Celebración por el triunfo de México ante Ecuador, ‘la más grande’ en la historia de la CDMX

El reciente triunfo de la Selección Mexicana de futbol frente a Ecuador desató una ola de euforia sin precedentes en la capital del país. De acuerdo con Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los festejos rompieron todos los récords de asistencia en el espacio público, reuniendo a más de 1 millón de personas en las calles.
El reciente triunfo de la Selección Mexicana de futbol frente a Ecuador desató una ola de euforia sin precedentes en la capital del país. De acuerdo con Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los festejos rompieron todos los récords de asistencia en el espacio público, reuniendo alrededor de 1 millón 800 personas en las calles, distribuidas de la siguiente manera:
- Zócalo y 17 Fan Fest: 48 mil 400 asistentes.
- Reforma, Monumento de la Revolución y avenida Juárez: 820 mil personas.
- Estadio Ciudad de México y sus alrededores: 95 mil personas.
Durante su mensaje, la mandataria capitalina dimensionó la magnitud de la celebración ciudadana, asegurando que el volumen de asistentes superó cualquier evento previo en los registros de la metrópoli.
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“Ayer vivimos la concentración más grande de multitudes en la historia de nuestra ciudad y probablemente de todo el país. Ayer tuvimos el mayor número de gente jamás registrado en nuestras calles y en nuestro espacio público, más de 1 millón de personas salieron a celebrar”, enfatizó Brugada Molina.
El poder del futbol como fenómeno social
Más allá de las impresionantes cifras de asistencia, la jefa de Gobierno reflexionó sobre el impacto emocional que este deporte genera en la población y su capacidad para crear un sentido de comunidad.
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El balompié, señaló, trasciende el ámbito deportivo: “El futbol despierta emociones profundas, reúne, abraza, emociona, hace vibrar, saltar, gritar, hace sentir parte de algo más grande que nosotros mismos”.
Brugada propone instaurar cultura de cuidado en CDMX tras histórico festejo
Durante su intervención, Clara Brugada Molina aprovechó para invitar a los capitalinos a “vivir esta fiesta cuidándonos colectivamente, a vivir la emoción cuidándose mutuamente”, y así, construir una cultura de cuidado en este tipo de concentraciones masivas, esto en relación a que la noche de ayer dejó un saldo de 4 fallecidos en el Paseo de la Reforma.
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Las víctimas mortales fueron dos mujeres, de 19 y 48 años de edad, respectivamente, así como un hombre de 44 años, quienes fallecieron por asfixia. Otro masculino de 30 años de edad murió por una convulsión epiléptica y sangrado intestinal.
Ante esto, Brugada Molina expresó sus condolencias a los familiares de las personas muertas y se comprometió a brindar acompañamiento hasta esclarecer la situación.
Tras las aglomeraciones registradas en el Ángel de la Independencia durante los tres triunfos previos de la Selección Mexicana, el gobierno capitalino implementó una estrategia para diversificar los puntos de reunión. El pasado lunes 29 de junio, la secretaria de Cultura, Ana Francis López, reconoció que “ya nos quedó chico el Zócalo y Reforma”.
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Ante esta situación, las autoridades habilitaron nuevos espacios para disfrutar del partido México vs. Ecuador, sumando el Monumento a la Revolución y el estacionamiento del Palacio de los Deportes. Al respecto, Brugada Molina recordó que su administración hizo llamados “insistentes” para que la afición no se concentrara exclusivamente en el Ángel. “Pretendíamos evitar aglomeraciones y así lo logramos en buena medida, porque miles se distribuyeron en más puntos”, destacó la mandataria.
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