Poder Judicial de la Federación invita a los funcionarios a donar dinero para ayudar a Venezuela

El Órgano de Administración Judicial del Poder Judicial de la Federación llamó este 30 de junio a las personas servidoras públicas adscritas a la institución a realizar una aportación económica voluntaria para apoyar a la población de Venezuela afectada por los terremotos del pasado 24 de junio, según un comunicado.
Según un comunicado del Órgano de Administración Judicial, la colecta se limita a donativos en efectivo porque “en especie no sería viable”, por la complejidad y el costo del transporte.
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El comunicado señaló que ya se habilitó una cuenta bancaria oficial destinada exclusivamente a la recepción de donativos para canalizar “de manera ordenada” las aportaciones económicas voluntarias.
Donaciones desde México se organizan para apoyar a Venezuela tras los sismos
Tras los terremotos en Venezuela se concentra una red de ayuda de donaciones y acopio en México para enviar alimentos, insumos médicos y aportaciones económicas, en medio de una emergencia que lleva miles de muertos y heridos, además de incontables de personas desaparecidas.
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Para quienes buscan apoyar desde territorio mexicano, la recomendación central es donar solo a campañas con identificación pública de asociaciones reconocidas y responsables. El apoyo sugerido se divide en tres vías: alimentos e insumos médicos, aportaciones económicas y servicios para ayudar a la comunidad venezolana en México a restablecer contacto con familiares en las zonas afectadas.
La sacudida ocurrió la tarde del pasado miércoles 24 de junio, cuando dos sismos de magnitud 7.5 y 7.2 golpearon a Venezuela. A partir de esa emergencia, en México comenzaron a operar centros de acopio, plataformas de donación y líneas de orientación.
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Topos de Tlatelolco abrió un centro de acopio en la CDMX para reunir insumos para la población venezolana y herramientas para rescatistas. La organización habilitó tres sedes con recepción diferenciada por tipo de donativo.
En Iztapalapa, el centro matriz recibe únicamente herramienta. La sede opera de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas.
En la alcaldía Cuauhtémoc, el segundo centro recibe solo insumos médicos en Isabel La Católica 247, colonia Obrera, código postal 06800, CDMX. El punto abrió a partir del pasado 29 de junio y funciona de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas, además de sábado y domingo de 11:00 a 17:00 horas.
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En Benito Juárez, el tercer centro recibe únicamente alimentos y bebidas en Isabel La Católica 542, colonia Álamos, código postal 03400, CDMX. Esa sede ya está abierta y atiende de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 horas.
La UNAM también habilitó un centro de acopio desde el lunes 29 de junio en el Estadio Olímpico Universitario, estacionamiento 8, adelante de las astas bandera. El horario es de 10:00 a 18:00 horas.
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La secuencia de dos sismos deja más de 1,700 muertos en Venezuela
Venezuela enfrenta su peor catástrofe sísmica en más de doscientos años después de dos terremotos separados por 39 segundos que dejaron más de 1 mil 700 muertos, porque el segundo evento, de magnitud 7.5 y apenas 10 kilómetros de profundidad, liberó tres veces más energía que el primero y golpeó una zona con alta vulnerabilidad constructiva.
El miércoles 24 de junio, a las 18:04 hora de Caracas, el primer sismo alcanzó magnitud 7.2 cerca de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 20 kilómetros de profundidad. Apenas después llegó el segundo, más potente y más superficial. El saldo inicial es de 5 mil 034 heridos y las autoridades admiten que la cifra de víctimas seguirá aumentando.
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En conversación con Infobae, el geólogo argentino Víctor Ramos explicó que el fenómeno corresponde a un doblete sísmico: dos terremotos de gran magnitud dentro del mismo sistema de fallas y con un intervalo brevísimo. Según el especialista, no es un comportamiento frecuente, aunque sí existen antecedentes, como el caso de Pakistán en 1997, con dos sismos de magnitud 7.0 y 6.8 separados por 19 segundos.
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