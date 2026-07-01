Violencia en celebraciones por el Mundial 2026 evidencian falta de regulación de alcohol en México, según expertos

Las restricciones de ‘Ley Seca’ con cinta de advertencia se superponen sobre una multitud que celebra con banderas mexicanas en la Ciudad de México, junto a una botella de tequila y vasos. (Jovani Pérez | Infobae México )

La violencia que se ha registrado en el Ángel de la Independencia tras las celebraciones por el triunfo de la selección mexicana en la Copa del Mundo 2026 expone la falta de respuesta institucional ante el consumo de alcohol en eventos masivos, de acuerdo con organizaciones civiles y especialistas en salud pública que advierten que la normalización de bebidas etílicas en celebraciones deportivas agrava los riesgos para la seguridad ciudadana y la salud pública.

Durante las temporadas de campeonatos, los índices de violencia familiar y comunitaria presentan aumentos considerables. Estudios académicos y reportes internacionales documentan que la ingesta de alcohol en estos contextos incrementa la probabilidad de actos vandálicos y agresiones.

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Los daños al mobiliario urbano y las agresiones a mujeres, transmitidos por distintos medios, reavivan la discusión sobre la urgencia de regular la venta y consumo de estos productos en concentraciones multitudinarias.

La estrategia de autorregulación y la presión de la publicidad

Las campañas de “consumo responsable” y la autorregulación que impulsa la industria no han logrado frenar los daños sociales. Brenda Collazo, activista juvenil, advierte: “Responsabilizar solo a los asistentes es una coartada que omite el papel del bombardeo publicitario en las celebraciones deportivas.” El marketing que asocia victoria con brindis perpetúa una cultura de tolerancia hacia el consumo excesivo.

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Martín Fuentes, también activista, explica que el objetivo no es prohibir el disfrute ocasional, sino combatir la permisividad del consumo desmedido que vulnera la convivencia. Las autoridades, señala Alonso Robledo, mantienen sin cambios el marco normativo desde 2015 y solo consideran restricciones temporales cuando el problema ya generó alarma social.

Efectos clínicos y evidencias internacionales sobre el consumo de alcohol

Desde la perspectiva médica, la doctora Verónica Lozano explica que la intoxicación alcohólica interfiere con los mecanismos cerebrales encargados de regular emociones, raciocinio e impulsos. Esta alteración fisiológica aumenta la propensión a reacciones impulsivas y conductas agresivas. Las consecuencias se reflejan en el deterioro de la seguridad pública durante festejos multitudinarios.

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Autoridades confiscan bebidas alcohólicas en el centro histórico por la aplicación de la Ley Seca para el México vs Chequia (X/ @craviotocesar)

Organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la OCDE recomiendan elevar impuestos, prohibir patrocinios deportivos, establecer alertas sanitarias en los envases y limitar puntos y horarios de venta. Estas medidas han probado ser efectivas en otros países para reducir la violencia y los daños asociados al consumo de alcohol en eventos masivos.

Oportunidad fiscal y urgencia de reforma en México

México enfrenta la posibilidad de modificar el IEPS en el Presupuesto de Egresos 2027 para encarecer el acceso a bebidas alcohólicas. Especialistas y organizaciones civiles insisten en que las restricciones temporales no bastan si los precios siguen bajos y la promoción es permanente.

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Implementar directrices internacionales permitiría reducir los daños y mejorar la seguridad durante celebraciones deportivas.

Agentes de policía intervienen en disturbios y enfrentamientos entre la multitud que celebra el triunfo de la selección mexicana en una plaza de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La noche del 30 de junio, luego de que aficionados capitalinos se congregaran en el Ángel de la Independencia, se registraron 4 fallecimientos, tres por asfixia y 1 por una convulsión epiléptica y sangrado intestinal. Asimismo, esta celebración estuvo marcada por agresiones y peleas entre aficionados alrededor de este monumento.

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En las calles de Amberes y Avenida Paseo de la Reforma, donde una embestida provocó que los vidrios de una cafetería colapsaran cuando decenas de personas intentaban desalojar la zona del Ángel.

Respecto al consumo de bebidas alcohólicas en estas celebraciones, durante su conferencia de prensa de este miércoles 1 de julio, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó los operativos aplicados para evitar inhibir riesgos públicos: “Si esto no se hubiera hecho, hubiéramos tenido una situación mayor”.

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