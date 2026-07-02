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Baja California estrena ventanilla digital para inversionistas: menos requisitos y respuesta en 30 días

Baja California se convierte en el primer estado del país en implementar una ventanilla digital que centraliza y simplifica los trámites para inversionistas

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Cinco personas sentadas en una mesa, la mujer central de blanco levanta un documento abierto. Las otras cuatro personas aplauden. Al fondo hay un banner con texto y logos de Tijuana y San Felipe
La ventanilla digital para inversiones en Baja California, presentada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, busca facilitar la apertura y regularización de empresas al eliminar trámites duplicados y acortar los plazos de resolución. (Gobierno de México)

El entorno para la inversión y el desarrollo económico en Baja California acaba de experimentar una transformación con la entrada en vigor del Modelo Estatal de Homologación de Fomento a la Inversión.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la firma de este acuerdo, marcando un precedente en la coordinación entre los tres niveles de gobierno para facilitar los proyectos de inversión y hacer más eficientes los trámites administrativos.

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Con la participación de los siete municipios del estado, la iniciativa busca ofrecer un marco normativo y operativo más transparente, rápido y digitalizado, con el objetivo de atraer capital y fomentar la creación de empleos en la región.

Baja California, primer estado en adoptar el modelo nacional para inversiones

La funcionaria federal Crystel Arellano Moreno, coordinadora nacional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, subrayó que Baja California y sus municipios son los pioneros en el país en implementar el Modelo Nacional de Autorización de Inversiones.

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Esta estrategia responde al llamado del Decreto Federal para la Autorización Inmediata de Inversiones, impulsado desde la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, y busca agilizar el desarrollo de proyectos estratégicos en todo el territorio nacional.

El acuerdo contempla la reducción de más del 50 % en los requisitos y los tiempos de resolución para trámites estatales y municipales asociados con inversiones.

Mediante un expediente único y una ventanilla digital, las empresas podrán gestionar sus permisos de forma centralizada y con menos documentación.

Mujer de cabello oscuro con vestido rojo habla desde podio transparente. Detrás, una pantalla grande con logo Gobierno de México y texto 'Calificación e Inversión'
Baja California y sus municipios son los pioneros en el país en implementar el Modelo Nacional de Autorización de Inversiones. (Gobierno de México)

Respuesta inmediata y reducción de tiempos para inversionistas

El principal avance del acuerdo reside en la simplificación de los procesos y la garantía de tiempos de respuesta definidos.

Según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ciertos proyectos podrán recibir respuestas federales en un lapso máximo de 30 días hábiles.

El total de autorizaciones requeridas por los tres órdenes de gobierno podría resolverse en aproximadamente 90 días.

La plataforma digital para la gestión de estos trámites se encuentra disponible en la dirección electrónica www.establecimientos-mercantiles.gob.mx/ventanilla, permitiendo que los inversionistas consulten el estatus de sus gestiones en tiempo real.

¿Qué cambia para quienes desean invertir en Baja California?

La implementación del nuevo modelo significa que quienes buscan invertir en Baja California encontrarán trámites más ágiles y menos requisitos burocráticos.

La ventanilla digital y el expediente único reducen la cantidad de documentos a presentar y permiten que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza en cuanto a plazos y procedimientos.

Las autoridades estiman que la reducción de trámites y tiempos permitirá que la apertura o regularización de micro, pequeñas y medianas empresas sea mucho más rápida, fomentando así la actividad económica local y generando nuevas oportunidades de empleo.

Ocho personas sentadas en una mesa con mantel rojo y blanco, botellas y plantas. Fondo con pantalla que muestra "Gobierno de México" y "Transformación Digital"
Las autoridades estiman que la reducción de trámites y tiempos permitirá que la apertura o regularización de micro, pequeñas y medianas empresas sea mucho más rápida. (Gobierno de México)

Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles y digitalización

Como parte de la estrategia de simplificación administrativa, se presentó la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles.

Esta herramienta digital permite realizar en línea los trámites para abrir y regularizar negocios, logrando una reducción del 84 % en los requisitos necesarios para diversos avisos y permisos.

La plataforma elimina los antiguos tiempos de espera de hasta 60 días, ya que ahora emite respuestas inmediatas en muchos de los procedimientos.

El avance hacia la digitalización es una de las apuestas centrales del gobierno estatal y municipal para facilitar la interacción entre el sector privado y las autoridades.

Coordinación entre federación, estado y municipios

El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, explicó que la homologación de procesos y la digitalización representan una nueva etapa de trabajo conjunto entre federación, estado y municipios.

El funcionario destacó que la simplificación de trámites evita duplicidades, reduce costos y fortalece la transparencia de todo el proceso de inversión.

“Este modelo generará más empleos, incrementará la proveeduría local y elevará el bienestar de las familias de Baja California”, señaló el secretario Honold Morales en referencia a la expectativa de impacto positivo que tiene la estrategia en la economía regional.

Público y oradores en evento, pantalla grande con sitio web 'Gobierno de México' y texto sobre inversiones y Baja California, bandera mexicana
La plataforma elimina los antiguos tiempos de espera de hasta 60 días, ya que ahora emite respuestas inmediatas en muchos de los procedimientos. (Gobierno de México)

Certidumbre y confianza para el sector privado

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda enfatizó que el acuerdo representa el compromiso de trabajar como un solo equipo y que Baja California “se coloca a la vanguardia nacional” al ofrecer respuestas rápidas, transparentes y eficientes a quienes buscan invertir en la entidad.

La mandataria aseguró que el entorno regulatorio más ágil y la coordinación intergubernamental contribuyen a consolidar la confianza del sector privado.

El nuevo modelo responde además a la tendencia nacional e internacional de digitalizar servicios y simplificar regulaciones, aspectos cada vez más valorados por los inversionistas en la toma de decisiones.

Un precedente nacional en la modernización administrativa

La estrategia de Baja California se alinea directamente con los objetivos federales de modernización del aparato público, y lo posiciona como referente nacional en la facilitación de inversiones.

La experiencia en la entidad servirá como modelo para otros estados que busquen replicar este esquema y avanzar hacia una mayor competitividad.

La coordinación intergubernamental, la digitalización de trámites y la reducción de requisitos son pasos que, según las autoridades, permitirán a Baja California consolidarse como un destino atractivo para nuevas inversiones y, con ello, fortalecer su economía y el bienestar social.

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