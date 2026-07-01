A México no le salen las cuentas, Hacienda reporta déficit de 418 mil 749 millones de pesos

El balance cerró con un superávit de 15 mil millones de pesos, pese a que se preveía un déficit de 165 mil 371 millones. Credito: cuartoscuro

México registra un déficit de 418 mil 749 millones de pesos en sus finanzas públicas entre enero y mayo de 2026, un resultado ligado a la caída de los ingresos presupuestarios y al aumento del gasto, aunque el saldo negativo queda por debajo de lo previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El dato se conoce junto con otro contraste: el balance primario terminó con un superávit de 15 mil millones de pesos, cuando la previsión era un déficit de 165 mil 371 millones de pesos. De acuerdo con el Informe de las Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda, esto refleja que el gobierno requirió menos recursos para cubrir el costo financiero de la deuda.

PUBLICIDAD

La SHCP informó que el déficit observado fue menor al programado para el periodo, que ascendía a 685 mil 092 millones de pesos. En el mismo lapso, la recaudación presupuestaria bajó 1.8% y el gasto público subió 2.3%.

El costo financiero de la deuda quedó por debajo de lo programado

El gobierno pagó 433 mil 775 millones de pesos por intereses de la deuda, por debajo de los 519 mil 720 millones de pesos previstos. Credito: cuartoscuro

Entre enero y mayo se pagaron 433 mil 775 millones de pesos por intereses de la deuda, por debajo de los 519 mil 720 millones de pesos previstos. Hacienda indicó que esto significó una disminución real anual de 9.6%.

PUBLICIDAD

La dependencia atribuyó ese resultado a la estrategia de refinanciamiento del Gobierno Federal. Según la secretaría, esa política mejoró el perfil de vencimientos y generó ahorros en un entorno de volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales.

A ese comportamiento también se sumó el efecto favorable de la apreciación cambiaria sobre los pasivos en moneda extranjera, según explicó la propia SHCP. Ese factor ayudó a contener la carga financiera vinculada a la deuda pública.

PUBLICIDAD

La deuda pública bajó como proporción del PIB y México mantuvo el grado de inversión

La SHCP señaló que la apreciación cambiaria ayuda a contener los pasivos en moneda extranjera y la carga financiera de la deuda pública. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El saldo de la deuda pública se ubicó en 47.4% del producto interno bruto (PIB), frente al 49.2% registrado al cierre de mayo de 2025. Ese movimiento muestra una reducción en la proporción de ese indicador respecto del tamaño de la economía.

Además, el costo financiero de la deuda cayó 9.6% real anual y quedó 86 mil millones de pesos por debajo de lo programado por la estrategia de refinanciamiento y por el efecto favorable de la apreciación cambiaria sobre pasivos en moneda extranjera.

PUBLICIDAD

Además, México conservó el grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que evalúan su deuda soberana. En el periodo, S&P Global Ratings y R&I ratificaron la calificación, mientras Moody’s la ajustó y mejoró la perspectiva de negativa a estable

El gasto social subió 13.1% y el gasto operativo bajó 8.1%

El gasto en desarrollo social creció 13.1% real anual, mientras el gasto de operación distinto de servicios personales baja 8.1% por la estrategia de simplificación administrativa. Credito: cuartoscuro

Hacienda reportó que el gasto público siguió orientado a garantizar derechos y fortalecer el bienestar. El gasto en desarrollo social aumentó 13.1% real anual, impulsado por un alza de 21.1% en mayo.

PUBLICIDAD

Dentro de ese componente, educación creció 21% real anual, salud 20.9%, protección social 8.6% y vivienda 3.9%. La inversión física en vivienda y servicios a la comunidad avanzó 6% real anual y la destinada a infraestructura educativa subió 19.2%.

La inversión en salud se triplicó en términos reales frente a 2025. El informe añadió que la inversión en transporte y en combustibles y energía se moderó en la comparación anual, aunque siguió dirigida a fortalecer la capacidad productiva y la conectividad nacional.

PUBLICIDAD

En paralelo, la política de gasto mostró contención en el aparato operativo. El gasto de operación distinto de servicios personales disminuyó 8.1% real anual, en línea con la estrategia oficial de simplificación administrativa a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Las participaciones a entidades federativas y municipios retrocedieron 3% real anual. Hacienda vinculó esa disminución con una caída de 3.1% en la recaudación federal participable.

PUBLICIDAD