó este 2 de julio que “hoy hace 20 añosganó “las elecciones más competidas de la “breve y joven democracia mexicana, en un mensaje publicado en X.

“Hoy hace 20 años ganamos las elecciones más competidas en la la breve y joven democracia mexicana. La elección dio paso a un gobierno que, con luces y sombras, no dudó en tomar decisiones por el bien de México”, escribió Calderón en su cuenta.

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En el mismo texto, el exmandatario agradeció a “los millones de mexicanosque, señaló, hicieron posible ese resultado electoral.

Ariadna Montiel acusa a Felipe Calderón de llegar a la Presidencia mediante un fraude

Ariadna Montiel afirmó que Calderón no tuvo respaldo del pueblo y lo señaló por carecer de legitimidad y autoridad democrática tras la elección presidencial. (Foto: Morena)
Ariadna Montiel afirmó que Calderón no tuvo respaldo del pueblo y lo señaló por carecer de legitimidad y autoridad democrática tras la elección presidencial. (Foto: Morena)

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó a Felipe Calderón en una respuesta a su publicación de haber llegado a la Presidencia “mediante un fraudey de haber impuesto “una guerra irresponsable para sostenerte por la fuerza, en mensajes publicados hoy 2 de julio en su cuenta de X.

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En su respuesta tuits, Montiel escribió: “Habla quien nunca tuvo el respaldo del pueblo. Llegaste a la Presidencia mediante un fraude, sin autoridad democrática ni legitimidad, y agregó que esa decisión desató “la etapa más sangrienta de nuestra historia, además de dejar “miles de víctimas, familias fracturadas, soberanía vendida y una paz que nos arrebataron”.

Además, Montiel señaló al triunfo de Vicente Fox en el 2000 como “el prólogo de tu engañoy mencionó que el gobierno de Felipe Calderón “no tuvo luces, solo sombras. Concluyó su mensaje diciendo que “el pueblo tiene memoria de esa traición. Hoy, frente al dolor que sembraron, la transformación avanza reconstruyendo la esperanza que ustedes intentaron sepultar. Y no habrá marcha atrás.”

En una publicación previa, la morenista señaló que “hace 20 años el “PRIAN nos arrebató la presidencia con un fraude”, y afirmó que “aquel 2006 fue el inicio de una lucha que en 2018 “se convirtió en triunfo del pueblo.

Montiel atribuyó esa transformación a “nuestro querido ex presidente Andrés Manuel López Obrador y a “nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y retomó la consigna de AMLO mientras era candidato en el 2006: “¡Voto por voto, casilla por casilla!”.

Felipe Calderón advierte que la polarización prevalece sin democracia ni instituciones

El expresidente Calderón vinculó la polarización con algoritmos, desinformación y ataques cibernéticos que buscan dividir a las sociedades. (Europa Press)
El expresidente Calderón vinculó la polarización con algoritmos, desinformación y ataques cibernéticos que buscan dividir a las sociedades. (Europa Press)

El expresidente Felipe Calderón advirtió el pasado 18 de junio en Zaragoza, España, que la polarización “está prevaleciendosin democracia ni instituciones, y vinculó ese fenómeno con el uso político de algoritmos, la desinformación y los ataques cibernéticos que, a su juicio, buscan dividir a las sociedades y debilitar la convivencia democrática.

Durante un debate del congreso “La oportunidad del futuro”, organizado por Fundación Ibercaja por el 150 aniversario de la entidad bancaria, el exmandatario sostuvo que América Latina debe elegir un modelo de convivencia institucional. Dijo que esa ruta solo es posible con políticos, jueces y fiscales comprometidos con la legalidad.

Calderón afirmó en el Palacio de Congresos de Zaragoza que la polarización se apoya en “medias mentiras. A partir de ello, llamó a formar a niños y jóvenes para que sepan buscar la verdad y desarrollen un criterio de diferenciación.

El expresidente se quejó de que en México “no hay una protección auténtica de la información. En ese punto mencionó la desaparición del Instituto de Derechos de la Información y advirtió sobre los alcances políticos y de soberanía del algoritmo, en alusión a la inteligencia artificial y las redes sociales.

También puso el foco en la ciberseguridad y pidió garantizar la seguridad de los bancos. Alertó, además, sobre “los intentos cibernéticos de entrar en la política para disolver las democracias con la división interna”.

Calderón citó como ejemplo la intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos de 2016. Según explicó, el objetivo no habría sido hacer ganar a un bloque u otro, sino dividir a la sociedadestadounidense mediante la distribución de información para cerrar el llamado pasillo central, el espacio en el que republicanos y demócratas se entienden y alcanzan acuerdos.

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