México

Un Zócalo tomado y un país dividido, así fue el Grito de Independencia en el 2006

Por primera vez desde la Invasión Estadounidense de 1847, el presidente no tuvo la posibilidad de hacer la conmemoración en la Plaza de la Constitución

Por Joshua Espinosa

Guardar
Los resultados de las elecciones
Los resultados de las elecciones del 2006 provocaron cambios en la conmemoración del Grito de Independencia de ese año. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

En el 2004, el entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, realizó la construcción de una vía durante una suspensión provisional en medio de un juicio de amparo. Esa acción permitió a la Cámara de Diputados privara al político tabasqueño del fuero y pudiera ser procesado penalmente.

Entonces López Obrador era una de las figuras políticas más populares y el intento de desaforar a uno de los nombres más fuertes a la presidencia de la república en las elecciones del 2006 generó una gran movilización social que, de acuerdo con información del el libro “El grito de Independencia: historia de una pasión nacional” de Fernando Serrano Migallón, afectó los festejos patrios de ese año.

Durante todo el 2005, el tema principal fue Andrés Manuel López Obrador y su desafuero, aunque la Cámara de Diputados sí envió la solicitud, el Ministerio Público no tomó acciones. Lo que sí hizo el político tabasqueño fue aumentar su popularidad y el número de simpatizantes, así como consolidarse como el candidato obvio del PRD a las elecciones presidenciales del año siguiente.

Felipe Calderón fue miembro del
Felipe Calderón fue miembro del gabinete de Vicente Fox, aunque tuvo desencuentros con el presidente. (ALFREDO GUERRERO/CUARTOSCURO.COM)

La decisión no fue igual de sencilla para los otros partidos, el PAN tuvo problemas con el presidente de la república, Vicente Fox. El titular del ejecutivo y abanderado por esa facción tenía la intención de que su pareja, Marta Sahagún, o alguien cercano a ambos fuera el candidato a la presidencia. En ese sentido el nombre principal era el de Santiago Creel Miranda.

Sin embargo, Felipe Calderón Hinojosa se adelantó y logró consolidarse como el candidato del PAN. Calderón fue durante un tiempo miembro del gabinete del presidente Fox, aunque lo dejó después por un problema con el primer magistrado. El reto del aspirante era dejar el anonimato y poner su nombre en el ojo público, algo complicado teniendo como rival a López Obrador.

Las campañas electorales arrancaron a inicios del 2006 y fueron sumamente intensas. Calderón hizo uso de una estrategia muy agresiva en medios contra López Obrador que fue tildada como “guerra sucia”, además, el candidato panista tuvo la asistencia del expresidente español José María Aznar en un evento público. Por otro lado, intervinieron a favor de Calderón sectores privados y el propio presidente Fox.

En 2005 la Cámara de
En 2005 la Cámara de Diputados intentó quitarle el fuero a Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, esto impulsó su candidatura a la presidencia el año siguiente. Crédito: Archivo Infobae.

El domingo 2 de julio del 2006 la ciudadanía emitió su voto, a pesar de las campañas tan reñidas los comicios se llevaron a cabo con relativa paz. Los resultados preliminares dieron una muy ligera ventaja al candidato del PAN, Felipe Calderón. Las denuncias de fraude por parte de López Obrador no se hicieron esperar, así como las movilizaciones de la sus partidarios.

López Obrador y sus partidarios hicieron un plantón en la calle de Reforma y en el Zócalo como forma de protesta y presión al gobierno. Las semanas pasaron, la tensión no hacía más que aumentar y los manifestantes continuaban instalados en la Plaza de la Constitución, eventualmente llegó el mes de septiembre.

Tanto Vicente Fox como Andrés Manuel López Obrador planearon hacer cada uno su ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo. El 14 de septiembre, cuando parecía que habrían dos arengas en el Centro del Distrito Federal, el presidente anunció que su conmemoración al inicio del movimiento insurgente se realizaría en el pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. En la capital haría lo propio Alejandro Encinas, entonces Jefe del Departamento del Distrito Federal, después el opositor decidió no realizar ningún evento ese día.

