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Poder Judicial de la Federación invita a los funcionarios a donar dinero para ayudar a Venezuela

La convocatoria se dirige al personal adscrito a la judicatura a nivel nacional

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El Órgano de Administración Judicial informó que los apoyos en especie no serían viables por la complejidad y el costo del transporte. (AP Foto/Ariana Cubillos)
El Órgano de Administración Judicial informó que los apoyos en especie no serían viables por la complejidad y el costo del transporte. (AP Foto/Ariana Cubillos)

El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación llamó este 30 de junio a las personas servidoras públicas adscritas a la institución a realizar una aportación económica voluntaria para apoyar a la población de Venezuela afectada por los terremotos del pasado 24 de junio, según un comunicado.

Según un comunicado del Órgano de Administración Judicial, la colecta se limita a donativos en efectivo porque “en especie no sería viable, por la complejidad y el costo del transporte.

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El comunicado señaló que ya se habilitó una cuenta bancaria oficial destinada exclusivamente a la recepción de donativos para canalizar “de manera ordenadalas aportaciones económicas voluntarias.

Donaciones desde México se organizan para apoyar a Venezuela tras los sismos

Dos personas con uniforme rojo de Topos Tlatelolco organizan cajas y artículos envueltos en un cuarto. Se observan carritos de mano
Topos de Tlatelolco abrió tres centros de acopio en CDMX con recepción diferenciada de herramienta, insumos médicos y alimentos para Venezuela. (@topos)

Tras los terremotos en Venezuela se concentra una red de ayuda de donaciones y acopio en México para enviar alimentos, insumos médicos y aportaciones económicas, en medio de una emergencia que lleva miles de muertos y heridos, además de incontables de personas desaparecidas.

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Para quienes buscan apoyar desde territorio mexicano, la recomendación central es donar solo a campañas con identificación pública de asociaciones reconocidas y responsables. El apoyo sugerido se divide en tres vías: alimentos e insumos médicos, aportaciones económicas y servicios para ayudar a la comunidad venezolana en México a restablecer contacto con familiares en las zonas afectadas.

La sacudida ocurrió la tarde del pasado miércoles 24 de junio, cuando dos sismos de magnitud 7.5 y 7.2 golpearon a Venezuela. A partir de esa emergencia, en México comenzaron a operar centros de acopio, plataformas de donación y líneas de orientación.

Topos de Tlatelolco abrió un centro de acopio en la CDMX para reunir insumos para la población venezolana y herramientas para rescatistas. La organización habilitó tres sedes con recepción diferenciada por tipo de donativo.

En Iztapalapa, el centro matriz recibe únicamente herramienta. La sede opera de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas.

En la alcaldía Cuauhtémoc, el segundo centro recibe solo insumos médicos en Isabel La Católica 247, colonia Obrera, código postal 06800, CDMX. El punto abrió a partir del pasado 29 de junio y funciona de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas, además de sábado y domingo de 11:00 a 17:00 horas.

En Benito Juárez, el tercer centro recibe únicamente alimentos y bebidas en Isabel La Católica 542, colonia Álamos, código postal 03400, CDMX. Esa sede ya está abierta y atiende de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas.

La UNAM también habilitó un centro de acopio desde el lunes 29 de junio en el Estadio Olímpico Universitario, estacionamiento 8, adelante de las astas bandera. El horario es de 10:00 a 18:00 horas.

La secuencia de dos sismos deja más de 1,700 muertos en Venezuela

El primer sismo de magnitud 7.2 ocurrió el 24 de junio a las 18:04 hora de Caracas cerca de San Felipe, en Yaracuy, y dejó miles de heridos. (Foto AP/Matias Delacroix)
El primer sismo de magnitud 7.2 ocurrió el 24 de junio a las 18:04 hora de Caracas cerca de San Felipe, en Yaracuy, y dejó miles de heridos. (Foto AP/Matias Delacroix)

Venezuela enfrenta su peor catástrofe sísmica en más de doscientos años después de dos terremotos separados por 39 segundos que dejaron más de 1 mil 700 muertos, porque el segundo evento, de magnitud 7.5 y apenas 10 kilómetros de profundidad, liberó tres veces más energía que el primero y golpeó una zona con alta vulnerabilidad constructiva.

El miércoles 24 de junio, a las 18:04 hora de Caracas, el primer sismo alcanzó magnitud 7.2 cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 20 kilómetros de profundidad. Apenas después llegó el segundo, más potente y más superficial. El saldo inicial es de 5 mil 034 heridos y las autoridades admiten que la cifra de víctimas seguirá aumentando.

En conversación con Infobae, el geólogo argentino Víctor Ramos explicó que el fenómeno corresponde a un doblete sísmico: dos terremotos de gran magnitud dentro del mismo sistema de fallas y con un intervalo brevísimo. Según el especialista, no es un comportamiento frecuente, aunque sí existen antecedentes, como el caso de Pakistán en 1997, con dos sismos de magnitud 7.0 y 6.8 separados por 19 segundos.

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