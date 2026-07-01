Fuerte granizada en la GAM tapiza de hielo las calles y causa severos daños

Una fuerte lluvia con granizo azotó la tarde del martes la colonia Tlalpexco, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México. (Captura de Pantalla/ Redes Sociales )

La granizada del 30 de junio derrumbó la techumbre de los Pilares de Tlalpexco en la alcaldía Gustavo A. Madero, cubrió de blanco las calles de la colonia y dejó vehículos dañados, sin que se reportaran personas lesionadas.

Una fuerte lluvia con granizo azotó la tarde del martes la colonia Tlalpexco, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México. La acumulación de hielo tapizó calles, dañó automóviles y provocó el colapso de la techumbre metálica de la cancha de basquetbol del centro comunitario Pilares de Tlalpexco.

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El video muestra el impacto de una intensa granizada en un evento al aire libre en la Alcaldía Gustavo A. Madero (López Dóriga)

Colapso en los Pilares de Tlalpexco

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que la estructura colapsada medía 15 por 25 metros. Los servicios de emergencia se desplegaron en las calles Fresnos y Cerrada de Sauces, dentro de la misma colonia, para atender la zona.

Como daño colateral, el incidente afectó el alumbrado público del área. La SGIRPC confirmó que no hubo personas lesionadas.

Zona acordonada y actividades suspendidas

La SGIRPC recomendó a los habitantes de la zona extremar precauciones ante las condiciones del lugar. (Captura de Pantalla/ Redes Sociales )

Las autoridades acordonaron el perímetro del centro comunitario y suspendieron todas las actividades. El retiro de la estructura metálica quedó programado para el día siguiente, en coordinación con personal de la Alcaldía GAM.

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La SGIRPC recomendó a los habitantes de la zona extremar precauciones ante las condiciones del lugar.

Así quedan la inmediata de la estación #CamposRevolucion de sistema @MICablebusCDMX en la alcaldía #GAM luego de la fuerte granizada de hoy pic.twitter.com/W1ERlnr6CJ — César Martiñon (@Cesar_MartinonM) June 30, 2026

Lo que anticipó el SMN para ese día

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había pronosticado para el 30 de junio lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros acumulados en 24 horas para la Ciudad de México, con posibilidad de descargas eléctricas y caída de granizo.

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El organismo también advirtió rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora y temperatura máxima de 24 °C (75 °F), con mínima de 14 °C (57 °F). Las condiciones correspondían a las características propias de la temporada de lluvias en el Valle de México.

Alerta Naranja activa desde la madrugada

La granizada no fue un evento aislado. Desde las 7:00 horas de ese martes, la SGIRPC ya había activado Alerta Naranja para la GAM por lluvias fuertes y posible caída de granizo, nivel que implica precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros. Otras siete alcaldías operaban bajo Alerta Amarilla en el mismo horario.

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Las autoridades advirtieron desde entonces que las precipitaciones podían reactivarse durante la tarde y la noche, tal como ocurrió en Tlalpexco. La SGIRPC exhortó a la población a retirar basura de coladeras, evitar zonas con encharcamientos y mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras metálicas.

#ATENCION Cae fuerte granizada en la zona norte de la #CDMX, la alcaldía #GAM perímetro de Aragon !! Manejen con precaución amigos !! #Lluvias pic.twitter.com/ndFACNSotr — Israel Lorenzana (@israellorenzana) July 29, 2023

Días de lluvia acumulada en la GAM

El episodio se enmarcó en una semana de lluvias persistentes en la zona nororiente de la capital. Días antes, la colonia Ex Ejido de San Juan de Aragón, también en la GAM, había acumulado 47 milímetros de agua en pocas horas, según registros de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

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El SMN atribuyó la intensificación de las lluvias en la región al ingreso de la onda tropical número 13, sistema que elevó la probabilidad de precipitaciones en el centro del país y que el organismo proyectó activo al menos hasta el miércoles 1 de julio.