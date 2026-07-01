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Solo este fin de semana: lánzate al Cenart a escuchar a Beethoven sin pagar un solo peso

La Orquesta Filarmónica de México interpretará la Séptima Sinfonía de Beethoven en dos funciones gratuitas

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El Centro Nacional de las Artes recibirá este sábado a la Orquesta Filarmónica de México con el programa “OFM: Beethoven 7.0”. (Foto: cortesía)
El Centro Nacional de las Artes recibirá este sábado a la Orquesta Filarmónica de México con el programa “OFM: Beethoven 7.0”. (Foto: cortesía)

La Orquesta Filarmónica de México interpretará la Sinfonía núm. 7 de Beethoven este sábado 4 de julio en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes.

El programa, titulado “OFM: Beethoven 7.0”, contempla dos funciones gratuitas con dirección de Gustavo Espinosa Carrera y la participación de Fiori Ensamble.

El acceso está reservado para mayores de ocho años, con horarios a las 17:00 y 19:00 horas y capacidad para 693 personas. La función nocturna será transmitida en vivo por la plataforma digital Interfaz Cenart.

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El Allegretto de la Séptima Sinfonía cautivó al público desde su estreno, según la University of Rochester

La Sinfonía núm. 7 en la mayor, Op. 92 fue compuesta entre 1811 y 1812.

De acuerdo con la Eastman School of Music de la University of Rochester, Beethoven escribió esta obra tras un periodo prolongado sin dedicarse a la sinfonía, lo que generó expectativas altas en su estreno público.

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La primera interpretación ocurrió el 8 de diciembre de 1813 en Viena. El entusiasmo fue tal que el segundo movimiento, Allegretto, tuvo que repetirse en la misma velada, según la University of Rochester.

Este movimiento se distingue por un ritmo persistente y un tono melancólico que, de acuerdo con la documentación académica, lo convirtieron en uno de los pasajes más solicitados por el público.

El Allegretto suele interpretarse incluso de manera independiente en conciertos posteriores.

La Sinfonía núm. 7 en la mayor, Op. 92 fue compuesta entre 1811 y 1812. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Sinfonía núm. 7 en la mayor, Op. 92 fue compuesta entre 1811 y 1812. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Orquestación innovadora y recepción inmediata

La obra está dedicada al conde Moritz von Fries y presenta una orquestación que incorpora cuerdas, maderas, metales y timbales.

Beethoven empleó una sección de cuerdas especialmente amplia para la época, lo que, según la University of Rochester, amplificó el efecto sonoro general.

El compositor Richard Wagner, citado en los archivos de la Eastman School of Music, sostuvo que esta sinfonía representa “la apoteosis de la danza” por su vitalidad rítmica.

Musicólogos han señalado la presencia de relaciones tonales poco habituales, como terceras entre los movimientos, y la influencia de melodías folclóricas de Escocia e Irlanda en el desarrollo temático.

En opinión de Hector Berlioz, citado por estudios musicales, la Séptima es “una obra maestra de habilidad técnica, gusto, fantasía y conocimiento”.

Críticos de la época, según la University of Rochester, calificaron el Allegretto como “la corona de la música instrumental moderna”.

Estructura y carácter de la Séptima Sinfonía según fuentes académicas

La obra se organiza en cuatro movimientos. El primero, con introducción lenta (Poco sostenuto) seguida de una sección vivaz (Vivace), posee la introducción más extensa de todas las sinfonías de Beethoven, según la University of Rochester.

El segundo movimiento, en la menor, se caracteriza por un ritmo constante y una melodía simple. Esto, de acuerdo con la misma fuente, fue clave para el impacto emocional del estreno.

En el tercer movimiento, Beethoven alterna secciones rápidas con un trío de carácter majestuoso, mientras que el final ofrece una energía rítmica que culmina en una coda de gran intensidad.

Analistas musicales subrayan que la energía motriz y la tensión interna distinguen a esta sinfonía en el repertorio clásico.

Orquesta filarmónica tocando en un escenario. Director al frente, músicos con instrumentos de cuerda, viento y percusión. Público. Poster con detalles del concierto
La Orquesta Filarmónica de México, dirigida por Gustavo Espinosa Carrera, ofrece un concierto de Beethoven en el Auditorio Blas Galindo del CENART en Ciudad de México. (@cenartmx)

El Cenart ofrece acceso presencial y digital a la Séptima Sinfonía

El evento “OFM: Beethoven 7.0” permitirá escuchar en vivo una de las obras más universales de Beethoven sin costo.

El diseño del programa busca resaltar el contraste, la tensión y la energía colectiva de la partitura original, bajo la dirección de Gustavo Espinosa Carrera.

Para quienes no obtengan lugar en el auditorio, la transmisión en línea estará disponible a partir de las 19:00 horas en la plataforma Interfaz Cenart.

Experiencias sinfónicas adicionales en la Ciudad de México

En el Castillo de Chapultepec se presenta el espectáculo “Mozart vs. Beethoven”, con piezas emblemáticas de ambos compositores en un entorno iluminado por velas.

Esta propuesta complementa la oferta musical en la capital, que incluye conciertos gratuitos y espectáculos sensoriales inspirados en grandes autores clásicos.

El panorama cultural de la Ciudad de México ofrece otras alternativas para quienes buscan experiencias sinfónicas en espacios emblemáticos.

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