Un Zócalo tomado y un país dividido, así fue el Grito de Independencia en el 2006

Los resultados de las elecciones del 2006 provocaron cambios en la conmemoración del Grito de Independencia de ese año. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

En el 2004, el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, realizó la construcción de una vía durante una suspensión provisional en medio de un juicio de amparo. Esa acción permitió a la Cámara de Diputados privara al político tabasqueño del fuero y pudiera ser procesado penalmente.

Entonces López Obrador era una de las figuras políticas más populares y el intento de desaforar a uno de los nombres más fuertes a la presidencia de la república en las elecciones del 2006 generó una gran movilización social que, de acuerdo con información del el libro “El grito de Independencia: historia de una pasión nacional” de Fernando Serrano Migallón, afectó los festejos patrios de ese año.

Durante todo el 2005, el tema principal fue Andrés Manuel López Obrador y su desafuero, aunque la Cámara de Diputados sí envió la solicitud, el Ministerio Público no tomó acciones. Lo que sí hizo el político tabasqueño fue aumentar su popularidad y el número de simpatizantes, así como consolidarse como el candidato obvio del PRD a las elecciones presidenciales del año siguiente.

Felipe Calderón fue miembro del gabinete de Vicente Fox, aunque tuvo desencuentros con el presidente. (ALFREDO GUERRERO/CUARTOSCURO.COM)

La decisión no fue igual de sencilla para los otros partidos, el PAN tuvo problemas con el presidente de la república, Vicente Fox. El titular del ejecutivo y abanderado por esa facción tenía la intención de que su pareja, Marta Sahagún, o alguien cercano a ambos fuera el candidato a la presidencia. En ese sentido el nombre principal era el de Santiago Creel Miranda.

Sin embargo, Felipe Calderón Hinojosa se adelantó y logró consolidarse como el candidato del PAN. Calderón fue durante un tiempo miembro del gabinete del presidente Fox, aunque lo dejó después por un problema con el primer magistrado. El reto del aspirante era dejar el anonimato y poner su nombre en el ojo público, algo complicado teniendo como rival a López Obrador.

Las campañas electorales arrancaron a inicios del 2006 y fueron sumamente intensas. Calderón hizo uso de una estrategia muy agresiva en medios contra López Obrador que fue tildada como “guerra sucia”, además, el candidato panista tuvo la asistencia del expresidente español José María Aznar en un evento público. Por otro lado, intervinieron a favor de Calderón sectores privados y el propio presidente Fox.

En 2005 la Cámara de Diputados intentó quitarle el fuero a Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, esto impulsó su candidatura a la presidencia el año siguiente. Crédito: Archivo Infobae.

El domingo 2 de julio del 2006 la ciudadanía emitió su voto, a pesar de las campañas tan reñidas los comicios se llevaron a cabo con relativa paz. Los resultados preliminares dieron una muy ligera ventaja al candidato del PAN, Felipe Calderón. Las denuncias de fraude por parte de López Obrador no se hicieron esperar, así como las movilizaciones de la sus partidarios.

López Obrador y sus partidarios hicieron un plantón en la calle de Reforma y en el Zócalo como forma de protesta y presión al gobierno. Las semanas pasaron, la tensión no hacía más que aumentar y los manifestantes continuaban instalados en la Plaza de la Constitución, eventualmente llegó el mes de septiembre.

Tanto Vicente Fox como Andrés Manuel López Obrador planearon hacer cada uno su ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo. El 14 de septiembre, cuando parecía que habrían dos arengas en el Centro del Distrito Federal, el presidente anunció que su conmemoración al inicio del movimiento insurgente se realizaría en el pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. En la capital haría lo propio Alejandro Encinas, entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, después el opositor decidió no realizar ningún evento ese día.

La noche del 15 de septiembre, en el mismo patio de la parroquia donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó su arenga que marca el inicio de la Independencia, el presidente Vicente Fox dijo a la nación:

Debido a la manifestación de López Obrador y sus partidarios en el Zócalo, Vicente Fox optó por realizar la conmemoración del Grito de Independencia de ese año en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Crédito: Cuartoscuro

“¡Mexicanos y mexicanas!

¡Viva nuestra independencia!

¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!

¡Viva Hidalgo!

¡Viva Morelos!

¡Viva Allende!

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva nuestra democracia!

¡Vivan nuestra instituciones!

¡Viva la unidad de las y los mexicanos!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!"

La ceremonia del Grito de Independencia del 2006 pasó a la historia por un contexto de crisis política, tensión y división en el país, producto de unas elecciones que aún al día de hoy generan controversia. Ese año fue la primera vez que la arenga se hizo desde el Palacio del Ayuntamiento y donde el presidente no usó el Palacio Nacional ni tocó la misma campana de Dolores, algo que no ocurría desde la invasión estadounidense de 1847.