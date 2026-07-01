México

Sheinbaum envía condolencias a familias de tres aficionados fallecidos durante los festejos en el Ángel de la Independencia

Durante conferencia matutina, se informó que Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dará una conferencia para informar sobre esta situación

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Mujer con chaqueta oscura frente a un podio. Micrófonos y Escudo Nacional de México visibles. Fondo blanco con texto 'Conferencia de Prensa'.
Claudia Sheinbaum Pardo participa en una conferencia de prensa del Gobierno de México, de pie frente a un podio con el Escudo Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este miércoles durante conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su pésame por la muerte de tres aficionados durante los festejos en el Ángel de la Independencia, tras el triunfo de México contra Ecuador.

“Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron”

Sheinbaum aseguró que ya dio indicaciones a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno, para que su equipo apoye en todo lo necesario.

¿Qué pasó en el Ángel?

Tres personas murieron por asfixia durante los festejos en la Ciudad de México por el triunfo de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Mundial 2026. La madrugada del 1 de julio la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México confirmó primero dos decesos tras aplicar maniobras avanzadas de reanimación sin resultado. Las víctimas, ya identificadas por sus familias, son un hombre de 44 años y una mujer de 19.

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Células de emergencia atendieron a los dos afectados en Hamburgo y Lancaster

Los equipos de respuesta llegaron a la intersección de Hamburgo y Lancaster en la alcaldía Cuauhtémoc después de recibir el reporte de dos personas inconscientes. Las células estaban integradas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos, quienes aplicaron primeros auxilios y maniobras de RCP antes del traslado hospitalario.

Pese a la atención prehospitalaria y a los procedimientos aplicados en el hospital, ninguno de los dos pacientes sobrevivió. El Puesto de Mando del Sector Salud confirmó la causa de muerte: asfixia en ambos casos.

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Aproximadamente una hora después, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México reportó un tercer deceso. Una mujer de 48 años fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Paramédicos la atendieron en el lugar con maniobras de reanimación y la trasladaron a urgencias, donde fue declarada sin signos vitales. La causa de muerte: asfixia, igual que en los dos casos anteriores.

El Gobierno de la Ciudad de México extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas y confirmó que recibirán acompañamiento institucional. Las autoridades abrieron investigaciones para determinar las circunstancias exactas en que se produjeron los decesos dentro de la concentración masiva.

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