La noche del 15 de septiembre, en el mismo patio de la parroquia donde el cura Miguel Hidalgo y Costilla lanzó su arenga que marca el inicio de la Independencia, el presidente Vicente Fox dijo a la nación:

Debido a la manifestación de
Debido a la manifestación de López Obrador y sus partidarios en el Zócalo, Vicente Fox optó por realizar la conmemoración del Grito de Independencia de ese año en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Crédito: Cuartoscuro

“¡Mexicanos y mexicanas!

¡Viva nuestra independencia!

¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad!

¡Viva Hidalgo!

¡Viva Morelos!

¡Viva Allende!

¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez!

¡Viva Leona Vicario!

¡Viva nuestra democracia!

¡Vivan nuestra instituciones!

¡Viva la unidad de las y los mexicanos!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!"

La ceremonia del Grito de Independencia del 2006 pasó a la historia por un contexto de crisis política, tensión y división en el país, producto de unas elecciones que aún al día de hoy generan controversia. Ese año fue la primera vez que la arenga se hizo desde el Palacio del Ayuntamiento y donde el presidente no usó el Palacio Nacional ni tocó la misma campana de Dolores, algo que no ocurría desde la invasión estadounidense de 1847.

Temas Relacionados

Elecciones 2006Fraude electoralAMLOAndrés Manuel López ObradorVicente FoxFelipe CalderónGrito de DoloresGrito de Independencia16 de septiembreHistoria de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Novio de Galilea Montijo estaría planeando pedirle matrimonio a la conductora en plena gala de La Casa de los Famosos 3

Jorge Carbajal reveló los supuestos planes que tiene Isaac Moreno para su futuro junto a la presentadora de “Hoy”

Novio de Galilea Montijo estaría

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto hoy del partido de la jornada 7 del Apertura 2025

El conjunto de Gabriel Milito recibirá esta noche al cuadro cementero en el Estadio Akron

Chivas vs Cruz Azul EN

Las propiedades nutrimentales de las fresas con yogurt griego

Este postre contiene diversos beneficios para la salud

Las propiedades nutrimentales de las

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

El estadounidense escalará dos divisiones de peso para retar al mexicano por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Terence Crawford y su reacción

¿Lloverá en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? Este es el clima de hoy 30 de agosto en CDMX

La colombiana se prepara para el cuarto show de esta segunda parte de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

¿Lloverá en el concierto de
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR impugna libertad condicional de

FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr. tras ser vinculado a proceso

Caso Ayotzinapa: Tribunal ratifica orden de captura contra Tomás Zerón mientras “El Cepillo” demanda por tortura

Extorsión, secuestro y homicidio: la caída de la célula “M4″ del CJNG en operativos simultáneos en Edomex | VIDEO

Detienen a “El Jony”, presunto líder de “Los Torrijos”, grupo delictivo en Edomex

Un camino de zapatos vacíos visibiliza la crisis de desaparecidos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Lloverá en el concierto de

¿Lloverá en el concierto de Shakira del Estadio GNP Seguros? Este es el clima de hoy 30 de agosto en CDMX

¿Mariana o Aldo? Este es el habitante con más chance de salir de ‘La Casa de los Famosos México’ el 31 de agosto

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes realizan una actividad tras la fiesta temática la tarde de hoy 30 de agosto

En defensa de Pepe Aguilar, su hijo Leonardo se lanza contra su hermano Emiliano tras serie de indirectas

The Weeknd hace guiño a México para su próxima gira en Latinoamérica

DEPORTES

Chivas vs Cruz Azul EN

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto hoy del partido de la jornada 7 del Apertura 2025

Terence Crawford y su reacción al sparring de Jaron Ennis con Canelo Álvarez: “Eso solo demuestra cuánto me respeta”

Pumas vs Atlas, IA revela al ganador del encuentro

Novios se vuelven virales por sustituir su baile de boda por combate de Lucha Libre

Maratón CDMX 2025: guía para encontrar tu bloque de salida, horario y zona en CU