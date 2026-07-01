Las mejores alternativas al yogurt griego para un snack saludable por las mañanas

Un cremoso bowl de yogurt griego natural con nueces y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, rodeado de vibrantes tomates cherry, pepinos, zanahorias y rábanos frescos sobre una superficie de madera rústica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El yogurt griego no es el único lácteo que puede anclar un snack matutino saludable. Skyr, queso cottage, kéfir y requesón ofrecen perfiles proteicos comparables —y en algunos casos superiores— con texturas y sabores distintos que se adaptan mejor a ciertos paladares o necesidades digestivas.

La clave para elegir una alternativa no está en buscar el alimento “perfecto”, sino en identificar qué combinación de proteína, grasa y carbohidratos funciona para cada persona. Todos los lácteos fermentados de esta lista aportan proteína completa con todos los aminoácidos esenciales, y la mayoría se arman en bowl en menos de cinco minutos.

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Skyr: más proteína, menos grasa que el yogurt griego

Un bowl de skyr cubierto con frambuesas, arándanos y fresas en rodajas, rociado con miel, reposa sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El skyr es un lácteo fermentado de origen islandés que se elabora a partir de leche desnatada. Aunque se vende junto a los yogurts en el supermercado, su proceso de elaboración lo acerca más a un queso fresco cremoso.

Su ventaja principal es el perfil nutricional:

Proteína: entre 11 y 15 g por cada 150 g, superior al yogurt griego estándar en la misma porción.

Grasa: prácticamente nula, porque parte de leche desnatada.

Calorías: más bajas que el yogurt griego entero.

Textura: más densa y espesa, ideal para armar bowls con fruta y semillas.

El skyr también contiene caseína, la proteína de digestión lenta que mantiene el suministro de aminoácidos por horas. Personas con mejor tolerancia a la proteína del skyr que al yogurt griego convencional lo prefieren porque en su elaboración se elimina parte del suero.

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Queso cottage y requesón: los más versátiles del grupo

Un primer plano muestra queso cottage fresco en un tazón blanco con una cuchara, destacando su textura grumosa y su aspecto natural para un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El queso cottage aporta aproximadamente 12 g de proteína por media taza (110 g), lo que lo coloca por encima del yogurt griego estándar en la misma porción. Es bajo en grasa, tiene pocas calorías y también es fuente de caseína.

Sus usos matutinos son amplios:

En bowl con frutos rojos, miel de abeja y granola baja en azúcar.

Sobre tostadas integrales con aguacate y chile.

Mezclado con avena cocida para subir el aporte proteico sin cambiar mucho el sabor.

Como base de hotcakes de avena en lugar de yogurt.

El requesón es una opción similar pero con textura más seca y menos cremosa. En versiones bajas en grasa, puede superar al cottage en proporción de proteína por cada 100 g. Ambos son ricos en calcio y vitaminas del grupo B.

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Un punto a vigilar en el queso cottage es el sodio: su contenido de sal suele ser más alto que el de otros lácteos frescos, lo que importa para quienes controlan la presión arterial.

Kéfir y otras alternativas para quienes prefieren líquido

Un bote de kéfir con una cuchara de madera y un plato hondo de yogur griego con miel, nueces y frutos rojos se exhiben sobre una mesa de madera en una cocina, destacando una opción nutritiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kéfir es un fermentado lácteo de textura líquida que se puede tomar directamente o usar como base de smoothies matutinos. A diferencia del skyr o el cottage, se fermenta con una combinación de bacterias y levaduras, lo que le da un sabor ligeramente ácido y efervescente.

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Sus características como snack matutino:

Aporta entre 8 y 10 g de proteína por taza (240 ml).

Contiene una mayor diversidad de cepas probióticas que el yogurt convencional.

Es más fácil de digerir para personas con sensibilidad leve a la lactosa.

Combina bien con frutos rojos, plátano, chía y proteína en polvo si se busca subir el aporte.

Para quien no tolera ningún lácteo, el tofu sedoso es la alternativa vegetal más completa: aporta entre 8 y 10 g de proteína por 150 g, tiene textura cremosa y absorbe el sabor de frutas, cacao o vainilla sin problema. Se arma igual que un bowl de yogurt y cubre todos los aminoácidos esenciales por ser proteína de soya.

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