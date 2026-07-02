¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

Santi Casas muestra su lado “CUATROx4”: más íntimo y especial en su nuevo disco (RS)

Después de un año marcado por la ausencia y el duelo, Santi Casas presenta CUATROx4, un álbum que expone su lado más íntimo y busca mostrar que avanzar también es una forma de sanar.

El disco, disponible este 9 de julio de 2026, reúne once canciones que nacen de la reconstrucción personal y el reencuentro con la vida cotidiana tras el dolor, según contó el propio Casas en entrevista con Infobae México.

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Lejos de centrarse en el olvido, CUATROx4 detalla el proceso de convivir con los recuerdos mientras la vida sigue. El artista describe el álbum como un recorrido por el momento en que el duelo termina y comienza el movimiento: conocer gente nueva, viajar, bailar, enamorarse otra vez y aceptar que extrañar no impide volver a sentir.

El segundo disco de Santi Casas profundiza en la honestidad y la vulnerabilidad. Producido por Pipe Morayta y masterizado por Santiago Guerra, el álbum fusiona el pop alternativo y el regional mexicano, integrando guitarras acústicas y eléctricas, elementos del rock y melodías pop.

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Casas explica que ese cruce responde tanto a su identidad como mexicano como a sus influencias personales: “México para mí es lo más importante siempre en mi música. Soy mexicano, nacido aquí, crecido aquí y siempre voy a querer que algo de mi música tenga México”, dijo al medio Infobae México.

Cada canción, un episodio real en la vida de Santi Casas

El álbum surge de vivencias personales que el cantante decidió plasmar sin filtros. Casas reconoce que no fue sencillo transformar el dolor en canciones: “Siento que es como si tuvieras una herida y le estuvieras quitando la costra. Pero poder convertir ese dolor y esa falta que te hace cualquier persona y volverlo música... a mí se me hace algo muy especial, pero el proceso es difícil”.

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En CUATROx4, cada tema representa una historia concreta. Por ejemplo, “Convertible negro” nació de un episodio donde su expareja lo buscó tras un largo duelo: “Mi ex me buscó y me invitó a cenar. Cuando llegó por mí, vino en un convertible negro. Íbamos en ese coche, en la noche, en la ciudad, escuchando una canción que oíamos cuando éramos pareja. Eso fue como una escena de película”.

Otra pieza, “Dosis de contacto cero”, surgió después de una experiencia en España. El cantante relata: “Por amor y por loco, esta persona me dijo: ‘Ven a España mañana’. Y al día siguiente yo estaba allá. Pero ya no era ahí. Tiempo después escribí ‘Dosis de contacto cero’, que habla sobre una rutina de gimnasio para olvidar a tu ex. Dice: ‘Me tocó entrenar el corazón a la fuerza’”.

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Casas señala que el álbum busca retratar la etapa en la que uno se da cuenta de que extrañar es parte del proceso, pero también hay que moverse y ponerse a uno primero.

El sonido del movimiento: pop alternativo y regional mexicano

La propuesta musical de CUATROx4 reafirma a Santi Casas dentro del Pop Regional Contemporáneo. El artista detalla que la mezcla de géneros surge de su gusto por el pop indie y las guitarras suaves, pero también de su deseo de mantener presente lo mexicano: “Siempre mi música ha querido experimentar y poder hacer música de la que yo escucho. Al mismo tiempo, disfruto mucho el regional mexicano, entonces lo quise fusionar”.

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La colaboración más destacada del álbum es “TODOTERRENO”, donde participan Reno Rojas y Mau Moctezuma. Sobre el origen de la canción, Casas revela que tanto él como Rojas enfrentaron situaciones similares: ambos sufrieron el robo de dinero por parte de sus respectivos mánagers. “Nos juntamos y estábamos hablando sobre cómo nos pudo pasar esto. Escribimos esta canción que se llama ‘Todoterreno’, que habla sobre esa fortaleza que hay que tener. Los golpes de la vida no necesariamente tienen que ser negativos, sino una oportunidad para crecer”, relató.

La participación de Mau Moctezuma, DJ que recientemente superó los cien millones de reproducciones con “Cora de hielo”, aportó al sonido final del tema, que se convirtió en uno de los puntos más energéticos del disco.

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Un disco para quienes buscan volver a sentir

CUATROx4 llega tras una serie de sencillos, entre ellos “Dosis De Contacto Cero”, “TODOTERRENO”, “época de frío”, “Convertible Negro” y “Ojos Verdes”, que anticiparon las distintas etapas del regreso a la vida tras la ruptura. Casas insiste en que el álbum no es solo un trabajo sobre la nostalgia, sino sobre el valor de arriesgarse a sentir de nuevo: “Este álbum es para quienes no saben ni dónde están y que tienen que salir adelante de alguna situación”.

El cantante invita a escuchar el disco por su honestidad: “Si quieren música honesta, que cuenta una historia real y que aparte se atreve a la fusión y a ser uno mismo en la música, yo les recomiendo CUATROx4”.

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