López Obrador muestra la carta que le envió a Felipe Calderón en las elecciones de 2006: “Quedará para siempre que hubo fraude”

Andrés Manuel López Obrador durante la campaña del 2006 | Foto: Cuartoscuro

La mañana de este martes 30 de julio y a pocos días de terminar con su mandato presidencial, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sigue dando a conocer cartas que ha mandado a figuras de la política nacional o internacional, por lo que este día llamó mucho la atención aquella que le hizo llegar al expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el marco en que se llevó a cabo la contienda electoral del 2006, misma donde el tabasqueño ha asegurado, le fue robada la presidencia por el antes mencionado.

Ante los representante de la prensa que se dan cita en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, el fundador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) hizo hincapié en que, durante las elecciones de aquel año donde el militante del Partido Acción Nacional (PAN) fue declarado como presidente electo, simpatizantes de su movimiento no demoraron en acudir a la que entonces fungía como su casa de campaña, todo con el fin de exigir que se llevara a cabo un recuento de cada uno de los votos, acción que basta hacer mención, evidencia en el documento presentado esta mañana.

El presidente reconoció en el pasado que el fraude electoral del 2006 fue lo que más le dolió | Crédito: Cuartoscuro

¿Qué dice la carta?

En las elecciones presidenciales de México en 2006, López Obrador fue el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD). El resultado oficial dio la victoria a Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), por un margen estrecho. El ahora expresidente obtuvo el 35.89% de los votos frente al 35.31% de originario de Macuspana, Tabasco, una diferencia de aproximadamente 0.58 por ciento.

Por tal diferencia, tanto el excandidato presidencial como su grupo de seguidores aseguraron que se trató de un fraude electoral que se tradujo en una serie de movilizaciones, tanto en Paseo de la Reforma como en el Zócalo capitalino -donde hubo un plantón que duró semanas-, mismos que el también exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal había prometido no realizar a menos que el panista accediera a contar todas las boletas tal como se expuso en la misiva hoy revelada.

“Desde el primer día posterior a la elección del 2006, la gente que llegó de manera espontánea a nuestra casa de campaña empezó a corear ‘voto por voto, casilla por casilla’, esta consigna se convirtió en la principal demanda del movimiento postelectoral. En una entrevista de radio con Carmen Aristegui, hice el ofrecimiento a Calderón de que si él aceptaba el recuento de los votos me comprometía a no convocar a ninguna movilización, y aunque nunca dejaría de hablar del fraude electoral. No podía yo aceptar el fraude electoral, pero aceptaría el resultado del recuento”, dice el documento.

Se pidió el recuento de todos los votos | Crédito: Cuartoscuro

La carta presentada esta mañana, y la cual consta de dos cuartillas continúa con la explicación referente a que el 24 de julio del mismo año, López Obrador le escribió la carta donde le explica las razones por las cuales no reconocería los resultados, le propuso a Calderón lo siguiente:

“Si usted se pronuncia a favor del recuento de todos los votos y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación ordena esta diligencia, yo ofrezco el compromiso de aceptar los resultados si a usted le favorecen y no convocar a más movilizaciones, de la misma manera usted tendría que aceptar el fallo del Tribunal si resulto triunfador en el recuento”.

Información en desarrollo...