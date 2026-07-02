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Ejército Mexicano ha rescatado a 40 cuerpos y a una persona con vida en Venezuela

Como parte del apoyo al país sudamericano, el gobierno mexicano ha enviado 18 binomios y 71.2 toneladas de insumos

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Un oficial presenta un informe detallado sobre la ayuda humanitaria de México a Venezuela en un evento formal. La exposición muestra gráficos sobre el envío aéreo de ocho plantas de energía y ochenta kilogramos de material de la Cruz Roja en dos vuelos logísticos. Se enumeran las actividades y resultados del agrupamiento 'Yumare', incluyendo el rescate de dos personas y un can, la recuperación de cuarenta cuerpos, mil cuatrocientas once consultas médicas y la entrega de trece punto un toneladas de medicamentos del 26 de junio al 1 de julio.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un reporte de la ayuda humanitaria que se le ha brindado a Venezuela, luego de vivir un terremoto doble el pasado miércoles 24 de junio.

Durante su conferencia “La Mañanera del Pueblo”, de este jueves 2 de julio, en este balance de actividades, Sheinbaum destacó el rescate de 2 personas, 40 cuerpos recuperados y un perro, gracias al trabajo del equipo rescatista “Yureme”, integrado por elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

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El gobierno envió 250 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), 18 binomios y 71.2 toneladas de insumos. Un niño de 9 años, fue rescatado por el agrupamiento “Yureme” la madrugada del sábado 28 de junio.

El hallazgo con vida de un niño de 11 años en Caraballeda, tras dos sismos, vuelve a poner en primer plano la capacidad operativa del Estado y la coordinación local en la emergencia

Además, se han llevado al país sudamericano 8 plantas de energía eléctrica y 80 kilos de material de la Cruz Roja al corte del martes 1 de julio, los cuales fueron transportados en dos vuelos.

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Esto como respuesta a la carta de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, donde solicitaba más apoyo:

  • Plantas potabilizadoras de agua.
  • Plantas de energía eléctrica.
  • Alimentación (productos no perecederos).

Además, el equipo mexicano ha brindado mil 400 consultas.

México apoya en rescate y recuperación de personas en Venezuela

El día de ayer despegó el avión C-130 de la Fuerza Aérea Mexicana con insumos médicos, material de primeros auxilios y plantas generadoras de energía para atender a la población afectada por los sismos de los últimos días de junio y restablecer servicios básicos en las zonas dañadas.

(Defensa)
(Defensa)

De acuerdo con la Defensa, la aeronave partió desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía. La dependencia señaló que el objetivo del vuelo es reforzar la atención a damnificados y apoyar la recuperación de infraestructura afectada por los movimientos telúricos.

Entre la carga enviada hay insumos médicos, material de primeros auxilios donado por la Cruz Roja Mexicana y cinco plantas generadoras de energía eléctrica. Esos equipos serán usados para abastecer de electricidad a comunidades donde colapsó el suministro tras la emergencia.

México enviará ocho plantas generadoras en dos días

La Defensa informó que el puente aéreo seguirá este miércoles con el despegue de otra aeronave de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana. En ese nuevo vuelo serán trasladadas otras tres plantas generadoras, con lo que el total de equipos enviados por México ascenderá a ocho plantas.

Ese segundo envío también transportará nuevos insumos médicos y materiales para el agrupamiento de ayuda humanitaria “Yumare”, desplegado en territorio venezolano. Ese contingente colabora en labores de rescate, atención médica y apoyo directo a la población.

(Defensa)
(Defensa)

El gobierno mexicano indicó que estos envíos forman parte de la estrategia de cooperación internacional activada tras la emergencia por los sismos registrados en Venezuela. Las autoridades sostienen que los recursos buscan mantener en funcionamiento instalaciones médicas y otros servicios esenciales mientras siguen las tareas de recuperación.

Acopio de la sociedad civil en México será enviado al extranjero bajo coordinación de la Sedena y Segob, confirma Sheinbaum

El destino de los insumos recolectados por organizaciones civiles en México quedó definido este jueves, cuando Claudia Sheinbaum detalló el proceso de traslado y envío internacional durante su conferencia matutina. Según la mandataria, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fungen como intermediarias clave para canalizar la ayuda.

Delcy Rodríguez supervisó el centro de acopio para damnificados en La Guaira (VTV)
Delcy Rodríguez supervisó el centro de acopio para damnificados en La Guaira (VTV)

El procedimiento implica que los artículos recopilados por la sociedad civil sean llevados primero a las bodegas de la Sedena. Posteriormente, la dependencia será responsable de organizar los envíos al extranjero, utilizando para ello aviones o barcos de la Marina. Esta estrategia busca garantizar el control y la trazabilidad de la ayuda humanitaria.

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