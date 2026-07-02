México

Juzgadores condenan despido de 43 trabajadores, acusan hostigamiento en el Instituto de la Defensoría Pública

La decisión se dio a conocer en el marco del partido México contra Ecuador

Guardar
Google icon

Juzgadores condenan despido de 43 trabajadores, acusan hostigamiento en el Instituto de la Defensoría Pública. (Crédito: X/@EMILIAMDLAP)

El pasado 30 de junio en el marco del partido México contra Ecuador, la magistrada de circuito en retiro y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC), María Emilia Molina, denunció el despido de 43 trabajadoras sociales del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), un cese que, según la propia Molina, pasó prácticamente inadvertido mientras el país celebraba el triunfo deportivo de México ante Ecuador.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) se sumó al rechazo y acusó al Órgano de Administración Judicial (OAJ) de hostigamiento psicológico y actos discrecionales contra el personal afectado.

PUBLICIDAD

JUFED denuncia clima de hostilidad y trato arbitrario en el OAJ

La JUFED emitió un comunicado en el que señala que, por medio de testimonios de personas afectadas, constató “el clima de hostilidad y desprecio a los derechos fundamentales con el que se conducen los representantes del OAJ”, órgano encabezado por Néstor Vargas.

La asociación advierte que las oficinas gubernamentales se han convertido en “espacios de coacción, en donde se vulnera la dignidad de las personas trabajadoras”. Los afectados son, en su mayoría, mujeres que ocupaban plazas de apoyo y administrativas.

PUBLICIDAD

Juzgadores condenan despido de 43 trabajadores, acusan hostigamiento en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. (Foto: X/@defensoriaifdp)
Juzgadores condenan despido de 43 trabajadores, acusan hostigamiento en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. (Foto: X/@defensoriaifdp)

Entre los señalamientos de la JUFED figuran:

  • Actos discrecionales contra personal de áreas operativas, trabajadoras sociales y administrativos del Instituto Federal de Defensoría Pública y del propio OAJ.
  • Hostigamiento psicológico por parte de mandos superiores.
  • Coacción que vulnera la dignidad de las personas trabajadoras.
  • Incumplimiento de los principios constitucionales que rigen la función pública.

43 despidos que debilitan el acceso a la justicia para poblaciones vulnerables

Las 43 personas cesadas realizaban investigaciones socioeconómicas, elaboraban dictámenes en trabajo social e identificaban condiciones de vulnerabilidad de quienes acuden al Estado por no poder costear una defensa o asesoría jurídica.

Su labor garantizaba atención integral a mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, indígenas, migrantes, personas con discapacidad y víctimas de violaciones a derechos humanos.

Molina advierte que la desaparición de este personal especializado “no sólo se pierden empleos; también se debilita la posibilidad de impartir una justicia profesional, independiente y de calidad para quienes más la necesitan”.

Los ceses contradicen las promesas laborales de la reforma judicial

La presidenta de la AMJAC apunta una contradicción directa: la reforma judicial prometió respetar los derechos laborales, pero los ceses continúan. En algunos casos, señala Molina, los trabajadores despedidos quedaron incluso sin seguridad social para continuar tratamientos médicos indispensables.

Juzgadores condenan despido de 43 trabajadores, acusan hostigamiento en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. (Foto: X/@defensoriaifdp)
Juzgadores condenan despido de 43 trabajadores, acusan hostigamiento en el Instituto Federal de la Defensoría Pública. (Foto: X/@defensoriaifdp)

La JUFED llama al OAJ a cesar las conductas contrarias al orden legal y exige que la función pública se rija “bajo la ley, la racionalidad y el respeto a los procedimientos establecidos, jamás mediante el abuso de poder o el hostigamiento psicológico”.

“La defensa de la justicia comienza desde casa”, advierte la asociación a través del comunicado emitido este 1 de julio.

Estos son los puntos clave sobre los despidos en el IFDP

  • Hostigamiento institucional. La JUFED documentó un clima de hostilidad y actos discrecionales por parte del OAJ, encabezado por Néstor Vargas, que vulneran la dignidad del personal.
  • Daño al acceso a la justicia. Las despedidas atendían a poblaciones vulnerables: mujeres víctimas de violencia, menores, indígenas, migrantes y personas con discapacidad.
  • Contradicción con la reforma judicial. Los ceses ocurren pese a que la reforma prometió respetar los derechos laborales; algunos afectados quedaron sin seguridad social en medio de tratamientos médicos.
  • Exigencia de alto. La JUFED llama al OAJ a operar bajo la ley y los procedimientos establecidos, “jamás mediante el abuso de poder o el hostigamiento psicológico”.

Temas Relacionados

Poder JudicialJuezInstituto Federal de la Defensoría PúblicaDespidosHostigamientoMéxico vs EcuadorTrabajadoresPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

Las Barras y las Estrellas enfrentan a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco por un boleto a la siguiente ronda del campeonato

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

Baja California estrena ventanilla digital para inversionistas: menos requisitos y respuesta en 30 días

Baja California se convierte en el primer estado del país en implementar una ventanilla digital que centraliza y simplifica los trámites para inversionistas

Baja California estrena ventanilla digital para inversionistas: menos requisitos y respuesta en 30 días

Sigue la lucha de Grecia Quiroz por justicia en el caso de Carlos Manzo: señala muchas inconsistencias en la investigación

La alcaldesa de Uruapan cuestionó los avances del caso y reiteró su exigencia de castigar a los autores intelectuales

Sigue la lucha de Grecia Quiroz por justicia en el caso de Carlos Manzo: señala muchas inconsistencias en la investigación

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Sigue en vivo las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Este mes Caifanes llega a las principales ciudades del país: fechas, recintos y setlist probable de los conciertos de 2026

El repertorio estimado de la banda en estas fechas incluye clásicos como Mátenme porque me muero, Afuera y La negra Tomasa, así como versiones de temas de Maldita Vecindad y Juan Gabriel

Este mes Caifanes llega a las principales ciudades del país: fechas, recintos y setlist probable de los conciertos de 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

ENTRETENIMIENTO

Luis Miguel rompe récord de reproducciones con ‘Ahora Te Puedes Marchar’, en medio de rumores sobre su estado de salud

Luis Miguel rompe récord de reproducciones con ‘Ahora Te Puedes Marchar’, en medio de rumores sobre su estado de salud

Este mes Caifanes llega a las principales ciudades del país: fechas, recintos y setlist probable de los conciertos de 2026

Miguel Bosé presume haber visto el partido con Belinda y recuerda coincidencia con sus padres

¡El hobbit más mexicano! Elijah Wood festeja victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

DEPORTES

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: el anfitrión se queda con uno menos en la recta final del partido

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: socavón provoca cierre de circulación en Eje 4 Norte

La leyenda Thierry Henry llena de elogios a Gilberto Mora luego de su participación con la Selección Mexicana

México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra

Prensa ecuatoriana estalla contra Andrés Vaca luego de comentarios tras el México vs Ecuador