Gobierno de CDMX reporta un cuarto fallecimiento durante festejos en Paseo de la Reforma tras partido de México-Ecuador

La jefa de Gobierno celebró en redes el triunfo sobre República Checa mientras el Ángel de la Independencia volvía a convertirse en el centro del festejo capitalino con banderas, playeras y cánticos. (@ClaraBrugadaM)

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la Ciudad de México, informó que hubo un cuarto fallecimiento por los festejos en Paseo de la Reforma, tras el triunfo de la Selección Mexicana contra Ecuador en la Copa Mundial FIFA 2026.

En conferencia de prensa, la funcionaria capitalina detalló que el cuarto fallecimiento ocurrió en las inmediaciones de Paseo de la Reforma y corresponde a un hombre de 30 años de edad, “de identidad aún desconocida”, que fue trasladado a un hospital “por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo”.

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