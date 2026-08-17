Bloqueo en San Pedro Cholula, Puebla: transportistas de AMOTAC reclaman seguridad y empleo

AMOTAC bloquea carretera a Huejotzingo; exige seguridad y contratos de obra. FOTO: ALBERTO ROA /CUARTOSCURO.COM

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La protesta de transportistas afiliados a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) provocó este lunes un fuerte congestionamiento en San Pedro Cholula, Puebla, luego de que alrededor de 50 integrantes bloquearan ambos sentidos de la carretera federal a Huejotzingo, a la altura del Cerro de la Virgen de Guadalupe.

Bloqueo en Cholula provoca caos vial hacia Huejotzingo

La movilización comenzó durante la mañana y afectó los desplazamientos entre la capital poblana y municipios de la zona metropolitana.

Las mayores complicaciones se registraron para quienes se dirigían hacia Huejotzingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Calpan y San Martín Texmelucan.

Los transportistas colocaron sus unidades sobre la carretera para impedir el paso vehicular, lo que generó largas filas y retrasos para automovilistas, trabajadores y usuarios del transporte público. Ante la situación, se recomendó evitar la zona y considerar vías alternas.

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La principal demanda de AMOTAC está relacionada con la inseguridad que enfrentan los operadores durante sus recorridos. Los integrantes del gremio aseguran que los robos, asaltos y agresiones continúan representando un riesgo para los conductores y sus unidades.

Transportistas de AMOTAC reclaman mayor seguridad carretera

Los inconformes señalaron que las reuniones sostenidas anteriormente con autoridades estatales y federales no han permitido resolver de fondo la problemática. Por ello, recurrieron nuevamente a los bloqueos como mecanismo de presión para exigir mayor vigilancia y acciones contra los delitos en las carreteras.

Entre los principales planteamientos de los transportistas se encuentran:

Mayor seguridad y vigilancia en las carreteras.

Atención a los robos y agresiones contra operadores.

Participación de transportistas locales en obras públicas .

Diálogo con las autoridades municipales y estatales.

Condiciones que permitan mantener sus actividades laborales.

La protesta ocurre además en un contexto de movilizaciones previas de AMOTAC. En junio, integrantes de la organización participaron en cierres de distintas vialidades de Puebla para reclamar medidas de seguridad y atención a trámites y demandas del sector.

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AMOTAC pide contratos de obra pública en San Pedro Cholula

Además de la seguridad, los transportistas demandan que el Ayuntamiento de San Pedro Cholula considere a empresas y operadores de la zona para trabajos relacionados con obra pública.

José Valente Huelitl, delegado de AMOTAC en Cholula, señaló que cuentan con maquinaria y trabajadores locales, por lo que buscan tener participación en los proyectos que se desarrollan en barrios, juntas auxiliares y la cabecera municipal.

Uno de los manifestantes sostuvo que el sector ha participado en mesas de trabajo con funcionarios municipales para plantear sus necesidades y reclamó que los contratos sean asignados a transportistas de la región.

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Ayuntamiento y transportistas mantienen mesa de diálogo

Alrededor de las 11:00 horas comenzó una reunión entre representantes de AMOTAC y autoridades del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, con la intención de alcanzar un acuerdo que permitiera levantar el bloqueo.

Los transportistas advirtieron que mantendrían la protesta mientras no hubiera una respuesta satisfactoria.

Posteriormente, también se reportaron cierres en puntos como las avenidas Morelos, Miguel Alemán y Miguel Hidalgo, además de otros accesos del municipio.

Señalan presunta disputa política por obras en Cholula

En medio de las negociaciones surgieron versiones sobre una posible intervención de actores de oposición en las demandas de AMOTAC.

Fuentes vinculadas con el gobierno municipal señalaron que algunos planteamientos económicos de los transportistas superarían los montos considerados para determinadas obras.

Sin embargo, estas acusaciones no han sido acreditadas públicamente y forman parte de las versiones surgidas durante las mesas de diálogo.

El Ayuntamiento ha defendido que los proyectos deben realizarse bajo criterios de responsabilidad presupuestaria y transparencia, mientras los transportistas insisten en que se les otorguen oportunidades laborales.

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Poco antes de las 14:00 horas, los manifestantes comenzaron a retirarse de algunos puntos, aunque el bloqueo generó afectaciones importantes durante varias horas.